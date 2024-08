Dynamo pod Strakou ukázalo tvář. S Duklou už nutně potřebuje body

Pět zápasů, pět porážek, děsivé skóre 1:16, pod vámi v tabulce nikdo. Na tom nenajdete moc pozitiv. Ale Strakův tým se ve třetím soutěžním duelu pod energickým koučem herně viditelně zvedl.

Hlavně v prvním poločase byl aktivnější a nebezpečnější než favorizovaná Plzeň. Měl víc šancí, hned ve čtvrté minutě také otevřel skóre. Jenže VAR byl proti, když sudí u videa našli ruku Quadri Adedirana před gólem Marcela Čermáka.

„Tohle mi vůbec nevoní. Jsem z toho hodně zklamaný,“ zlobil se budějovický trenér. Ještě víc ho rozpálila situace před nakonec vítězným gólem soupeře, kdy Cadu nastřelil ruku bránícího Samuela Šiguta.

Hráči Českých Budějovic slaví gól v úvodu utkání proti Plzni. Trefu Marcela Čermáka ale následně VAR zneplatnil.

„Nevím, co si o tom mám myslet. Pořád vlastně není jasné, co je ruka a co není ruka. Vzpomeňte si na předchozí domácí zápas s Pardubicemi, kdy nastřelíme ruku soupeře ve vápně a penalta to není. Teď je to proti nám posouzené obráceně,“ podivil se.

Důležitou zprávou pro Dynamo je, že ani po těžkých momentech v jeho neprospěch tým zůstal odolný, nedostal další branky a naopak se snažil o vyrovnání. Až prostřídání soupeře o poločase a rychlý druhý gól na jeho začátku vzal černobílým část energie.

České Budějovice dál trápí střílení branek a proměňování šancí. I proti favoritovi si vytvořily několik dobrých příležitostí, ale regulérní gól nevstřelily. „Moc mě to mrzí. Nevyužité šance nás hodně sráží. Nebyl to zápas na 0:3, ale máme se od čeho odrazit,“ naznačil kouč.

Přímo do základní sestavy vlétly posily, které dorazily jen pár dnů před utkáním. Slušný zápas odehrál expardubický záložník Emil Tischler. Dobře si vedl slovenský stoper Richard Križan, který hlasitě dirigoval defenzivu. Když ve skluzu ubránil těžkou situaci, vyskočil, mocně zapumpoval a burcoval spoluhráče. To přesně může tým zvednout. „Jsou tu krátce, tým poznávají za pochodu. Ale oba musím pochválit. Odehráli to, co jsem od nich očekával,“ přidal Straka.

Nový kapitán Čermák

Tischler s Križanem přišli prakticky jako náhrady za dvě opory, které už tým opustily. O odchodu Jana Suchana se mluvilo delší dobu. Kreativní záložník zažil skvělé jaro, po kterém se na něj ptaly přední české kluby. On sám chtěl využít šanci na posun v kariéře, Dynamo ho pustit nechtělo. Po dalším připomenutí žádosti o uvolnění už klub ustoupil a svolil k přestupu do Jablonce.

„Řekl jsem jasně, že chci hráče, kteří tady chtějí být a ne ty, kteří se neustále snaží odejít. Už to nemělo cenu. Budou hrát ti, kteří touží bojovat za klub, fanoušky a za město,“ sdělil k Suchanovi, který se po utkání zašel za trenéry rozloučit.

Jan Suchan z Českých Budějovic se raduje z gólu.

Možná ještě citlivější je rozchod s Lukášem Havlem. Jeden z mála odchovanců v týmu bude oblékat dres Teplic a ve 28 letech poprvé změní klub. Bývalý kapitán v posledním období i vinou zranění nemohl najít dřívější formu a sám cítil potřebu změny. „To je jiný příběh. Áda (přezdívka Havla) tady vyrůstal, je v klubu od malička. Když přišel, že by ještě chtěl zkusit něco jiného, tak jsme mu nechtěli bránit. Může to být jeho poslední šance prorazit jinde,“ uvedl.

Protože Havel už mířil do jiného klubu a na lavičce zůstal Zdeněk Ondrášek, museli Jihočeši hledat nového kapitána. Kouč ukázal na 25letého Marcela Čermáka, který je v klubu teprve druhou sezonu. Páska mu zjevně pomohla. Kromě neuznaného gólu se snažil ostatní strhnout bojovností.

„Je to otázka přístupu a inteligence. Kapitán musí ukázat ostatním, že pro tým bojuje a odevzdá mu maximum. Marcel už je zkušenější kluk, který má něco za sebou. Proto jsem se rozhodl pro něj,“ objasnil trenér Dynama.

„Je to pro mě obrovská čest. Vím, kteří hráči v klubu pásku nosili. Dalo mi to větší energii. To pocítil asi každý, kdo někdy byl kapitánem prvoligového týmu. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech,“ okomentoval záložník.

Třetí soutěžní utkání pro Františka Straku na budějovické lavičce bylo zároveň posledním, kdy byl hájený po rychlém převzetí týmu. S Plzní mohli černobílí jen získat, byť soupeř kvůli vytížení v evropských pohárech nasadil pozměněnou jedenáctku. Teď už jsou třeba body.

V neděli od 17 hodin nastoupí Jihočeši na hřišti nováčka z Dukly, který má tři body z pěti kol. Případná porážka by hned zkraje navýšila manko na jednoho z rivalů už na šest bodů. „Je to klíčové utkání. Dukla nemá takovou kvalitu jako Plzeň. Musíme udělat maximum, abychom uspěli,“ zavelel Straka.

Nejistota vládne ohledně brankáře Viléma Fendricha, který musel kvůli svalovému zranění v poločase střídat. Zaskakující Martin Janáček spíš navázal na nejisté výkony z úvodu sezony. Při obou gólech soupeře totiž zaváhal.