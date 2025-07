Vydra potvrdil, že se mu v létě střelecky daří. Bývalý český reprezentant v přípravě zaznamenal už sedm branek, minule proti Komárovu si připsal hattrick. Proti dvanáctému celku minulé sezony rumunské ligy se třiatřicetiletý útočník nejprve v 16. minutě prosadil z dorážky po rychlém brejku a po půlhodině zblízka usměrnil za gólmana centr z levé strany.

Za Viktorii už v přípravě poprvé nastoupili i reprezentanti, kteří měli po červnovém programu v národních týmech dovolenou. Západočeši na zahraničním kempu odehrají ještě tři zápasy.

Jablonec padl s rakouským outsiderem

V předchozích dvou letech Jablonec Wacker Innsbruck s přehledem porazil, vloni dokonce drtivě 7:0, tentokrát ale roli velkého favorita nezvládl. Tým, který na jaře postoupil ze čtvrté rakouské ligy, nad pátým celkem uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže po dvou slepených brankách na přelomu poločasů vedl 2:0 a střídající Daniel Souček už dokázal pouze snížit.

„Jsem naštvaný. Nepřistoupili jsme k tomu tak, jak jsme měli. A to beru v potaz všechno - únavu, počasí i to, že to byl zápas po soustředění. Ale hráli jsme se soupeřem, kterého jsme měli porazit i v sestavě, v které jsme nastoupili. Určitě z toho vyvodím nějaké důsledky. Nasazení nebylo na odpovídající úrovni,“ citoval jablonecký web trenéra Luboše Kozla.

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Olomouc naopak uzavřela soustředění v Rakousku výhrou nad devátým mužstvem uplynulé sezony maďarské ligy Debrecínem. Všechny čtyři branky padly už v úvodním dějství, za favorita se trefily i dvě nové letní tváře útočník Daniel Vašulín a při své premiéře za Sigmu také Dominik Janošek, který před pauzou proměnil penaltu. Úřadující vítěz domácího poháru po úvodní porážce od Žiliny zvítězil v přípravě počtvrté za sebou.

„Zasloužená výhra. Jsem spokojen nejen s výsledkem, ale také s tím, jak jsme se prezentovali. Myslím si, že jsme byli dominantní. Skóre určitě odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Jednu až dvě branky jsme ještě mohli vstřelit,“ citoval web Hanáků trenéra Tomáše Janotku, jehož svěřence čeká závěrečné 4. předkolo Evropské ligy.

Teplice s druholigovým Ústím nad Labem navzdory rychlému gólu v poločase překvapivě prohrávaly 1:2, ale po změně stran slepenými brankami skóre otočily. „V prvním poločase nám chyběla větší organizace, měli jsme trochu jiné rozestavení. Neměli jsme úplně střed hřiště. Byli jsme ale spokojeni s přístupem, kluci dokázali zápas otočit,“ uvedl teplický asistent trenéra Ondřej Prášil.

Wattener SG Tirol : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 1:3 (1:2) Góly:

39. Anselm Góly:

13. Mihálik

32. Šašinka

64. Ludvíček Sestavy:

Stejskal – Gugganig, Müller, Lawrence, Butler (46. Huetz), Sabitzer, Anselm (46. Hinterseer), Jaunegg, Geris (46. Diarra), Taferner, Weis. Sestavy:

Vágner (46. Vízek) – Čihák (46. Uhrinčať), Petrášek, Čech (70. Hlaváč), Ludvíček (70. Holovackyj), Sojka (80. Hruška), Dancák, Horák (46. Harazim), Vlkanova (70. Griger), Šašinka (46. Pilař), Mihálik (46. Hodek). Náhradníci:

Schermer – Diarra, Bambara, Naschberger, Schweighofer, Christian, Votter, Neuer, Reider. Náhradníci:

Zadražil – Darida, Juliš, Kodeš, Kučera. Rozhodčí: Bingol – Kirchmair, Guggenmos

FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec : Univestitatea Kluž 4:1 (2:1) Góly:

20. Letenay

41. Lexa

55. Afolabi

78. Stránský Góly:

25. Codrea Sestavy:

Koubek – Icha (60. Koželuh), Plechatý (46. Hodouš), Gabriel (70. D. Mašek), Mikula – Ghali (46. Dulay), Lexa (60. Masopust), Hlavatý (60. Stránský), Mahmić (46. Afolabi) – Letenay (60. Krollis), L. Mašek (46. Strnad) Sestavy:

Lefter (70. Gertmonas) – Artean, Cissé, Codrea, Bârstan (46. Popescu) – Ayomide, Murgia (64. Macalou), Fábry, Bota – Thiam, Trică (46. Oaidă) Náhradníci:

Náhradníci:

Moldovan, Pop, Simion, Silva Žluté karty:

36. Mikula, 44. Mahmić Žluté karty:



FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : AS Trenčín 2:1 (1:0) Góly:

33. Fukala

66. Křapka Góly:

75. Khan Sestavy:

Dostál – Fukala, Křapka, Černín, Bartošák – Natchkebia, Nombil, Didiba, Kalabiška – Poznar, Kanu Sestavy:

Katić – Pavek, Kranthove, Bessilé, Skovajsa, Yakubu, Fiala, Hájovský, Sunday, Dmitrović, Guibero Náhradníci:

Náhradníci:

Damjanović, Bagín, Nsumoh, Holúbek, Khan, Jepihhin, Adamkovič, Schiffer, Owusu, Van Der Leegte, Straka Žluté karty:

Žluté karty:

35. Skovajsa, 43. Kranthove, 53. Guibero, 90. Yakubu Počet diváků: 305

FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : FC Botoşani 2:0 (2:0) Góly:

16. Vydra

30. Vydra Góly:

Sestavy:

Jedlička – Marković, Jemelka, Dweh, Červ, Kopic, Ladra, Šulc, Valenta, Memić, Vydra. Sestavy:

Ioannis – Benzar, Miron, Petro, Ilas, Bordeianu, Mitrov, Ferreira, Cîmpanu, Lopez, Mailat. Náhradníci:

Hejda, Spáčil, Doski, Paluska, Havel, Zeljković, Višinský, Souaré, Panoš, Bello, Slončík, Kabongo, Durosinmi, Adu, Tvrdoň, Šilhavý, Wiegele. Náhradníci:

Doplníme později.

FK Teplice FK Teplice : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 3:2 (1:2) Góly:

3. Sedláček

55. Svatek

59. Kozák Góly:

4. Kapur

11. Fantiš Sestavy:

Ludha (46. Lichtenberg) – Halinský (46. Kričfaluši), Takács (46. Audinis), Večerka (46. Danihel) – Švanda (46. Auta), Jukl, Sedláček, Riznič (46. Emmer) – Radosta (46. Bílek), Pulkrab (46. Svatek), Krejčí (46. Kozák). Sestavy:

1. pol.: Grigar – Novotný, Žežulka, Jokovič, Vondrášek, Osaghae, Kott, Goj, Podzimek, Fantiš, Kapur.

2. pol.: Čtvrtečka – Slouk, Čítek, Foungala, Tureček, Richter, Čičovský, Kodad, Moulis, Černý, Omon. Náhradníci:

Náhradníci:

Bzura, Piralić, Lawal.

FK Jablonec FK Jablonec : FC Wacker Innsbruck 1:2 (0:1) Góly:

55. Souček Góly:

42. Owusu

46. Gstrein Sestavy:

Mihelak – Innocenti (59. Novák), Martinec (46. Tekijaški), Štěpánek – Penxa (59. Čanturišvili), Fortelný (59. Beran), Lavrinčík (46. Alégue), Polidar (46. Souček) – Nebyla (46. Makanjuola), Puškáč (59. Chramosta), Nykrín (59. Suchan) Sestavy:

Tauber – Köchl, Kunze, Kopp, Franzotti – Francis, Scholl (46. Tekir), Sy (68.Sadeqi) – Lorenz (46. Gstrein), Lechl (68. Weinzierl), Owusu Náhradníci:

Hanuš, Kotlín – Cedidla, Karban, Jawo, Novák Náhradníci: