V Ostravě se odehrál nechutný zápas, emoce, nervozita a nevraživost mezi aktéry i činovníky zcela přebily fotbal. Byla to válka podobná derby pražských S z podzimu 2023.

Ostravský klub o protestu podaném komisi rozhodčích informoval na svém webu, kde situace popsal v jednotlivých bodech.

Komise rozhodčích se výkonem sudích v zápase zabývala a veřejně se na žádost novinářů vyjádřila k vyloučení Frydrycha i neudělení případné druhé žluté karty pro Syllu.

Podle Baníku olomoucký Abdoulaye Sylla v 10. minutě nedostal žlutou kartu za faul na Erika Prekopa. „Jednalo se o bezohledné kopnutí/podražení, za které měla být udělena druhá žlutá karta, a mělo dojít k vyloučení hostujícího hráče,“ uvádí klub.

Komise rozhodčích se však v tomto případě za Černého postavila. „Rozhodčí správně nařídil přímý volný kop a správně neudělil žlutou kartu. Hráč Sylla nejprve čistě odehraje levou a následně i pravou nohou míč a poté dojde k podražení hráče domácího družstva. I když hráč hostujícího družstva zahrál míč, jednalo se o přestupek, ale bez nutnosti udělení žluté karty,“ zdůraznila komise.

Druhá situace se stala o chvíli později a byla hodně diskutovaná, šlo o faul ostravského Michala Frydrycha na Jana Klimenta, který utrpěl zlomeninu nohy. Sudí Černý na hřišti situaci vyhodnotil jako faul, Frydrycha vyloučil až na doporučení videoasistenta Kocourka.

„Jde o neoprávněnou intervenci VAR v situaci, kterou hlavní rozhodčí sledoval z bezprostřední blízkosti a mohl ji posoudit bez překážek. Rozhodčí se v dané situaci nemohl dopustit zjevného pochybení, které by zásah VAR odůvodnilo,“ tvrdí Baník.

Zároveň zpochybňuje důvod vyloučení, které Černý uvedl do zápisu. V něm stojí: „Surová hra - podražení soupeře zezadu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly, kdy bylo ohroženo zdraví soupeře.“

Baník to rozporuje. „Vyloučení domácího hráče bylo dle našeho názoru v rozporu s pravidly fotbalu a popis situace je v zápisu o utkání nepřesný. Nejednalo se o podražení soupeře ani o použití nepřiměřené síly, jak je nutno dle pravidel fotbalu k označení přestupku surové hry.“

Jenže i v tomto případě protest u komise narazil. „Rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče domácího družstva Frydrycha za surovou hru. Hráč domácího družstva skluzem zezadu podrazil a současně přisedl nohu hráče hostujícího družstva Klimenta. Domácí hráč nehrál míč, skluzem bylo jednoznačně ohroženo zdraví soupeře. Červená karta byla udělena správně, VAR správně intervenoval,“ prohlásila komise.

Dál Baník upozorňuje na přestupek olomouckého Jana Krále na domácího Matěje Šína v 18. minutě. „V tomto případě se dle našeho názoru jednalo o zmaření slibné brankové možnosti, a kromě přímého kopu měla být udělena i žlutá karta.“

Zbývající dvě situace se týkají závěru, při kterém byl vyloučen domácí Michal Kohút za šlápnutí na ruku ležícího Matěje Mikulenky.

„Situace neodpovídá definici hrubého nesportovního chování. Pohyb hráče byl zahájen před signalizací přerušení hry, a nebylo v jeho silách jej zastavit. Nemohlo se tedy jednat o přestupek v přerušené hře. Jednalo se o neúmyslné dokončení pohybu, nikoliv o hrubé nesportovní chování,“ tvrdí ostravský klub. Televizní záběr však spíš odhaluje Kohútův úmysl.

Poté došlo k hromadné strkanici, kdy například ostravský Matěj Chaluš strčil do olomouckého trenéra Tomáše Janotku. Následně olomoucký Artur Dolžnikov vrazil do Chaluše, za což viděl žlutou kartu. Baník tvrdí, že to byla chyba a Dolžnikov měl dostat červenou kartu.

„Nevyloučení hostujícího hráče Dolžnikova, který v přerušené hře úmyslně udeřil domácího hráče Chaluše. Jednalo se o přestupek hrubého nesportovního chování, strčení/vražení/udeření v přerušené hře. V minulosti byl za stejný přestupek vyloučen náš hráč Tanko, s následným trestem zastavení činnosti na tři soutěžní utkání,“ upozornil Baník.

Sudí Černý udělil červenou kartu olomouckému Spáčilovi za faul na Riga a žlutou kartou potrestal sedm hostujících hráčů.

Dvě červené karty obdrželi domácí hráči Frydrych s Mikulenkou a také kustod Michal Chudík za vulgární urážky asistenta rozhodčího a následné chování. Další tři hráči dostali žlutou kartu.

„Dle názoru komise rozhodčí s pomocí VAR zásadní situace v utkání vyřešili správně. Přesto se v utkání dopustili několika chyb a společně se vzájemným nedostatkem respektu mezi realizačními týmy a hráči obou družstev, přispěli k velmi nervóznímu průběhu utkání,“ prohlásila komise.