Přípravná utkání nám mnohé napověděla, říká Vrba před generálkou s Karvinou

„Doufám, že už v sobotním utkání s Karvinou uvidíme v naší hře nové návyky a věci, které jsme trénovali, a to ve větší míře než v těch dosavadních dvou přípravných zápasech,“ prohlásil po návratu ze soustředění trenér Baníku Pavel Vrba.

„Pro práci jsme v Kielcích měli dobré podmínky, ty jsme maximálním způsobem využili. Odehráli jsme dvě zajímavá přípravná utkání, která nám, myslím si, dala o hráčích řadu zřetelných informací a mnohé nám napověděla. Vše proběhlo, jak mělo.“

Přesto se kouč ostravského celku nevracel z Polska jen s pozitivními zprávami. „Co mi radost nedělá, jsou zranění našich hráčů. Nebudu konkrétně specifikovat, ale některá se doléčují, jiná budou potřebovat více času. Doufejme, že pro první ligový zápas bude k dispozici co nejvíce připravených hráčů,“ podotkl Vrba.

Pavel Vrba jako nový trenér FC Baník Ostrava

Proti Karviné bude Baník postrádat Davida Lischku, Jana Jurošku, Jaroslava Svozila, Jana Kubalu, Jiřího Boulu a Karla Pojezného, kteří scházeli na soustředění v Kielcích, a také Ladislava Almásiho.

Byť jde o přípravu, duel proti Karviné bude pro mnohé prestižní. Soupeře od léta vede bývalý kouč baníkovské juniorky Tomáš Hejdušek, v Karviné jsou na hostování i kmenoví hráči Baníku Lukáš Cienciala a Sebastian Boháč, z bývalých hráčů pak třeba Michal Papadopulos, Martin Šindelář nebo Daniel Bartl. „Určitě to je zajímavé tím, že to je derby a utkáme se s regionálním soupeřem. Věřím, že to přitáhne lidi na stadion a bude i dobrá kulisa,“ zmínil Pavel Vrba.

Hrát se bude na Městském stadionu v Ostravě, výkop je v 16.00.