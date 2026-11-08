A hostující fanoušci ho následně místo děkovačky vyprovodili pokřikem „Priske, ven!“
„Přijímám to, protože ve Spartě to takové je, když nevyhráváte. A remízy pro nás dostatečné nejsou. Nezměním to, je jasné, že fanoušci nebudou spokojení. Slyším je a akceptuji to. Soustředím se ale hlavně na tým a starám se hlavně o to, abychom začali vítězit,“ líčil Priske.
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Ztrácíte na Slavii už deset bodů. Máte od vedení nějaké ultimátum?
Ne, nic takového.
Co se dělo v kabině? Jaká je po další ztrátě nálada?
Všichni cítíme tlak, to je jasné. Všichni chápeme, že remízy v našem klubu nestačí. Nemůžeme jen neustále mluvit o tom, že si vytváříme dobré šance, že dominujeme na míči a tak dále. Musíme vyhrávat. Takové emoce tak nějak všichni prožíváme a je potřeba najít klíč k tomu, abychom ta vítězství získávali.
Cítíte, že byla remíza zasloužená?
Dá se brát jako zisk i ztráta. Podle mého názoru jsme se snažili vyhrát, zatímco Plzeň se snažila spíš neprohrát. Byli jsme dominantní, šance jsme si vytvářeli, nebylo jich sice moc, ale měli jsme je proměnit. Už v prvním poločase je potřeba vést dva nula a zápas stvrdit. Kdyby přišla přihrávka na Brunese ve správný čas, dorážel by do prázdné. Když se zároveň podíváme i na plzeňské šance, v tu chvíli je remíza asi spravedlivá.
Co říkáte na váš vedoucí gól? Byl podle vás regulérní?
Ještě jsem to pořádně neviděl, ale domnívám se, že to byla situace padesát na padesát.
Na konci první půle jste se zlobil na sudí a pokračoval i při odchodu do šaten. Co se tam dělo?
Je to jenom fotbal. Cítili jsme, že bychom měli hrát pět nastavených minut, ale sudí nechali o trochu víc. S tím rohem jsme si ale měli poradit lépe. Takové to ve vypjatých zápasech bývá, když hrají navzájem Sparta s Plzní nebo se Slavií.
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Neočekáváte větší přínos hlavně od křídelních hráčů?
Určitě od nich čekáme větší produktivitu, a to od všech, kteří se do ofenzivy zapojují. Od začátku sezony v útoku činili dobrá rozhodnutí, ale to se teď trochu zhoršilo. Určitě na tom budeme v nadcházejícím období pracovat.
Souhlasíte ale, že velmi povedený zápas odehrál Hugo Sochůrek?
Často opakuji, že jde o top hráče české ligy. Má něco, co tady ostatním schází. Nicméně potřebuje také bodovat. Hrajeme spousty zápasů a dá se čekat, že bude dál nastupovat, pokud si své výkony udrží.
Přijde vám reprezentační přestávka vhod?
To neřeším. Prostě teď bude pauza, aspoň tentokrát neodjíždí na srazy tolik hráčů, takže nám zůstane zhruba patnáct kluků do tréninku, což je určitě pozitivní.
Po čtyřech letech chybí v české nominaci sparťané. Vnímáte to jako problém reprezentace, nebo Sparty?
Oceňuji, že se na český národní tým ptáte, ale tentokrát využiju možnosti ji nekomentovat, zvlášť v emocích po zápase, to by nebylo vhodné. Je jasné, že se to nikomu nelíbí.