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Chance Liga 2026/2027

„Priske, ven!“ Kouč Sparty pokřik chápe, ale ujišťuje: Žádné ultimátum nemám

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  21:49
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Sparťanský kouč Brian Priske během utkání v Plzni.

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání v Plzni. | foto: ČTK

Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.
Prince Adu skóruje proti Spartě.
Fotbalisté Plzně slaví vyrovnávací gól proti Spartě.
13 fotografií
Na tiskovou konferenci dorazil kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske skoro hodinu po zápase a když se ho novináři ptali, proč se v kabině zdržel, zakroutil hlavou: „Nemám dojem, že bych přišel pozdě. Asi jste slyšeli, jak kluci ještě v chodbičce plní nějaká cvičení, což tentokrát trvalo kvůli menším prostorům déle.“ Po remíze 1:1 v Plzni řeší další nezdar.

A hostující fanoušci ho následně místo děkovačky vyprovodili pokřikem „Priske, ven!“

„Přijímám to, protože ve Spartě to takové je, když nevyhráváte. A remízy pro nás dostatečné nejsou. Nezměním to, je jasné, že fanoušci nebudou spokojení. Slyším je a akceptuji to. Soustředím se ale hlavně na tým a starám se hlavně o to, abychom začali vítězit,“ líčil Priske.

Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč

Ztrácíte na Slavii už deset bodů. Máte od vedení nějaké ultimátum?
Ne, nic takového.

Co se dělo v kabině? Jaká je po další ztrátě nálada?
Všichni cítíme tlak, to je jasné. Všichni chápeme, že remízy v našem klubu nestačí. Nemůžeme jen neustále mluvit o tom, že si vytváříme dobré šance, že dominujeme na míči a tak dále. Musíme vyhrávat. Takové emoce tak nějak všichni prožíváme a je potřeba najít klíč k tomu, abychom ta vítězství získávali.

Měla by Sparta sáhnout k výměně trenéra?

Cítíte, že byla remíza zasloužená?
Dá se brát jako zisk i ztráta. Podle mého názoru jsme se snažili vyhrát, zatímco Plzeň se snažila spíš neprohrát. Byli jsme dominantní, šance jsme si vytvářeli, nebylo jich sice moc, ale měli jsme je proměnit. Už v prvním poločase je potřeba vést dva nula a zápas stvrdit. Kdyby přišla přihrávka na Brunese ve správný čas, dorážel by do prázdné. Když se zároveň podíváme i na plzeňské šance, v tu chvíli je remíza asi spravedlivá.

Co říkáte na váš vedoucí gól? Byl podle vás regulérní?
Ještě jsem to pořádně neviděl, ale domnívám se, že to byla situace padesát na padesát.

Na konci první půle jste se zlobil na sudí a pokračoval i při odchodu do šaten. Co se tam dělo?
Je to jenom fotbal. Cítili jsme, že bychom měli hrát pět nastavených minut, ale sudí nechali o trochu víc. S tím rohem jsme si ale měli poradit lépe. Takové to ve vypjatých zápasech bývá, když hrají navzájem Sparta s Plzní nebo se Slavií.

Chance Liga 2026/27

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Neočekáváte větší přínos hlavně od křídelních hráčů?
Určitě od nich čekáme větší produktivitu, a to od všech, kteří se do ofenzivy zapojují. Od začátku sezony v útoku činili dobrá rozhodnutí, ale to se teď trochu zhoršilo. Určitě na tom budeme v nadcházejícím období pracovat.

Souhlasíte ale, že velmi povedený zápas odehrál Hugo Sochůrek?
Často opakuji, že jde o top hráče české ligy. Má něco, co tady ostatním schází. Nicméně potřebuje také bodovat. Hrajeme spousty zápasů a dá se čekat, že bude dál nastupovat, pokud si své výkony udrží.

Hugo Sochůrek ze Sparty (vlevo) kryje míč před domácím Prebslem.

Přijde vám reprezentační přestávka vhod?
To neřeším. Prostě teď bude pauza, aspoň tentokrát neodjíždí na srazy tolik hráčů, takže nám zůstane zhruba patnáct kluků do tréninku, což je určitě pozitivní.

Po čtyřech letech chybí v české nominaci sparťané. Vnímáte to jako problém reprezentace, nebo Sparty?
Oceňuji, že se na český národní tým ptáte, ale tentokrát využiju možnosti ji nekomentovat, zvlášť v emocích po zápase, to by nebylo vhodné. Je jasné, že se to nikomu nelíbí.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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