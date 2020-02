Dva duely, šest bodů. Ale na nějaké oslavy je strašně brzy, tuší Guľa

Vábení domácích kotelníků už ale neodolal. „My chceme Guľu! My chceme Guľu!“

Televizní rozhovor musel počkat, slovenský kouč běžel se zdviženým ukazovákem vstříc domácím příznivcům a užíval si ovace. „Já děkuju vám,“ jako by naznačoval.

Start do nového angažmá si nemohl přát lepší. Šest bodů po dvou zápasech, sedm vstřelených gólů, ani jeden inkasovaný. A plzeňské publikum už si evidentně získal.

Jak jste si reakci fanoušků užíval? Moc se vám křepčit nechtělo...

Jsou to skvělé momenty, člověka to potěší. Pro mě je na to ale ještě brzo, vždyť máme za sebou jen dva ostré zápasy. O to víc si toho cením, ale je to záležitost hlavně hráčů. Oni to zvládli, vyhráli. Vážím si toho, ale je to jejich zásluha.



Vyhráli jste suverénně, Příbram jste do výraznějších příležitostí nepustili.

Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu. Aktivní, důrazný, tím pádem i efektivní. Chlapcům rychlý gól hodně pomohl. Pak přišla pasáž, kdy jsme nedokázali tempo stupňovat, ale krátká pauza byla třeba. Důležité bylo, jak za poločasového stavu 2:0 mužstvo reagovalo. Na konci jsme mohli možná ještě víc držet míč a zápas si užít, protože fanoušci by si to zasloužili. Oceňuju týmovost, kterou ukázal Beauguel při penaltě, když jako určený střelec přenechal míč Buchovi, aby mohl dát hattrick. Stále potřebujeme být pokorní a pracovat dál.

Už jste stihl Pavla Buchu za skvělý výkon pochválit?

Myslím, že ocenění už dostal od fanoušků, od spoluhráčů a možná nějaké lehké přijde i ode mě. Potřebujeme, aby byl nadále nejen takhle produktivní, ale svou pracovitostí prospěšný pro mužstvo. Těší mě to, týmovost je pro mě však důležitější. A tu ukázal.

Dobře se ukázal i útočník Jean-David Beauguel, přestože tentokrát branku nezaznamenal.

Podal velmi solidní výkon. Pracoval, uhrál spoustu míčů. Věřil jsem, že odměna v podobě gólu přijde, ale škoda, že stál zrovna v postavení mimo hru. Byl vytrvalý, dřel pro mužstvo a nenechal se odradit tím, že mu několikrát chyběl půlkrok. Ale jeden zápas nás prostě táhne on, tentokrát zase Pavel Bucha. Beauguel už v Opavě prokázal, že je velmi cenným hráčem.

Jste spokojený, jak si fotbalisté Viktorie osvojili styl hry, který se jim snažíte vštípit?

Mužstvo má silné individuality, dlouhodobě má dobrý herní projev. Z toho se dá těžit. Tým umí dominovat, držet míč a poradit si v těžkých situacích. Není to jen o změnách, ale o ambicích a motivaci hráčů. Pořád jsme jen na začátku procesu toho, co chceme budovat.

Běžela poslední minuta, když se hned osm hráčů vydalo neohroženě do brejku. Těší vás, že mužstvo se nespokojí s vedením a snaží se hrát až do závěrečného hvizdu?

I v Opavě padl na konci Kopicův gól z rychlého přechodu šesti hráčů za rozhodnutého stavu. A teď se to znovu zopakovalo, i když to tentokrát bylo trochu jednodušší, protože nás tlačili vynikající fanoušci.

Našel byste na výkonu vůbec nějaká negativa?

Na to bude prostor během týdne. Určité věci jsou kluci schopní zrealizovat ještě lépe. Ale teď nedokážu všechno zhodnotit, musím si to ještě v klidu jednou prohlédnout.

V příštím kole vás čeká Jablonec, první ze soupeřů z horní poloviny tabulky.

Máme respekt ke každému soupeři, postavení Jablonce v tabulce a jeho kvalita samozřejmě předurčuje k dobrému zápasu. Beru to ale vždy takhle: nejbližší utkání je nejdůležitější.

Čtvrt hodiny před koncem jste stáhl Davida Limberského. Byly na vině zdravotní potíže?

Dokázal se uzdravit neskutečně rychle a preventivně jsme ho vystřídali, aby si to v únavě neobnovil. A vyzkoušeli jsme si variantu s Honzou Kovaříkem na levém beku. Věřím, že návratem Limberského vzroste síla mužstva.

A jak to vypadá s Alešem Čermákem? Že se neobjevil v nominaci, bylo překvapením.

Trénoval s námi celý týden, ale před zápasem dostal zvýšenou teplotu. Kdyby to bylo úplně extrémně nutné, tak jsme ho mohli nasadit, ale nechtěli jsme riskovat. Zdraví je přednější.