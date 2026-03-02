Chance Liga 2025/2026

První liga zůstane s 16 účastníky nejméně do léta 2029. I kvůli partnerům

  20:22
První fotbalová liga se v současném formátu s 16 účastníky a pětikolovou nadstavbovou částí bude hrát nejméně do léta 2029. Nadále bude přímo sestupovat pouze nejhorší celek, další dva týmy absolvují baráž o nejvyšší soutěž. O zachování současného formátu rozhodl na pondělním zasedání ligový výbor Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Sparťanský záložník Patrik Vydra zblízka překonává brankáře ostravského Baníku Martina Jedličku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V minulých dnech se v médiích spekulovalo o návrhu některých klubů na zvýšení počtu účastníků nejvyšší soutěže z 16 na 18 mužstev či změnu ohledně sestupu nebo nadstavby.

Ligový výbor ale jednohlasně rozhodl, že se formát soutěže nebude měnit minimálně další tři roky. LFA má do léta 2029 uzavřené smlouvy s hlavními partnery – sázkovou kanceláří Chance a vysílatelem nejvyšší soutěže společností Oneplay.

Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR

„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace se na svém dnešním zasedání zabýval otázkou budoucí podoby profesionálních soutěží, která byla v uplynulých dnech předmětem mediálních debat i veřejné diskuse. Téma případného rozšíření nejvyšší soutěže bylo posouzeno v širším kontextu sportovních, ekonomických i smluvních aspektů, včetně návaznosti na dlouhodobé závazky vůči klíčovým partnerům,“ uvedla v prohlášení LFA.

„Na základě komplexní analýzy těchto faktorů bylo přijato rozhodnutí, že současný formát obou profesionálních soutěží zůstane zachován minimálně po dobu trvání stávajících kontraktů s hlavními ligovými partnery, tedy minimálně do léta 2029,“ doplnila asociace.

Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

LFA zavedla nadstavbu do české ligy od sezony 2018/19. Od té doby se nehrála pouze před pěti lety, kdy se nejvyšší soutěže kvůli nedohrání předchozího ročníku v době koronavirové pandemie výjimečně zúčastnilo 18 mužstev.

Ve stávajícím formátu po 30 kolech základní části následuje pětikolová nadstavba. Prvních šest celků hraje skupinu o titul, nejhorších šest se utká o záchranu. Čtveřice od sedmého do desátého místa absolvuje „prostřední“ skupinu, jejíž formát se měnil.

Přímo sestupuje pouze šestnáctý celek, kterého mezi elitou nahradí vítěz druhé ligy. Čtrnácté a patnácté mužstvo nejvyšší soutěže hraje baráž s druhým a třetím týmem druhé ligy. Od jejího zavedení se zatím vždy udržel prvoligový celek.

25. kolo

24. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
