Každý jen řešil, kolik gólů dostaneme. Trápí nás efektivita, smutní kouč Straka

Mohli jen překvapit. Jakýkoli bodový zisk fotbalistů Českých Budějovic s pražskou Spartou by byl překvapením kola. Nestalo se. Dynamo prohrálo přijatelným výsledkem 0:2. „Nebyla to ostuda. Kluci to odmakali,“ zdůraznil kouč František Straka.