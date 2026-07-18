Zlín v generálce na ligu podlehl Vratislavi, Teplice porazily Ružomberok

Zlín v přípravě prohrál po dvou vítězstvích za sebou. Střídající Šmiga, jedna z letních posil, krátce po změně stran snížil, ale poslední slovo měl Slask. Po hodině hry se podruhé prosadil Marjanac.
Ružomberok před týdnem prohrál v Rakousku se Slavií 0:3 a stejným výsledkem podlehl i Teplicím. Severočeši dali všechny tři branky v rozmezí 39. a 66. minuty. Skóre otevřel střelou do horního rohu Riznič, krátce po změně stran zvýšil Pulkrab, po brejku se trefil střídající Krejčí.
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Rafan Kodeš: Nedám 10 gólů, dělám jiné věci. Snad se posuneme i v ofenzivě
Artis si v Polsku naplánoval proti Wisle v souboji nováčků nejvyšších soutěží dva zápasy. Papírově silnější sestava Brňanů v prvním utkání po bezbrankovém poločase vedla od 50. minuty po přesné Šimkově hlavičce. Krakov dvěma slepenými góly v závěru skóre otočil, v úvodní minutě nastavení ale stihl srovnat Preisler.
V druhém duelu Artis v odlišné sestavě prohrál, jedinou branku dala Wisla před přestávkou. Brněnský celek se chystá na premiéru v nejvyšší soutěži poté, co se mezi elitu dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování výsledků.
Nový ročník první ligy začne za týden.
39. Riznič
50. Pulkrab
64. Krejčí
Krajčírik – Kostka (75. Tučný), Luterán, Köstl, Mojžiš (75. Marušin) – Selecký, Souček (85. Buchvaldek), Murgaš – Hranoš (60. P. Jevoš), Hladík (60. Bačík), Koubek (75. Boďa)
Trmal (67. Lichtenberg) – Bílek (46. Švanda), Jakubko (61. Vientiess), Večerka (61. Takács), Riznič (46. Harušťák) – Mareček L. (61. Taraduda), Fortelný (61. Kodeš) – Hopi (46. Radosta), Čermák (46. Náprstek), Auta (46. Krejčí) – Pulkrab (61. Kozák)
Húska, Prekop, Marušin, Mirko, Slávik, Bačík, Tučný, Huňa, Chobot, Buchvaldek, Jevoš, Kelemen, Boďa
Lichtenberg, Němeček, Švanda, Takács, Harušťák, Taraduda, Kodeš, Náprstek, Kozák, Vientiess, Radosta, Krejčí, Garzha
10. Marjanac
43. Rosiak
60. Marjanac
55. Šmiga
Niemczycki (83. Szromnik) – Rosiak (61. Andersson), Macenko (61. Szala), Ba (73. Malec), Christodoulou, Llinares, Yriarte, Mokrzycki (61. Tomasiewicz), Samiec-Tatar (C), Marjanac (73. Šabani), Banaszak (61. Dembélé).
Dostál – Kopečný (89. Štefan), Černín (46. Mukumba), Kukučka, Pišoja, Appiah (46. Fojtů, 69. Grygera), Nombil, Ulbrich (89. Touré), Cupák (46. Hellebrand), Bartošák (46. Dorňák), Poznar (C) (46. Šmiga).
Żulewski, Markowski.
Bachůrek, Knobloch – Didiba, Kanu, Křapka.
80. Niemczycki
84. Uryga
89. Krzyżanowski
50. Šimek
90+1. Preisler
Łubik – Krzyżanowski, Maisonneuve, Uryga, Giger – Carbó, Duda – Božić, Duarte, Kuziemka – Sánchez
Stoppen – Glossoa, Plechatý, Šimek, Preisler – Pospíšil (72. Harazim), Carlén, Silva (72. Komljenović) – Fomba (46. Petrák), Adediran, Ndiaye
Stępak – Cymbaljuk
Švancara, Kašík
50. Giger
50. Ndiaye, 80. Adediran
39. Youan
Letkiewicz – Lelieveld, Mikulec, Ertlthaler, Rodado, Igbekeme, Staszak, Omic, Youan, Kutwa, Biedrzycki
Kašík – Jeřábek, Komljenovic, Samek, Nacaise, Fully, Sedlák, Fulnek, Borek, Tauš, Vukadinoč
66. Jeřábek