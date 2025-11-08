Chance Liga 2025/2026

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Jiří Seidl
  10:35
Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru to jako diplomatický výrok pana Trpišovského,“ uvedl ostravský trenér Tomáš Galásek na klubovém webu. Dodal, že podobná slova po utkání slyšel i od hráčů Slavie.
Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic. | foto: ČTK

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Pardubice - Ostrava.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Pardubice (v bílém) - Ostrava..
Fanoušci Baníku Ostrava během utkání na Slavii.
Slávistický útočník Mojmír Chytil slaví svůj gól proti Baníku se spoluhráčem...
12 fotografií

„Samozřejmě ode všech mi to udělalo radost, ale byl to spíš takový výraz slušnosti a diplomacie. Ale vzestup je pochopitelně náš cíl a zvláště v zimě pro to budeme dělat opravdu hodně.“

Galásek podotkl, že po svém říjnovém příchodu k mužstvu chce vidět všechny hráče v akci, aby věděl, s kým může na jaře počítat. „V zimě vybereme fotbalisty, které potřebujeme pro Baník, aby byl úspěšný a šel výsledkově nahoru.“

Do konce podzimní části první ligy zbývá pět kol. Ostravští před ligovou přestávkou hostí v sobotu od 18.00 Jablonec.

A před utkáním se potýkají nejen s tím, že v lize už čtyři kola nevyhráli, ale i s velkou marodkou. Mimo hru jsou pořád zranění Filip Kubala, Michal Kohút, Matúš Rusnák, Srdjan Plavšić, David Látal a Daniel Holzer. Po středečním poháru v Pardubicích (4:3 v prodloužení) je nejistý i start Marka Havrana, Dominika Holce a Davida Lischky.

37 dnů

už čtyři zápasy čekají fotbalisté Baníku Ostrava na další prvoligovou výhru.

„Věřím, že se nám podaří co nejvíce ran zahojit a v dostatečné míře dát mužstvo dohromady,“ podotkl Galásek.

Leč hráči mají i méně času na regeneraci, když si duel v Pardubicích, v němž ztratili vedení 3:1, protáhli o třicetiminutové prodloužení.

„Utkání v Pardubicích nám ale ukázalo, že mužstvo má morál a zdravou mentalitu. Doufám, že ty složky se v našem výkonu objeví i s Jabloncem, protože je budeme potřebovat,“ upozornil Galásek.

Jaký zápas očekává?

„Především asi hodně fyzicky náročný. Jablonec hraje pod Lubošem Kozlem velice dobře. Produkuje takový řízený chaos, což myslím v pozitivním slova smyslu. Je to těžké přečíst, navíc Luboš Kozel má k dispozici kvalitní hráče. Je na nás, abychom tomu způsobu hry dokázali čelit,“ odpověděl Galásek.

Víkendové zápasy první a druhé ligy uctí válečné veterány, dorazí i armádní stroje

Po poháru v Pardubicích byl kritický k výkonům týmu při bránění a třem gólům, které Baník dostal, ale potěšily ho čtyři vstřelené branky. O dvě se postaral David Buchta, který je během podzimu svým stínem z minulé sezony.

„Ty dva góly mu mohou pomoci, snad ho nakopnou a zase bude jeden z důležitých hráčů Baníku,“ zadoufal Galásek. „Těším se na jeho další výkony a jsem si jistý, že bude tak dobrý, jak si ho fanoušci pamatují.“

David Buchta ví, že za svou výkonností v tomto ročníku ligy zaostává. Ostatně vypadl i ze základní sestavy. „Minulé týdny nebyly jednoduché,“ přiznal. „Ale snažil jsem se pracovat ještě více než obvykle, abych byl co nejdříve v co nejlepší formě a každým dnem se to zlepšuje. “

A také on doufá, že mu dva góly, které vstřelil Pardubicím v poháru, pomohou.

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

