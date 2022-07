Fotbalisté Pardubic remizovali s Galatasarayem, Boleslav prohrála s Turínem

Galatasaray o víkendu porazil Olomouc 2:0, proti Pardubicím ale třináctý celek uplynulé sezony turecké ligy neskóroval. Východočeši v přípravě popáté za sebou nezvítězili a v posledních dvou duelech remizovali bez branek.

Neprosadila se ani Mladá Boleslav, která v prvním utkání na soustředění v Rakousku v souboji s Turínem inkasovala v každém poločase po jednom gólu. Za desátý tým minulého ročníku italské Serie A odehrál celých 90 minut Zima. Středočeský celek v přípravě poprvé prohrál, předtím nestačil jen v penaltovém rozstřelu na turnaji v Benátkách nad Jizerou na Liberec.

Slovan prohrál s Mezökövesdem 1:2 a na soustředění v Rakousku nezvítězil ani v druhém utkání. Desátý tým uplynulé sezony maďarské ligy rozhodl dvěma brankami už do poločasu.

„Myslím, že dnes bylo všechno špatně, vlastně od první minuty. My jsme měli v první minutě šanci, nedali jsme ji a z protiútoku soupeř skóroval. Pak se zatáhl a my jsme hráli do plných. Soupeř byl za první půli byl v našem pokutovém území třikrát a vstřelil dvě branky,“ citoval klubový web trenéra Liberce Luboše Kozla.

Zvítězit nedokázal ani Baník Ostrava, který remizoval s Janinou. Šestý tým minulé sezony řecké ligy rychle vedl, v nastavení první půle srovnal po rohu Frydrych. Svěřenci trenéra Vrby z posledních čtyř přípravných duelů jen jednou vyhráli.

Galatasaray Istanbul : FK Pardubice FK Pardubice 0:0 (0:0) Sestavy:

Kocuk – Elabdellaoui (C) (76. Bülbül), Çağlayan (46. Gomis), Moruţan (46. Akbaba), Kutlu (46. Antalyalı), Nelsson (76. Kara), Cicâldău (46. Akman), E. Bayram (6. Baltacı), Yılmaz (46. Akgün), Kılınç (46. Aktürkoğlu), Karataş (46. Ö. Bayram). Sestavy:

Markovič (46. Budinský) – Rosa (46. Svoboda), Vlček, Toml, Helešic, Janošek (62. Chvěja), Mareš (46. Vacek), Solil (46. Tischler), Hlavatý (46. Jabá), Lupač (46. Sychra), Černý (46. Huf). Náhradníci:

Budinský – Vacek, Chvěja, Tischler, Svoboda, Huf, Sychra, Jabá. Žluté karty:

30. Černý

PAS Giannina FC : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 1:1 (1:1) Góly:

4. Góly:

45+1. Frydrych Sestavy:

Letáček (61. Hrubý) – Ndefe ́(61. Fulnek), Frydrych, Pokorný (61. Chmumecký), Fleišman (61. Sanneh) – P. Jaroň (61. Buchta), Tetour (61. M. Jaroň), Takács (61. Budínský), Klíma (61. Kaloč), Šehič (61. Kuzmanovič) – Tijani (68. Smékal). Náhradníci:

Hrubý – Sanneh, Kaloč, Buchta, Chlumecký, Budínský, Fulnek, M. Jaroň, Smékal, Kuzmanovič.

Turín FC : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0) Góly:

34. Lukić

90+2. Horváth Góly:

Beriša (46. Milinković-Savić) – Zima, Buongiorno, Rodríguez (55. Izzo) – Singo, Linetty (79. Edera), Ricci (79. Segre), Vojvoda (46. Aina) – Seck, Lukić (C) (79. Verdi), Radonjić (79. Horváth). Sestavy:

Polaček – Fulnek, Šimek, Suchý, Karafiát (86. Látal) – Pech, Matějovský (C) (74. Stránský), Dancák, L. Mašek (62. D. Mareček), Ladra (74. Skalák) – Mil. Škoda (62. Krobot). Náhradníci:

Milinković-Savić, Gemello – Bayeye, Izzo, Segre, Horváth, Adopo, Verdi, Della Valle, Akhalaia, Aina, Garbett, Antolini, Edera, Pellegri, Zaza. Náhradníci:

Šeda – Donát, Jahić, Látal, Samek, Stránský, Rolinek, Krobot, Darmovzal, D. Mareček, Skalák. Žluté karty:

70. D. Mareček