Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

Ze své pikantní situace si hlavu nedělá. A utkání proti mužstvu, v němž v první lize začínal, vyhlíží s nadšením.
„Bude to výborný zápas,“ předpovídá. „Těším se na podporu našich fanoušků, kteří v Karviné vytvoří skvělou kulisu.“
V tomto prvoligovém ročníku odehrál za Karvinou 349 minut v pěti zápasech, za Baník od svého přestupu začátkem září 905 minut v jedenácti utkáních.
Zatímco Karvinští zažívají nejlepší sezonu v historii a s 28 body jsou šestí, Ostravští se s 13 body krčí na třinácté příčce.
„Už minulou sezonu jsem byl u toho, když se Karviné dařilo a byli jsme v prostřední skupině,“ připomíná Planka. „Sešli se tam zajímaví hráči a chtějí dát najevo, stejně jako já, když jsem tam hrál, že Karviná nebude tým, který by měl pořád být na spodních příčkách. Všichni tam věří, že mužstvo patří jinam než do skupiny o záchranu.“
Dodává, že výrazný podíl na vzestupu mužstva má trenér Martin Hyský, jenž během podzimu zamířil do Plzně. „Má hodně rád detaily. Pořád po nás ‚šlapal‘, abychom neusnuli na vavřínech. I když jsme vyhrávali. Pořád vyžadoval pracovitost a konkurenci v týmu. A to se odrazilo na výkonech i výsledcích.“
Tentokrát zažije slezské derby z druhé strany...
„Karviná je v laufu, ale my jsme minule také vyhráli a chceme uspět znovu, aby se Baník dál zvedal,“ burcuje.
Všímá si, že Karviná nyní střílí hodně branek. „Takže důležitá bude dobrá obrana a nesmíme dostat nějaký rychlý gól, protože pokud Karvinští jdou teď do vedení, tak soupeře většinou semelou,“ upozorňuje.
„A samozřejmě my musíme být nebezpeční. Disciplína a bojovnost především. Fotbalovost se pak přidá.“