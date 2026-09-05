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Chance Liga 2026/2027

První krůčky na Letné. Sparta přivítala nejmladší fanoušky, ti se proběhli po hřišti

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  15:19

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Nejmenší sparťanští fanoušci během akce pro rodiče na Letné. | foto: AC Sparta Praha

Těm, které zvládaly i chůzi, neunikl žádný dosud neprozkoumaný kout. Jiné děti zase ocenily, když se mohly poplazit po měkkém trávníku uprostřed stadionu na Letné. Nejmladší sparťanské fanoušky do dvou let přivítal klub v rámci akce pro rodiny, které se jen v sobotu dopoledne zúčastnila stovka prťavých zvědavců. A některým bylo jen pár týdnů.

Druhé klubové Vítání sparťánků doprovázelo slunečné počasí. Rodiče s dětmi zaparkovali kočárky v tiskovém sále a společně si na tribuně převzali dárek od výkonného ředitele klubu Tomáše Křivdy.

„Pro nás jde o způsob, jak rodičům umožnit propojení jejich dětí se sparťanskou komunitou,“ přiblížil Křivda na trávníku. „Tenhle zážitek je většinově i pro rodiče, protože děti ještě úplně nevnímají, kde se pohybují a že se mohly projít po hřišti. Pořád je to ale velká emoce a určitě na to budou vzpomínat u fotografií jakožto na první den, kdy jejich dcera či syn byli na Spartě,“ líčil.

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Děti si ze stadionu odnesly svůj maličkatý sparťanský dres a také vytištěnou fotografii z fotokoutku v tunelu mezi střídačkami. Zaskotačily si i s maskotem Rudym, sparťanským bojovníkem. Některé si s ním nadšeně plácaly, jiné se statného obra bály, ale pár slz zase brzy vystřídal úsměv.

Akce byla pro registrované rodiče zdarma. A z přihlášených účastníků se jich ukázalo víc než 90 procent.

Projekt Sparťánci

Vítání nejmladších fanoušků navazuje na rozsáhlý projekt Sparťánci, který Sparta spustila ve spolupráci s porodnicemi v Podolí a u Apolináře.

„Projekt přichází v době, kdy Česká republika čelí klesající porodnosti. Klub dlouhodobě podporuje své zaměstnance v rámci mateřských a rodičovských dovolených, aby mohli lépe skloubit rodinný a pracovní život. Mezi Spartou a porodnicemi půjde o dlouhodobou spolupráci s cílem přispět ke zvedání povědomí o klesající porodnosti,“ uvádí Sparta, která si dává za cíl zvýšit povědomí o významu zdravého životního stylu už od útlého věku.

„Předávat sparťanství z generace na generaci je velmi důležité. Fanouškovství se pravidelně dědí v rodině a my chceme rodičům umožnit, aby vztah, který s klubem mají, mohli sdílet i se svými dětmi. Navíc pracujeme na projektu nového stadionu, který bychom chtěli postavit co nejdříve s více než dvojnásobnou kapacitou. Na něm bude dostatek místa pro všechny rodiny,“ pokračoval Křivda.

Sparta na akce pro nejmenší navazuje dalšími aktivitami, pořádá fotbalové školičky a organizuje pohybové kroužky v mateřských školách. „Pro starší děti nabízíme v rámci Junior Clubu dětské tiskovky či přespávačky na stadionu ve stanech,“ vyjmenoval výkonný ředitel.

„S okolními školami se v rámci projektu Feel Better snažíme pomáhat dětem zvládat psychicky náročné stresové situace okolo osmých a devátých tříd, kdy přecházejí na střední školy, během jejich první křižovatky života,“ doplnil, zatímco si za ním někteří malí sparťané kopali s míčem tam, kde o víkendech zápolí jejich profesionální idoly.

I proto mají s rodiči na co vzpomínat.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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