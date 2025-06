Pomyslný souboj o prvoligový český tým, který má na podzim jistotu evropských pohárů, se smrskl na dva uchazeče. „Zájem z naší strany už není, oficiálně jsme jednání ukončili. Důvody bych nechtěl rozebírat,“ řekl iDNES.cz český zástupce BCSG Martin Chalupecký.

Od dubna tedy jeví zájem SPL Holding, Kaprain je ve hře už od loňského podzimu. A právě šéf investiční skupiny Pražák, podle časopisu Forbes 43. nejbohatší muž Česka a také vlastník hokejové Sparty, by měl být k získání Sigmy nejblíže. „Současný stav jednoznačně ukazuje, že se postupuje tímto směrem,“ prozradil iDNES.cz člen dozorčí rady Sigmy Jaroslav Luňák.

„Jsme ve fázi, že se s Kaprainem dolaďují detaily smluv. Zatím ale není nic schválené. Nejprve se k tomu musí finálně vyjádřit výkonný výbor, nicméně termíny jsou stanovené,“ dodal.

Šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák (vlevo) si třese rukou s prostějovským náměstkem primátora pro sport Milošem Sklenkou (ANO). Město zachová stejnou podporu i přes sestup.

Přiblížení k dohodě už před měsícem potvrdil také Kaprain. „Jednání o odkupu stoprocentního podílu v Sigmě pokračují dle vzájemně odsouhlasených podmínek s předpokládaným termínem uzavření transakce do konce května 2025,“ řekl tehdy Seznam Zprávám mluvčí společnosti Ondřej Pechar.

To se sice finálně nestihlo, ale dohoda by mohla být do měsíce podepsaná. Pro Sigmu jsou teď klíčová dvě data – 20. června má valnou hromadu majoritní akcionář klubu, spolek SK Olomouc Sigma MŽ, jenž vlastní 99 procent akcií.

Zbytek patří městu Olomouc, které již deklarovalo, že do jednání o prodeji klubu nebude zasahovat. Pokud spolek odsouhlasí prodej akcií, přijde 30. června na řadu valná hromada klubu SK Sigma Olomouc, kde musí dojít k definitivnímu schválení.

„To jsou jakési dvě poslední instance. Do té doby se musí vše připravit a přesvědčit všechny přítomné – což taky není úplně jednoduché – že Kaprain je příslib do budoucna,“ přiblížil Luňák.

Na finální verdikt čekají všichni. „Za sebe si myslím, že to dopadne a budu dělat všechno pro to, aby se to dokončilo. Cítí to podle mě většinově i lidé na Sigmě. Na trhu není tolik zájemců, jak by se mohlo zdát. Doba zájmu také může vyprchat, navíc finance jsou potřeba, takže by se příležitost neměla promarnit a musíme to dotáhnout,“ má jasno předseda klubového představenstva Petr Konečný.

„Hlavně ne americká cesta“

Byl to právě člen dozorčí rady Jaroslav Luňák, současně také šéf hokejového Prostějova, který Karla Pražáka na Hanou přivedl. „Představa, že by Sigma byla v amerických rukou, pro mě byla motivace. To jsem fakt vůbec nechápal, že byl někdo schopen tuhle cestu podporovat,“ kroutil Luňák hlavou.

Už na podzim americká společnost prostřednictvím zástupce Chalupeckého reagovala: „Není to tak, že by se skupina Kaprain přihlásila o vstup do klubu, ale nabídku ‚zajistil‘ člen výboru, kterému se náš zájem nehodí do krámu. Jestli má za úkol nás jen odradit, nebo to myslí vážně, samozřejmě netuším.“

Proč? Už loni Luňák rázně hlásil, že moravské stříbro přeci nemůže být prodáno do rukou Američanů. „Zaprvé, společnost BCSG byla založena předminulý rok, má sídlo kdesi v Houstonu, a to jednu kancelář nad nějakým fastfoodem, nic za nimi nestojí. Ale hlavním důvodem, proč jsem proti tomuto prodeji začal bojovat, je způsob jejich podnikání,“ jmenoval Luňák.

„Oni jsou sportovní investoři čili poskytnou peníze, ale ty chtějí za pět let zpátky. A když půjčí 110 milionů, budou chtít zpět 600, což udělají jak? No jedině tak, že sem budou posílat hráče, které pak prodají jinam. Ale vždyť to jde přeci úplně proti smyslu Sigmy, která má jednu z nejlepších akademií v republice. Kde by pak byli naši kluci? To, na čem dneska Sigma staví a díky čemuž skončila šestá v lize a vyhrála domácí pohár?“ argumentoval Luňák.

Z květnové analýzy společnosti CIES Football Observatory vyplývá, že fotbalová Olomouc průměrně nasadila do každého ligového zápasu šest odchovanců. Cifra ji v porovnání s týmy ze 35 evropských soutěží staví na skvělé třetí místo.

„Je to rarita. Trenér Janotka se nebál dát šanci klukům, kteří loni hráli druhou ligu, bylo to velké riziko a vyšlo to. Posunuli se a příští rok budou zase lepší,“ věří Luňák.

Klub potřebuje donátora, ne investora

Stejně tak věří Luňák i ve finální příchod Karla Pražáka do Sigmy.

„Klub potřebuje donátora, ne investora. Někoho, kdo dá peníze a nebude je chtít zpátky. Pana Pražáka znám z hokeje, viděl jsem, co předvedl se Spartou, vím, v jakém stavu ji převzal. A podívejte, kde je dnes. On navíc miluje fotbal, miluje sport. A sám řekl, že díky tomu, že v podnikání dosáhl na zajímavé peníze, to chce vracet tím, aby co nejvíce dětí sportovalo, hrálo fotbal nebo hokej. To je jeho krédo. Pro naše prostředí v Olomouci mi to přijde naprosto ideální. Doufám, že to nakonec dopadne. A navíc by sem přišel někdo, kdo tu není absolutně s ničím spjatý. Sigma je letitá, ale také jsou tu letité vazby,“ cítí Luňák.

Karel Pražák

Podle předsedy Konečného by nový majitel převzal stoprocentní podíl akcií. „Oba zájemci k tomu směřují. Ať už naráz, nebo po nějaké době. Pokud bych měl mluvit za sebe, jsem jen jeden z mnoha hlasujících a jen jeden z některých orgánů, osobně jsem však přesvědčen, že Sigma nového strategického partnera potřebuje, říkám to už tři roky. Poté, co jsme překonali fáze různých zvláštních návrhů, jsou dnes na stole nabídky dvou subjektů, jsou to velké, silné skupiny. Kdyby mi to někdo řekl před rokem, skoro bych tomu nevěřil,“ prohlásil předseda v době, kdy Sigma začala hrát v ligové skupině o titul.

Petr Konečný, předseda SK Sigmy Olomouc

Pár týdnů před finišem má tak nejblíže ke koupi Sigmy Kaprain, naopak zmíněná americká společnost je ze hry definitivně venku. Přitom ještě loni, kdy bylo BCSG jediným veřejným zájemcem, její zástupce Chalupecký prohlásil: „Osobně nevidím důvod, který by mohl obchod překazit.“

Podle jeho dřívějších slov BCSG splnilo vše, co po společnosti klub požadoval. Sigma se ale nakonec vydá jinou cestou…