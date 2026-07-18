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Chance Liga 2026/2027

Zlín v generálce na ligu podlehl Vratislavi, Teplice porazily Ružomberok

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  15:41

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák z Teplic slaví svůj gól. | foto: MF DNES

Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezonu ve Vratislavi s tamním Slaskem 1:3. Teplice v posledním utkání letní přípravy porazily Ružomberok hladce 3:0, nováček nejvyšší soutěže Artis Brno si ve dvou zápasech proti Wisle Krakov připsal remízu 2:2 a porážku 0:1.

Zlín v přípravě prohrál po dvou vítězstvích za sebou. Střídající Šmiga, jedna z letních posil, krátce po změně stran snížil, ale poslední slovo měl Slask. Po hodině hry se podruhé prosadil Marjanac.

Ružomberok před týdnem prohrál v Rakousku se Slavií 0:3 a stejným výsledkem podlehl i Teplicím. Severočeši dali všechny tři branky v rozmezí 39. a 66. minuty. Skóre otevřel střelou do horního rohu Riznič, krátce po změně stran zvýšil Pulkrab, po brejku se trefil střídající Krejčí.

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Artis si v Polsku naplánoval proti Wisle v souboji nováčků nejvyšších soutěží dva zápasy. Papírově silnější sestava Brňanů v prvním utkání po bezbrankovém poločase vedla od 50. minuty po přesné Šimkově hlavičce. Krakov dvěma slepenými góly v závěru skóre otočil, v úvodní minutě nastavení ale stihl srovnat Preisler.

V druhém duelu Artis v odlišné sestavě prohrál, jedinou branku dala Wisla před přestávkou. Brněnský celek se chystá na premiéru v nejvyšší soutěži poté, co se mezi elitu dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování výsledků.

Nový ročník první ligy začne za týden.

Přípravný zápas
18. 7. 2026 12:00
MFK Ružomberok : FK Teplice FK Teplice 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
39. Riznič
50. Pulkrab
64. Krejčí
Sestavy:
Krajčírik – Kostka (75. Tučný), Luterán, Köstl, Mojžiš (75. Marušin) – Selecký, Souček (85. Buchvaldek), Murgaš – Hranoš (60. P. Jevoš), Hladík (60. Bačík), Koubek (75. Boďa)
Sestavy:
Trmal (67. Lichtenberg) – Bílek (46. Švanda), Jakubko (61. Vientiess), Večerka (61. Takács), Riznič (46. Harušťák) – Mareček L. (61. Taraduda), Fortelný (61. Kodeš) – Hopi (46. Radosta), Čermák (46. Náprstek), Auta (46. Krejčí) – Pulkrab (61. Kozák)
Náhradníci:
Húska, Prekop, Marušin, Mirko, Slávik, Bačík, Tučný, Huňa, Chobot, Buchvaldek, Jevoš, Kelemen, Boďa
Náhradníci:
Lichtenberg, Němeček, Švanda, Takács, Harušťák, Taraduda, Kodeš, Náprstek, Kozák, Vientiess, Radosta, Krejčí, Garzha
Přípravný zápas
18. 7. 2026 12:00
Slask Vratislav : FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín 3:1 (2:0)
Góly:
10. Marjanac
43. Rosiak
60. Marjanac
Góly:
55. Šmiga
Sestavy:
Niemczycki (83. Szromnik) – Rosiak (61. Andersson), Macenko (61. Szala), Ba (73. Malec), Christodoulou, Llinares, Yriarte, Mokrzycki (61. Tomasiewicz), Samiec-Tatar (C), Marjanac (73. Šabani), Banaszak (61. Dembélé).
Sestavy:
Dostál – Kopečný (89. Štefan), Černín (46. Mukumba), Kukučka, Pišoja, Appiah (46. Fojtů, 69. Grygera), Nombil, Ulbrich (89. Touré), Cupák (46. Hellebrand), Bartošák (46. Dorňák), Poznar (C) (46. Šmiga).
Náhradníci:
Żulewski, Markowski.
Náhradníci:
Bachůrek, Knobloch – Didiba, Kanu, Křapka.
Červené karty:
80. Niemczycki
Červené karty:
Přípravný zápas
18. 7. 2026 11:00
Visla Krakov : SK Artis Brno SK Artis Brno 2:2 (0:0)
Góly:
84. Uryga
89. Krzyżanowski
Góly:
50. Šimek
90+1. Preisler
Sestavy:
Łubik – Krzyżanowski, Maisonneuve, Uryga, Giger – Carbó, Duda – Božić, Duarte, Kuziemka – Sánchez
Sestavy:
Stoppen – Glossoa, Plechatý, Šimek, Preisler – Pospíšil (72. Harazim), Carlén, Silva (72. Komljenović) – Fomba (46. Petrák), Adediran, Ndiaye
Náhradníci:
Stępak – Cymbaljuk
Náhradníci:
Švancara, Kašík
Žluté karty:
50. Giger
Žluté karty:
50. Ndiaye, 80. Adediran
Přípravný zápas
18. 7. 2026 13:10
Visla Krakov : SK Artis Brno SK Artis Brno 1:0 (1:0)
Góly:
39. Youan
Góly:
Sestavy:
Letkiewicz – Lelieveld, Mikulec, Ertlthaler, Rodado, Igbekeme, Staszak, Omic, Youan, Kutwa, Biedrzycki
Sestavy:
Kašík – Jeřábek, Komljenovic, Samek, Nacaise, Fully, Sedlák, Fulnek, Borek, Tauš, Vukadinoč
Žluté karty:
Žluté karty:
66. Jeřábek
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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