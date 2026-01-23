Chance Liga 2025/2026

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Autor:
  16:58
Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice musely v Turecku plánovanou generálku na jarní část ligy s Austrií Vídeň zrušit kvůli vytrvalým dešťům, Slovácko souboj s Kratovem kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nedohrálo. Pardubice ve Španělsku zdolaly Metalist Charkov 1:0 gólem Noslina.

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím. | foto: ČTK

Liberec z Marbelly cestuje domů s bilancí dvou výher, jedné remízy a porážky.

Pětigólovou přestřelku proti kanadskému týmu otevřel prudkou ranou Stránský, Montreal ještě před pauzou vyrovnal. Ve druhé půli Liberec opět vedl díky trefě Mahmice. Soupeř však po chybné rozehrávce dokázal bleskově odpovědět. O vítěznou branku se až v závěru postaral Krollis, jehož přízemní střela zajistila Slovanu úspěšnou generálku.

Po podzimu šestý tým české ligy na úvod soustředění podlehl druholigovému Düsseldorfu 1:3, poté porazil maďarský tým Puskás Akadémia 1:0 a remizoval se švédským vicemistrem Hammarby 1:1.

„Zápase se odehrál ve vysokém tempu s výborným soupeřem. Mrzí mě, že jsme dostali dva laciné góly, nicméně jsem rád, že všichni dohráli zápas zdraví a vydrželi intenzitu hry,“ řekl liberecký trenér Radoslav Kováč.

„Je skvělé, že jsme na závěr soustředění vyhráli a věřím, že jsme dobře připraveni na příští týden.“

V Turecku měly plánovanou generálku Teplice. Utkání s Austrií Vídeň na 2x60 minut však bylo kvůli podmáčeným hřištím v okolí Antalye po vydatných deštích zrušeno. Místo zápasu strávil tým odpoledne výběhem a posilováním.

Slovácko vedlo v Turecku nad Sileksem Kratovo 2:1, utkání však bylo v 70. minutě předčasně ukončeno kvůli nepříznivému počasí. Stav byl 2:1 pro tým z Uherského Hradiště, o jehož branky se postarali Reinberk a Juroška.

Pardubičtí v druhém utkání v Marbelle porazili ukrajinský Metalist Charkov 1:0. Jediný gól vstřelil hlavou po rohu ve 22. minutě Noslin. V závěru poločasu přišel český tým o vyloučeného Šimka. Rozhodčí nepovolil, aby ho nahradil jiný hráč, jak se někdy v přípravě po dohodě soupeřů stává. Východočeši tedy odehráli celý druhý poločas v deseti, ale protivníka do větší šance nepustili a výhru uhájili. Zápasem s čistým kontem navázali na úvodní bezbrankovou remízu s Hammarby.

Přípravný zápas
23. 1. 2026 11:30
FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec : Montréal CF 3:2 (1:1)
Góly:
7. Stránský
61. Mahmić
86. Krollis
Góly:
42. Synchuk
73. Sunusi
Sestavy:
Koubek – Icha, Berbič, Drakpe, Mikula – Masopust, Stránský, Diakité, Hodouš – Mahmić, Letenay
Sestavy:
Gillier – Vera, Morales, Guboglo, Bugaj, Loturi, Longstaff, Thorhallsson, Synchuk, Owusu
Přípravný zápas
23. 1. 2026 15:00
Metalist Charkov : FK Pardubice FK Pardubice 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
22. Noslin
Sestavy:
Varakuta (61. Procenko) – Krupskij (46. Martyňuk), Pavljuk, Saljuk, Kapinus (46. Čurko) – Anťuch (46. Mba), Kohut (61. Kalitvincev), Kaljužnyj (46. Arévalo), Litviněnko (61. Karpizin), Castillo (46. Snurnicyn) – Zabergja (61. Koroľ)
Sestavy:
Mandous – Noslin, Bammens (13. Solil), Hamza (78. Trédl) – Konečný (46. Saarma), Šimek, Hlavatý (62. Míšek), Mahuta (72. Boledovič) – Tanko (46. Jelínek), Krobot (46. Smékal), Botos (46. Vecheta)
Náhradníci:
Kondraťuk, Bagryj
Náhradníci:
Charatišvili, Stejskal – Godwin, Samuel
Červené karty:
Červené karty:
45. Šimek
Přípravný zápas
23. 1. 2026 13:00
Sileks Kratovo Sileks Kratovo : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 1:2 (1:1)
Góly:
43.
Góly:
22. Reinberk
60. Juroška
Sestavy:
Sestavy:
Heča – Ndefe, Rundič, Tetour, Petržela, Barát, Mulder, Havlík, Reinberk, Ouanda, Daníček (C)
Náhradníci:
Náhradníci:
Urban, Stojčevski, Ndubuisi, Šviderský, Trávník, Blahút, Juroška, Marinelli, Krmenčík
SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec

21. 2. • 18:00 • EDEN ARÉNA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
