Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberec z Marbelly cestuje domů s bilancí dvou výher, jedné remízy a porážky.
Pětigólovou přestřelku proti kanadskému týmu otevřel prudkou ranou Stránský, Montreal ještě před pauzou vyrovnal. Ve druhé půli Liberec opět vedl díky trefě Mahmice. Soupeř však po chybné rozehrávce dokázal bleskově odpovědět. O vítěznou branku se až v závěru postaral Krollis, jehož přízemní střela zajistila Slovanu úspěšnou generálku.
Po podzimu šestý tým české ligy na úvod soustředění podlehl druholigovému Düsseldorfu 1:3, poté porazil maďarský tým Puskás Akadémia 1:0 a remizoval se švédským vicemistrem Hammarby 1:1.
„Zápase se odehrál ve vysokém tempu s výborným soupeřem. Mrzí mě, že jsme dostali dva laciné góly, nicméně jsem rád, že všichni dohráli zápas zdraví a vydrželi intenzitu hry,“ řekl liberecký trenér Radoslav Kováč.
„Je skvělé, že jsme na závěr soustředění vyhráli a věřím, že jsme dobře připraveni na příští týden.“
V Turecku měly plánovanou generálku Teplice. Utkání s Austrií Vídeň na 2x60 minut však bylo kvůli podmáčeným hřištím v okolí Antalye po vydatných deštích zrušeno. Místo zápasu strávil tým odpoledne výběhem a posilováním.
Slovácko vedlo v Turecku nad Sileksem Kratovo 2:1, utkání však bylo v 70. minutě předčasně ukončeno kvůli nepříznivému počasí. Stav byl 2:1 pro tým z Uherského Hradiště, o jehož branky se postarali Reinberk a Juroška.
Pardubičtí v druhém utkání v Marbelle porazili ukrajinský Metalist Charkov 1:0. Jediný gól vstřelil hlavou po rohu ve 22. minutě Noslin. V závěru poločasu přišel český tým o vyloučeného Šimka. Rozhodčí nepovolil, aby ho nahradil jiný hráč, jak se někdy v přípravě po dohodě soupeřů stává. Východočeši tedy odehráli celý druhý poločas v deseti, ale protivníka do větší šance nepustili a výhru uhájili. Zápasem s čistým kontem navázali na úvodní bezbrankovou remízu s Hammarby.
7. Stránský
61. Mahmić
86. Krollis
42. Synchuk
73. Sunusi
Koubek – Icha, Berbič, Drakpe, Mikula – Masopust, Stránský, Diakité, Hodouš – Mahmić, Letenay
Gillier – Vera, Morales, Guboglo, Bugaj, Loturi, Longstaff, Thorhallsson, Synchuk, Owusu
22. Noslin
Varakuta (61. Procenko) – Krupskij (46. Martyňuk), Pavljuk, Saljuk, Kapinus (46. Čurko) – Anťuch (46. Mba), Kohut (61. Kalitvincev), Kaljužnyj (46. Arévalo), Litviněnko (61. Karpizin), Castillo (46. Snurnicyn) – Zabergja (61. Koroľ)
Mandous – Noslin, Bammens (13. Solil), Hamza (78. Trédl) – Konečný (46. Saarma), Šimek, Hlavatý (62. Míšek), Mahuta (72. Boledovič) – Tanko (46. Jelínek), Krobot (46. Smékal), Botos (46. Vecheta)
Kondraťuk, Bagryj
Charatišvili, Stejskal – Godwin, Samuel
45. Šimek
43.
22. Reinberk
60. Juroška
Heča – Ndefe, Rundič, Tetour, Petržela, Barát, Mulder, Havlík, Reinberk, Ouanda, Daníček (C)
Urban, Stojčevski, Ndubuisi, Šviderský, Trávník, Blahút, Juroška, Marinelli, Krmenčík