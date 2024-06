Fotbalisté Ostravy vstoupili do přípravy remízou s druholigovou Líšní

Baník nejprve otevřel skóre zásluhou Adedirana, poté si dal ale vlastní gól Uchenna. Zkraje druhého poločasu Slezanům vrátil vedení z penalty Ewerton, jenže Aldin po necelé hodině hry rovněž z pokutového kopu vyrovnal.

„Šli jsme do utkání z plné zátěže, nicméně první půle byla lepší než ta druhá. V té první jsme neproměnili spoustu šancí, ta druhá se mi moc nelíbila,“ citoval klubový web trenéra Ostravy Pavla Hapala. „Nové hráče zatím hodnotit nechci, bylo to jejich první utkání za Baník. V utkání šlo hlavně o to, aby hráči odehráli svých 45 minut,“ řekl kouč.

Přípravná utkání Líšeň - Baník Ostrava 2:2 (1:1)

Branky: 36. vlastní Uchenna, 57. Aldin z pen. - 17. Adediran, 46. Ewerton z pen. Sestava Ostravy – I. poločas: Kubný - Jurečka, Uchenna, Blažek, Šehič - Rusnák, Šín, Kubala, Grygar, Šudák - Adediran.

II. poločas: Hrubý - Frydrych, Nogha, Pojezný - Fukala, Boula, Buchta, Ewerton, Holzer - Prekop, Tanko. Trenér: Hapal.

