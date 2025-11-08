Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

„Samozřejmě ode všech mi to udělalo radost, ale byl to spíš takový výraz slušnosti a diplomacie. Ale vzestup je pochopitelně náš cíl a zvláště v zimě pro to budeme dělat opravdu hodně.“
Galásek podotkl, že po svém říjnovém příchodu k mužstvu chce vidět všechny hráče v akci, aby věděl, s kým může na jaře počítat. „V zimě vybereme fotbalisty, které potřebujeme pro Baník, aby byl úspěšný a šel výsledkově nahoru.“
Do konce podzimní části první ligy zbývá pět kol. Ostravští před ligovou přestávkou hostí v sobotu od 18.00 Jablonec.
A před utkáním se potýkají nejen s tím, že v lize už čtyři kola nevyhráli, ale i s velkou marodkou. Mimo hru jsou pořád zranění Filip Kubala, Michal Kohút, Matúš Rusnák, Srdjan Plavšić, David Látal a Daniel Holzer. Po středečním poháru v Pardubicích (4:3 v prodloužení) je nejistý i start Marka Havrana, Dominika Holce a Davida Lischky.
37 dnů
už čtyři zápasy čekají fotbalisté Baníku Ostrava na další prvoligovou výhru.
„Věřím, že se nám podaří co nejvíce ran zahojit a v dostatečné míře dát mužstvo dohromady,“ podotkl Galásek.
Leč hráči mají i méně času na regeneraci, když si duel v Pardubicích, v němž ztratili vedení 3:1, protáhli o třicetiminutové prodloužení.
„Utkání v Pardubicích nám ale ukázalo, že mužstvo má morál a zdravou mentalitu. Doufám, že ty složky se v našem výkonu objeví i s Jabloncem, protože je budeme potřebovat,“ upozornil Galásek.
Jaký zápas očekává?
„Především asi hodně fyzicky náročný. Jablonec hraje pod Lubošem Kozlem velice dobře. Produkuje takový řízený chaos, což myslím v pozitivním slova smyslu. Je to těžké přečíst, navíc Luboš Kozel má k dispozici kvalitní hráče. Je na nás, abychom tomu způsobu hry dokázali čelit,“ odpověděl Galásek.
Po poháru v Pardubicích byl kritický k výkonům týmu při bránění a třem gólům, které Baník dostal, ale potěšily ho čtyři vstřelené branky. O dvě se postaral David Buchta, který je během podzimu svým stínem z minulé sezony.
„Ty dva góly mu mohou pomoci, snad ho nakopnou a zase bude jeden z důležitých hráčů Baníku,“ zadoufal Galásek. „Těším se na jeho další výkony a jsem si jistý, že bude tak dobrý, jak si ho fanoušci pamatují.“
David Buchta ví, že za svou výkonností v tomto ročníku ligy zaostává. Ostatně vypadl i ze základní sestavy. „Minulé týdny nebyly jednoduché,“ přiznal. „Ale snažil jsem se pracovat ještě více než obvykle, abych byl co nejdříve v co nejlepší formě a každým dnem se to zlepšuje. “
A také on doufá, že mu dva góly, které vstřelil Pardubicím v poháru, pomohou.