Priske zůstává ve Spartě, potvrdil Rosický. Uvědomuji si, že nemáme vítězný tým, řekl

Sparta je po čtrnácti kolech v lize čtvrtá s desetibodovou ztrátou na vedoucí Slavii. Z posledních osmi soutěžních zápasů vyhrála jediný.
Naposledy remizovala 1:1 v Plzni a spekulovalo se, jak silná je pozice trenéra Priskeho.
„Sparta je o vítězstvích a ta vám teď nejsme schopni přinést,“ citoval Rosického klubový web.
|
KOMENTÁŘ: Sparta v rozporu. Priskeho setrvání by obžalovalo Rosického práci
„Musíme se ale snažit zachovat co nejchladnější hlavu a postupovat systematicky. I pro nás je to v téhle situaci těžké, protože emoce cloumají s námi se všemi, s každým sparťanem,“ dodal sportovní ředitel.
Ten čelil dotazům fanoušků přímo, odpovídal s mikrofonem v ruce a trpělivě líčil svůj pohled.
O čem Rosický ještě mluvil?
O práci Briana Priskeho: „Je v klubu od sedmi ráno do šesti večer. Kdykoliv něco potřebuju, řeknu: ‚Briane, potřebuju s tebou mluvit, kdy můžeš přijít, nebo mám přijít já?‘ A on odpoví: ‚Klidně v pět nebo v šest, teď mám ještě meetingy.‘ Na náplni jeho práce se nezměnilo nic.“
O rozhodujícím slově trenéra při výběru posil: „Je absolutně zásadní. Za dobu, co tuhle práci dělám, nikdy nepřišel hráč, kterého by jakýkoliv trenér nechtěl. Vždycky to musí fungovat v symbióze s tím, že nový hráč přijde. Mezi všemi zainteresovanými musí být jasně dané, že je to hráč, který trenérovi pomůže a kterého chce.“
„Pokusím se vysvětlit, proč ke změně v tuto chvíli nedojde. Sparta je o výsledcích, ale vždycky se musíte dívat i na to, co se děje na hřišti. To, co obvykle vede k výměně trenéra, je chaos na hřišti. Tým nemá strukturu, hráči nebojují, nevytváří si šance. Tohle se nám ale vůbec neděje. Tým má strukturu, identitu a vytváří si příležitosti. V posledních sedmi ligových zápasech jsme dostali jen dva góly. To všechno musíte dávat na misky vah,“ pokračoval Rosický.
Před rokem po vyhazovu trenéra Larse Friise hledal náhradu, až nakonec sáhl znovu po Priskem, jenž na Letné při svém prvním angažmá vyhrál dva tituly i domácí pohár.
„Moc dobře si uvědomuju, že momentálně nemáme vítězný tým. Nemá mentální sílu, aby zvládl zásadní momenty, kdy se rozhoduje o výhře a prohře. V poháru jsme schopni dostat gól ve čtyřicáté vteřině, jinde ztratíme body v poslední minutě a teď v Plzni jsme inkasovali z rohu. To jsou ty klíčové momenty a to se musí zlepšit,“ zdůraznil.
Sparta na probíhající reprezentační přestávku naváže domácím zápasem s druhým Libercem, následně doma hostí v Evropské lize nizozemský Alkmaar, jenž ji na jaře vyprovodil z play off Konferenční ligy.
„Můžu vám teď říct cokoliv a rozumím, že vaši frustraci to nezmírní. Všichni chcete vidět vítězství. Jednoznačně je chceme vidět i my a ona musí přijít. Na tom všichni denně pracujeme,“ vzkázal Rosický.