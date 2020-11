Fotbalisté Ostravy prohráli v přípravě s druholigovou Líšní

Výhru druhého celku druhé ligy Líšně zařídili Tomáš Machálek a Milan Lutonský. Stejně jako v sobotním ligovém duelu v Příbrami vedl Ostravu trenér B-týmu Ondřej Smetana, jelikož kouč Luboš Kozel chyběl kvůli nákaze koronavirem.



Na vítězství Bohemians v Hradci Králové se výrazně podílel Jan Vodháněl, který na první gól přihrál Matěji Pulkrabovi a druhý sám vstřelil.

České Budějovice, které v ligové sezoně jako jediné s Příbramí stále nevyhrály, si poradily s Táborskem po gólech Karola Mészárose a Matěje Valenty. „Potřebovali jsme hrát. Měsíc bez zápasu jsme hráli jen mezi sebou a to není to, co samotný zápas přináší. Herně jsme hráli velice dobře,“ citoval web Dynama trenéra Davida Horejše.

„Vytvořili jsme si hromadu šancí, bohužel to, jak se chováme ve vápně, je trestuhodné. Jestli jdeme čtyřikrát sami na bránu a máme další možnosti, musíme tyhle šance proměňovat. Jediné zklamání je počet šancí, zápas měl skončit 8:0 a ne 2:0,“ uvedl třiačtyřicetiletý bývalý obránce.

Opavu proti Karviné poslal do vedení Jan Žídek. Vyrovnání zařídil v 74. minutě Rajmund Mikuš, o minutu později ale Opavě vrátil vedení René Dedič.

„Byl to dobrý test s kvalitním soupeřem, který jsme potřebovali. Kluci to odpracovali dobře. Vyhráli jsme, takže doufám, že nám to pomůže, co se týče sebevědomí. Musíme takhle pokračovat dál. Příští týden hrajeme se Slavií, budeme se snažit jí to co nejvíce ztížit a třeba urvat nějaké body,“ prohlásil asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

„Dobrý, bojovný zápas v dobrém tempu, ale na hrozném terénu. O kombinaci to moc nebylo. Mrzí nás výsledek, protože jsme určitě nebyli horším týmem, Opava ale byla efektivnější. Potřebovali jsme vidět v akci naše hráče, kteří moc nenastupují. To se podařilo,“ konstatoval kouč Karviné Juraj Jarábek.

FC Baník Ostrava : SK Líšeň 0:2 (0:1) Góly:

19. Machálek

55. Lutonský Sestavy:

Murin – Fillo (61. Fulnek), Kaloč, Stronati, Lalkovič (46. Tijani) – Drozd (74. Harušťák), Chvěja (70. Kulig) – Buchta, Tetour (46. Jirásek), Kuzmanovič (78. Smiga) – Zajíc (61. Zálešák). Sestavy:

Veselý – Demeter, Fall, Chládek, Jeřábek, Lutonský, Machálek, Minařík, Otrísal, Rolinek, Ševčík. Náhradníci:

Hrubý – Tijani, Jirásek, Zálešák, Harušťák, Kulig, Šmiga, Fulnek. Náhradníci:

Malecký – Bednář, Krška, Kučera, Málek, Matocha, Pašek, Silný, Szotkowski. Počet diváků: bez diváků

SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC MAS Táborsko 2:0 (1:0) Góly:

20. Mészáros

Sestavy:

Vorel – Kladrubský, Havel, Králik, Skovajsa – Čavoš, Javorek – Jánošík, Mészáros, Mršič – Van Buren.

2. poločas: Vorel – Čolič, Talovierov, Havel, Novák – Čavoš, Valenta – Ekpai, Brandner, Jánošík (58. Kalousek) – Bassey. Sestavy:

Zadražil (46. Pecháček) – Penc, Provazník (83. Fulei), Kadlec (60. Icha), Římanek (71. Dybala), Musiol, Vozihnoj (81. Hájek), Brabec (71. Navrátil), Pavlík (60. Boula), Schramhauser, Dumbrovský (60. Majka). Náhradníci:

Kerl – Talovierov, Novák, Kalousek, Čolič, Bassey, Brandner, Valenta, Ekpai Náhradníci:

Kotrč, Navrátil, Fulei, Hájek, Dybala, Icha, Boula, Majka Rozhodčí: Pečenka – Vrchota, Albert

FC Hradec Králové : Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1) Góly:

34. Pulkrab

54. Vodháněl Sestavy:

Ottmar (62. Mach) – Mejdr (62. Procházka), Donát, Král, Urma (62. Leibl) – Čech, Kateřiňák (62. Novotný), Kodeš – Záviška (62. Samko), Dvořák (62. Šípek), Vlkanova (62. Prekop) Sestavy:

Bačkovský (46. Kouba) – Bederka, Krch (62. Osmančík), Hůlka – Hronek, Ljovin (46. Vacek), Jindřišek (62. Novák), Květ (62. Hašek), Vondra – Vodháněl (62. Keita), Pulkrab (46. Nečas) Náhradníci:

Mach – Leibl, Novotný, Prekop, Procházka, Samko, Šípek Náhradníci:

Kouba – Keita, Nečas, Novák, Hašek, Osmančík, Vacek Žluté karty:

59. Kateřiňák Žluté karty: