Slovácko porazilo Liptovský Mikuláš, Liberec s Gebre Selassiem podlehl Dukle

Slovácko poslal do vedení v 11. minutě Kalabiška a v závěrečné desetiminutovce se dvakrát trefil Vecheta. Tým z Uherského Hradiště navázal na předchozí triumfy 6:1 nad Vyškovem a 5:0 nad Prostějovem. Slovácko ve 2. předkole Evropské konferenční ligy narazí na bulharský Lokomotiv Plovdiv.

Liberec sice v prvním přípravném duelu deklasoval Žižkov 5:0, ale s dalším druholigovým soupeřem měl potíže. Na úvodní Fábryho gól z 35. minuty sice krátce po změně stran odpověděl Matoušek, ale Buchvaldek a znovu Slovák Fábry poté rozhodli o vítězství Dukly.

Čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant Gebre Selassie, který se do Liberce oficiálně v sobotu vrátil po devíti letech v Brémách, odehrál úvodní poločas na pozici stopera. Přitom většinou nastupuje na pravém kraji obrany, případně zálohy.

„V prvním zápase jsme vysoko vyhráli, viděli jsme pozitiva, tentokrát se nám ukázala negativa. Bylo to i o produktivitě, vytvořili jsme si docela dost šancí, ale neproměnili jsme je. Kdyby se tak stalo, vypadalo by to jinak,“ řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák pro klubový web.

„Zápas posloužil k tomu, že jsme dali příležitost všem hráčům, ukázalo se nám, jak to kluci zvládají v únavě. Každý zápas nám zkrátka něco ukáže a tento nám ukázal, že máme ještě na čem zapracovat,“ dodal.