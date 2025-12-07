Chance Liga 2025/2026

Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

Autor:
  7:30
Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské ligy v Karviné... „V létě jsem se na derby těšil ještě jako hráč Karviné. Také proto, že jsme věděl, že přijde hodně fanoušků a bude výborná atmosféra, která je na domácích zápasech Baníku vždycky,“ vzpomíná Planka.

David Planka z Baníku u míče při utkání s Hradcem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ze své pikantní situace si hlavu nedělá. A utkání proti mužstvu, v němž v první lize začínal, vyhlíží s nadšením.

„Bude to výborný zápas,“ předpovídá. „Těším se na podporu našich fanoušků, kteří v Karviné vytvoří skvělou kulisu.“

V tomto prvoligovém ročníku odehrál za Karvinou 349 minut v pěti zápasech, za Baník od svého přestupu začátkem září 905 minut v jedenácti utkáních.

Zatímco Karvinští zažívají nejlepší sezonu v historii a s 28 body jsou šestí, Ostravští se s 13 body krčí na třinácté příčce.

„Už minulou sezonu jsem byl u toho, když se Karviné dařilo a byli jsme v prostřední skupině,“ připomíná Planka. „Sešli se tam zajímaví hráči a chtějí dát najevo, stejně jako já, když jsem tam hrál, že Karviná nebude tým, který by měl pořád být na spodních příčkách. Všichni tam věří, že mužstvo patří jinam než do skupiny o záchranu.“

Dodává, že výrazný podíl na vzestupu mužstva má trenér Martin Hyský, jenž během podzimu zamířil do Plzně. „Má hodně rád detaily. Pořád po nás ‚šlapal‘, abychom neusnuli na vavřínech. I když jsme vyhrávali. Pořád vyžadoval pracovitost a konkurenci v týmu. A to se odrazilo na výkonech i výsledcích.“

Tentokrát zažije slezské derby z druhé strany...

„Karviná je v laufu, ale my jsme minule také vyhráli a chceme uspět znovu, aby se Baník dál zvedal,“ burcuje.

Všímá si, že Karviná nyní střílí hodně branek. „Takže důležitá bude dobrá obrana a nesmíme dostat nějaký rychlý gól, protože pokud Karvinští jdou teď do vedení, tak soupeře většinou semelou,“ upozorňuje.

„A samozřejmě my musíme být nebezpeční. Disciplína a bojovnost především. Fotbalovost se pak přidá.“

Vstoupit do diskuse

18. kolo

19. kolo

Kompletní los

17. kolo

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
13. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
16. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

David Planka z Baníku u míče při utkání s Hradcem.

Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské...

7. prosince 2025  7:30

Priske: Museli jsme si některé věci vyříkat. A Vindahl? Vy novináři jste na něj tvrdí

Sparťanský trenér Brian Priske

Celý zápas to vypadalo na remízu. Pak se mezi stopery zjevil ve skluzu Rrahmani a rozhodl. Fotbalová Sparta si z Olomouce odvezla po výhře 1:0 všechny tři body a na Slavii po 18. ligovém kole ztrácí...

7. prosince 2025  6:57

V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.

Hvězdný fotbalista Lionel Messi si připsal další úspěch do své už tak bohaté sbírky triumfů, s Miami vyhrál zámořskou MLS. Inter ve finále play off porazil Vancouver 3:1, kapitán argentinských mistrů...

6. prosince 2025  23:23

Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres

Barcelonský útočník Ferran Torres slaví hattrick.

Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal přetlačil Getafe...

6. prosince 2025  21:35,  aktualizováno  23:09

Ostrý Kadeřábek: Chválit se za správný přístup? Ne! Ten by měl být samozřejmostí

Sparťanský obránce Patrik Vydra se snaží v utkání proti Olomouci odvrátit míč...

Celý zápas oddřel, vítězný gól ale zařídil až jeho náhradník. Pavel Kadeřábek, krajní obránce fotbalové Sparty, přenechal deset minut před koncem svou netradiční pozici levého beka Johnu Mercadovi,...

6. prosince 2025  21:25

Arsenal srazil gól v závěru, City se lídrovi přiblížilo. Liverpool předvedl další kolaps

Liverpoolský útočník Hugo Ekitiké střílí gól v utkání proti Leedsu.

Sobotní program 15. kola anglické Premier League odstartoval porážkou lídra. Arsenal po gólu v nastavení podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, Manchester City se díky vítězství 3:0 nad Sunderlandem...

6. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  21:10

Kaneův jubilejní hattrick udržel Bayern stoprocentním, Leverkusen nebodoval

Útočník Harry Kane z Bayernu se raduje ze svého gólu.

Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Tři góly dal i útočník Lipska Yan Diomande, jeho tým...

6. prosince 2025  18:13,  aktualizováno  21:02

Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání na Slovácku

Dva měsíce zpátky slavil v Uherském Hradišti vítězství svého týmu pod kotlem karvinských fanoušků, kteří skandovali, aby nikam neodcházel. Už jako trenér Plzně teď utržil Martin Hyský na stejném...

6. prosince 2025  20:16

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

6. prosince 2025  19:56,  aktualizováno  20:11

Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 11. června ve 22 hodin východního standardního času,...

6. prosince 2025  19:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dukla - Liberec 1:1, rozjetí Severočeši se na Julisce zasekli, až v závěru srovnal Krollis

Fotbalisté Dukly se radují z gólu Michala Kroupy.

Liberečtí fotbalisté v 18. kole Chance Ligy nedokázali potvrdit skvělou formu. Na hřišti pražské Dukly pouze remizovali 1:1, když se v úvodní části prosadil domácí Kroupa. V závěru vystřelil Slovanu...

6. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  18:01

Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu.

Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...

6. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  17:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.