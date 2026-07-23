Priskeho zpověď: Rodina mi chybí, deset let je maximum. Česká repre? Nevolali mi

O budoucnosti, o rodině, dětech a manželce, o životě, Praze, Spartě i Feyenoordu. O svých snech i ambicích, na které už prý mnoho času nezbývá. V čem dospěl? Co vnímá jako svou největší slabinu? Co si vyčítá? A jak ho ovlivnil norský kouč Stale Solbakken?
Přijměte pozvání do hlavy stratéga, jenž ve Spartě nejdřív vyhrál dva tituly, pak se po roční odmlce vrátil zpět a na startu své čtvrté sezony v Česku znovu řeší, jak klub vrátit na vrchol.
„V základním nastavení jsem se nezměnil. Funguju pořád stejně. Pohání mě práce,“ zdůrazní. „Mám obrovskou radost z toho být součástí klubu, snažit se o výsledky, rozvíjet hráče a sledovat, jak je prodáváme do velkých klubů a my vyhráváme trofeje. Jsem rád, když lidé kolem mě rostou.“
Fotbal vede lídr a nastavuje laťku všem ostatním. Kdybych byl smutný a skleslý, budou takoví všichni. Kdybych nehýřil energií, nikoho nestrhnu. Jsem pro hráče zrcadlo.