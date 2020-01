Fotbalová pauza skončila, jak se týmy změnily ke startu přípravy

Fotbalistům šestnácti elitních týmů v zemi končí třítýdenní dovolená, v pondělí 6. ledna většina zahájí příprava.

Co se během krátkého volna v klubech událo?

Slavia. V neděli odpoledne mužstvo odletí na soustředění do Španělska, v Marbelle bude trénovat i liberijský záložník Oscar Dorley. Loni v létě se dohodl na přestupu do Slavie, ale z administrativních důvodů musel na podzim zůstat v Liberci.

Na Ladislava Takácse klub uplatnil opci, třiadvacetiletý stoper se z Mladé Boleslavi přesune natrvalo. „Přestup mi udělal ohromnou radost. Byl to můj hlavní cíl, se kterým jsem do Slavie šel na hostování,“ poznamenal Takács.

Ondřej Kúdela a Ibrahim Traoré dostali nové smlouvy do léta 2022. „Vážím si toho,“ řekl Kúdela.

Plzeň. Nový trenér Adrián Guľa chce vidět v přípravě hráče, kteří hostovali různě po republice: Havla z Bohemians, Ekpaie z Budějovic, Buchu z Boleslavi a Šulce z Opavy.

S áčkem začne trénovat i talentovaný Šimon Gabriel z třetiligového plzeňského béčka. Nováčkem bude chorvatský záložník Marko Alvir z Příbrami, kterého do Česka před třemi lety přivedla Slavia.

Jablonec. Brankářská jednička Vlastimil Hrubý podepsal smlouvu do léta 2022, v Jablonci čtyřiatřicetiletý gólman kroutí pátý rok. Hostující slávisté Jugas, Sýkora i Matoušek by měli zůstat stejně jako sparťan Plechatý.

Sparta. Co se změn v kádru týče, zatím padají jen otázky. Odejde Karlsson? Co bude s Kangou? Který z dlouhodobých marodů (Dočkal, Kadlec, Drchal, Panák) se vrátí do plného tréninku? Víc napoví pondělní start přípravy, na které se bude hlásit i šestnáctiletý talent Karabec. Sparta od 15. do 25. ledna odehraje na Strahově čtyři utkání, pak odletí na soustředění do Španělska.

Mladá Boleslav. Mladý záložník Pavel Bucha se na přípravu vrací do Plzně. Pokud by si ho tam její nový kouč Guľa rozhodne nechat, pro Boleslav to bude velká ztráta. Bucha dal na podzim šest branek, měl čtyři asistenci a další branky padly po jeho akcích a předfinálních přihrávkách.

Slovácko. Nejpříjemnější překvapení podzimu už se připravovat začalo, hráči pátému týmu tabulky absolvovali kondiční testy na fakultě v Olomouci. Chyběl Ondřej Šašinka, kterého si Baník zatím stáhl z hostování.

Posilou je Václav Jurečka, který naposled působil v Opavě. O talentovaného záložníka Patrika Hellebranda má zájem údajně Sparta i Slavia. Slovácko během zimní přípravy vyrazí na dvě soustředění do Chorvatska a do Turecka.

Baník Ostrava. Náhradou za odvolaného trenéra Bohumila Páníka je Luboš Kozel. Na startu přípravy se bude hlásit Ondřej Šašinka, který na podzim během hostování ve Slovácku dal pět branek. Odešel pravý obránce Lukáš Pazdera, kterému skončila smlouva. Jedna z možností jeho nového angažmá je návrat do Zlína.

České Budějovice. Tomáš Sivok určitě odehraje jaro a pak nejspíš ukončí kariéru. Ale co druhý z důležitých veteránů Jaroslav Drobný? Zůstane ještě půl roku? Nováček se díky výtečnému podzimu s největší pravděpodobností vyhne boji o záchranu, v zimě odehraje přípravná utkání proti Spartě i Slavii, s kterými si už oba ligové duely odkroutil.

Slovan Liberec. Hostující slávisté Petar Musa i Alexandru Baluta zůstávají, Oscara Dorleyho si Slavia stahuje do přípravy.

Sigma Olomouc. Trenér Radoslav Látal do Bialystoku nepůjde, jak spekulovala polská média. Ale nejlepší střelec Jakub Plšek v pátek přestoupil do FC Puskás, v maďarském týmu podepsal smlouvu do léta 2022.

A co bude s Václavem Jemelkou, kterého chce Almaty?

Klub se snaží udat bosenského útočníka Ismara Tandira, který jako velká letní posila odehrál jen 48 minut, a bývalého reprezentanta Václava Pilaře. Ten se rozhádal s trenérem Látalem a je v béčku.

Teplice. V klubu skončil španělský obránce Manel Royo, který během podzimu nepřesvědčil. „Royo se nám nepovedl. Ve Španělsku hrál jiný fotbal, než si představujeme. Trošku podcenil úroveň české ligy, která je dynamická, atletická,“ řekl kouč Stanislav Hejkal.

Vedení přeřadilo do béčka stabilního stopera Michala Jeřábka, který odmítl nabídku nové smlouvy. Čeká se, jestli se z hostování ve Slavii vrátí Jakub Hora, který koketuje s odchodem do ciziny.

Zlín. Posilou je lotyšský útočník Davis Ikaunieks, který podzim odehrál v RFS Riga, ale jinak patří Jablonci.

Bohemians 1905. Z hostování v Brně se vrátil stoper Michal Šmíd, naopak Plzeň si stáhla Milana Havla. Jan Vodháněl řeší nabídky ze Spojených států, spekuluje se i o zájmu Jablonce.

Opava. Do Slovácka zamířil ofenzivní hráč Václav Jurečka, kterému vypršela smlouva. Plzeň si z hostování stáhla talentovaného Pavla Šulce a během lednových týdnů se ukáže, jestli si vybojuje místo v kádru vicemistra.

Karviná. Trenér Juraj Jarábek, který v listopadu nahradil odvolaného Františka Straku, plánuje víc změn. „Nerad kritizuji hráče, mužstvo jsem zdědil, ale s některými se budeme muset rozloučit,“ řekl.

Naopak zájem z několika českých klubů je podle kuloárních informací o oporu Ondřeje Lingra.

Příbram. Je poslední, venku neuhrála ani bod, ale od šéfů klubu má trenér Roman Nádvorník důvěru. „Musíme přivést zkušeného stopera, který bude hru řídit. Ale potřebujeme posílit i středovou řadu a útok. S některými hráči se budeme muset rozloučit, protože na ligu nemají kvalitu,“ podotkl Nádvorník.

Jediným potvrzeným odchodem je avizovaný přestup Marka Alvira do Plzně.