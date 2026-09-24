Proces Baníku není jako od Kafky. Jsme kostrbatí, ale pracovití, tvrdí Skuhravý

„Je to proces,“ tvrdí ostravský trenér Roman Skuhravý. „Vážím si, že jsme minule na Slovácku (2:2) dali víc než jeden gól, což je pro nás obrovské pozitivum, a že jsme ukázali, že se o místo na slunci chceme rvát.“
Trenér Skuhravý na slovo PROCES, které několikrát zopakoval, v debatě o nynější situaci mužstva klade velký důraz.
Na rozdíl od Procesu, slavného románu Franze Kafky, který je plný absurdity a byrokracie a v němž se souzený bankovní úředník nikdy nedozví, z čeho je obviněný, je u fotbalistů Baníku Ostrava vše jasné – nevyrovnanost výkonů, slabá obrana a hodně chabá koncovka. Jedním slovem – KOSTRBATOST.
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„To, že jsme kostrbatí, není systémem, není to ani hráči. Je to tím, v jakém rozpoložení kluci jsou,“ míní Skuhravý. „Teď potřebují podporu a ode mne ji dostanou. A je mi úplně u pr..., kdo si co myslí. Znovu – chci, abychom někam došli, a jestli tam nedojdeme, je to moje vina. Nikoho jiného. Tečka.“
Byť fotbalisté ostravského Baníku minule na hřišti Slovácka poprvé v tomto ročníku ligy dali více než jeden gól, stále jsou se sedmi z pohledu počtu vstřelených branek nejhorší spolu s Artisem Brno a Slováckem...
A obrana? Ta je se 17 obdrženými góly na úrovni Plzně. Hůř jsou na tom jen Artis Brno (18) a Zlín (19).
„Na defenzivu se ptáte pořád dokola,“ rozohňuje se Skuhravý. „Chcete, abychom hru zavřeli? Ne. Je to proces. Rozumíme tomu slovu? Proces. To je o podpoře, to je o chybách. “ A vrátil se k duelu v Uherském Hradišti: „To, že Trávník vystřelí z dvaceti pěti metrů, není pro mě šance, a že hráč hlavičkuje zpoza penalty... Jasně je to šance, ale my jsme měli tři tisíciprocentní a vypracované – to jsou pro mě šance.“
Ostravští často doplácejí na výpadky, jejichž vinou dostali například od Slovácka dva góly během tří minut.
„Mám dojem, když zápasy vyhodnocuji, tak příčinou je to, že jak jsme aktivní, tak si nedokážeme odpočinout s míčem. Ale pracovitost je teď naše největší zbraň,“ konstatoval kouč.
„My se snažíme připravovat na soupeře, snažíme se eliminovat jejich silné stránky, ale... Nevím, jak to správně říct. Jsme na nějaké cestě, snažíme se hrát nějakým stylem,“ říká obránce Michal Frydrych. „Chceme být ofenzivnější, takže soupeři dokážou využít nějaká okénka v naší obraně. Teď je na nás, abychom si s tím lépe poradili a nedostávali někdy až moc jednoduché góly.“
Po devíti kolech jsou Ostravští s deseti body desátí, na rozhraní prostřední skupiny a té, v níž budou týmy v nadstavbě bojovat o záchranu.
„Nejsem spokojený, chci víc,“ burcuje Roman Skuhravý. „Mužstvo má na víc. Budu na hráče tlačit. Nepřišel jsem do Baníku, abychom byli desátí. Všechno má ale svůj čas.“
Frydrych upozorňuje, že po pěti kolech byl pohled na výsledky Baníku pozitivnější, když třikrát vyhráli. „Tři zápasy téměř v jednom týdnu – Boleslav (0:4), Jablonec (0:3) a Pardubice (1:2) – nás trošičku srazily. Ale věřím, že na Slovácku (2:2) jsme ukázali charakter větší a že na tom začneme více stavět, že se budeme zlepšovat.“
Nyní má liga vzhledem ke startu reprezentace v Lize národů přestávku. Další ligový duel čeká Baník 10. října od 18.00 na hřišti Bohemians Praha 1905.
Baník hledá nového kapitána
Do sezony fotbalisté Baníku Ostrava vyběhli s novým kapitánem – s brankářem Martinem Jedličkou. Určil ho trenér Roman Skuhravý, který rovněž vybral i jeho asistenty Filipa Kubalu a Vlasije Sinjavského.
Leč minule tým proti Slovácku stejně jako v předešlé sezoně vedl jako kapitán Michal Frydrych...
„V týdnu jsme řešili věci a Jedla se potřebuje soustředit na svou práci, a tak jsme se rozhodli, že mužstvo momentálně jasně daného kapitána nemá,“ vysvětlil Skuhravý změnu.
Proč?
„Mužstvo nemá kapitána,“ zopakoval Skuhravý a svá slova přece jen rozvedl: „V NHL také v půlce mužstev nemají hráči C (písmeno na dresu označující kapitána – pozn. red.) a mají A (zástupci kapitána). To je tvorba týmu. Chci, aby si v tuto chvíli kluci o to lídrovství, o to hlavní slovo řekli. Nejde o to, jestli máte pásku, ale abyste v zápase, v kabině, na tréninku i mimo něj komunikovali.“
Skuhravý připustil, že možná Jedličkovi svým rozhodnutím, že ho vybral kapitánem, ublížil. „Chce se soustředit na svůj výkon, což plně respektuji, ale...“ odmlčel se. „Dennodenně vnímá, že mužstvo si potřebuje vychovat hráče, který se kapitánství ujme. A jestli to znovu bude Frydrych, zda to bude Škrkoň, ať si o to řeknou.“
Frydrych podotkl, že ho nepřekvapilo, že je opět kapitán. „Trenér udělal nějaké rozhodnutí. Nepotřebuji však mít pásku na ruce, abych věděl, co mám na hřišti dělat,“ uvedl Frydrych. „Jsem nejzkušenější hráč, nejstarší, a když tým potřebuje pomoc, tak ať mám pásku, nebo ne, vždycky budu dělat všechno pro to, aby byl Baník úspěšný.“
Dodal, že v tom, jak se situace kolem kapitána vyvinula, by nic zvláštního nehledal. „Budeme dál pracovat, abychom po reprezentační pauze byli silnější.“
Jak kouč vysvětlil v kabině, že mužstvo nemá jasně daného kapitána?
„Nebudu říkat všechny věci, co zazní v kabině, ale tak nějak říkal to, co vám,“ odpověděl Frydrych. „V některých zápasech ale asi bylo vidět, že naše mentalita nebyla tak silná, abychom je zvládli. Dostali jsme nějaké góly, jednoduše jsme se sesypali. Trenér v nás chtěl určitě něco i vybudit, abychom to vzali za správný konec. A jsem rád, že proti Slovácku jsme to ukázali, že i když jsme prohrávali, byli jsme ještě schopni vyrovnat.“