První krůčky na Letné. Sparta přivítala nejmladší fanoušky, ti se proběhli po hřišti

Druhé klubové Vítání sparťánků doprovázelo slunečné počasí. Rodiče s dětmi zaparkovali kočárky v tiskovém sále a společně si na tribuně převzali dárek od výkonného ředitele klubu Tomáše Křivdy.
„Pro nás jde o způsob, jak rodičům umožnit propojení jejich dětí se sparťanskou komunitou,“ přiblížil Křivda na trávníku. „Tenhle zážitek je většinově i pro rodiče, protože děti ještě úplně nevnímají, kde se pohybují a že se mohly projít po hřišti. Pořád je to ale velká emoce a určitě na to budou vzpomínat u fotografií jakožto na první den, kdy jejich dcera či syn byli na Spartě,“ líčil.
|
Ultras Sparty budou bojkotovat pohár na Žižkově. Vadí jím vysoká cena vstupenek
Děti si ze stadionu odnesly svůj maličkatý sparťanský dres a také vytištěnou fotografii z fotokoutku v tunelu mezi střídačkami. Zaskotačily si i s maskotem Rudym, sparťanským bojovníkem. Některé si s ním nadšeně plácaly, jiné se statného obra bály, ale pár slz zase brzy vystřídal úsměv.
Akce byla pro registrované rodiče zdarma. A z přihlášených účastníků se jich ukázalo víc než 90 procent.
Projekt Sparťánci
Vítání nejmladších fanoušků navazuje na rozsáhlý projekt Sparťánci, který Sparta spustila ve spolupráci s porodnicemi v Podolí a u Apolináře.
„Projekt přichází v době, kdy Česká republika čelí klesající porodnosti. Klub dlouhodobě podporuje své zaměstnance v rámci mateřských a rodičovských dovolených, aby mohli lépe skloubit rodinný a pracovní život. Mezi Spartou a porodnicemi půjde o dlouhodobou spolupráci s cílem přispět ke zvedání povědomí o klesající porodnosti,“ uvádí Sparta, která si dává za cíl zvýšit povědomí o významu zdravého životního stylu už od útlého věku.
„Předávat sparťanství z generace na generaci je velmi důležité. Fanouškovství se pravidelně dědí v rodině a my chceme rodičům umožnit, aby vztah, který s klubem mají, mohli sdílet i se svými dětmi. Navíc pracujeme na projektu nového stadionu, který bychom chtěli postavit co nejdříve s více než dvojnásobnou kapacitou. Na něm bude dostatek místa pro všechny rodiny,“ pokračoval Křivda.
Sparta na akce pro nejmenší navazuje dalšími aktivitami, pořádá fotbalové školičky a organizuje pohybové kroužky v mateřských školách. „Pro starší děti nabízíme v rámci Junior Clubu dětské tiskovky či přespávačky na stadionu ve stanech,“ vyjmenoval výkonný ředitel.
„S okolními školami se v rámci projektu Feel Better snažíme pomáhat dětem zvládat psychicky náročné stresové situace okolo osmých a devátých tříd, kdy přecházejí na střední školy, během jejich první křižovatky života,“ doplnil, zatímco si za ním někteří malí sparťané kopali s míčem tam, kde o víkendech zápolí jejich profesionální idoly.
I proto mají s rodiči na co vzpomínat.