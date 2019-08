Proti svým. Jak Janošek v Plzni vyhlíží kamarády ze Slovácka

Po čtvrteční porážce 0:1 od Antverp v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy Janoška v neděli čeká další velké utkání, tentokrát s osobním podtextem. Západočeši totiž přivítají na domácím stadionu v rámci 5. kola Fortuna ligy od 16.30 hodin fotbalisty Slovácka.

Nabité to máte hodně...

Pořád hrajeme, což je dobře, mám to radši než trénování. Myslím, že Plzeň je na to zvyklá. A ani mně to problém nedělá.

Opět jste se objevil na pozici pod hrotem, poměrně brzo vás ale kouč Vrba vystřídal. Jak se vám hrálo?

V pohodě, cítil jsem se dobře i fyzicky. Ztrácel jsem tam ale zbytečně míče, takže to musel trenér nějak změnit. Se svým výkonem v Bruselu nejsem moc spokojený.

V neděli hrajete se Slováckem, ve kterém jste strávil předchozí dvě sezony. Těšíte se?

Moc. Měli jsme skvělou partu, která je tam pořád. Už jsme si s klukama i něco napsali, určitě to bude super zápas.

Plzeň vs. Slovácko Online reportáž v neděli od 16:30

S bývalými spoluhráči jste tedy pořád v kontaktu?

Jojo, už jsme se bavili, jak si budeme měnit dresy po utkání.

Jak byste mužstvo Slovácka charakterizoval?

Určitě jsou nepříjemní, budou na nás chtít vlítnout stejně jako na Spartu. Trenér Svědík má výborně zvládnutou defenzivu a organizaci hry. Musíme hrát rychle, kombinačně a být efektivnější.