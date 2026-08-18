Pro Patráka skončil přinejmenším podzim. Kapitán Pardubic si přetrhl zkřížený vaz

Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Přibližnou délku hráčovy absence neuvedl, při tomto druhu zranění kolena se ale doba rekonvalescence nejčastěji odhaduje na půl roku až devět měsíců.
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Trousil o smolném vyrovnání a remíze: Někteří naši kluci jsou bohužel němí
Patrák v duelu s Mladou Boleslaví otevřel skóre, po půlhodině hry se ale zranil v souboji ve vápně a hřiště opustil na nosítkách. Pro pardubický klub jeho dlouhodobá ztráta znamená citelné oslabení, Patrák byl v minulé ligové sezoně s 13 góly nejlepším střelcem mužstva.