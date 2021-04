Pražské zastupitelstvo schválilo podnájem Ďolíčku fotbalistům Pardubic

Rekonstrukce stadionu v Pardubicích potrvá dva roky, proto podle radního Jana Chabra (TOP 09) město schválilo podnájem na dobu určitou.

„Podnájemní smlouva je podpořena i městem Pardubice vzhledem k tomu, že město Pardubice odsouhlasilo rekonstrukci stadionu v Pardubicích, kdy Fotbalový klub Pardubice a.s. musí přečkat dobu rekonstrukce na cizím stadionu,“ píše se ve schváleném dokumentu.

Pardubice přesunuly své domácí zápasy do Vršovic po loňském postupu z druhé ligy, kterou hrály na stadionu Pod Vinicí, ten však nemá prvoligové parametry. V budoucnu se fotbalisté přesunou na Letní stadion, jehož přestavbu za 314 milionů korun bez DPH v březnu schválili pardubičtí zastupitelé.

Podle podmínek fotbalové asociace se stadion letos musí začít opravovat a do tří let musí být hotovo, jinak klubu hrozí pokuta a sestup do druhé ligy.