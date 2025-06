Až příští týden se k mužstvu připojí reprezentanti, kteří si plnili povinnosti v českých, ale i zahraničních výběrech. „Vzhledem k tomu, že máme velké zastoupení hráčů v národních týmech a ti musí po srazech dostat nějaké volno, rozhodli jsme se doplnit tým o více mladých hráčů než obvykle. Všichni jsou velmi talentovaní, je to pro ně velká šance a zároveň motivace,“ vysvětluje sportovní ředitel Daniel Kolář.

Do přípravy naskočil ofenzivní záložník Tomáš Ladra, který přišel na západ Čech z Mladé Boleslavi, a také uzdravení Cheick Souaré s Christophem Kabongem.

Po hostování v Hradci Králové se vrátil Tom Slončík a z Grazu gólman Florian Wiegele. Pokračovat v Plzni bude i obránce Lukáš Hejda, jemuž končí smlouva, ale s vedením se dohodl na novém kontraktu.

Příští úterý se k týmu připojí další reprezentanti a o pár dnů později doplní mužstvo Jan Paluska, Denis Višinský, Karel Spáčil a Alexandr Sojka. Čtveřice mladíků hraje v těchto dnech v barvách české reprezentace na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let na Slovensku, ale po dvou prohrách je jasné, že zítřejší zápas se Slovinskem bude pro ně posledním vystoupením na šampionátu a do dalších bojů nepostoupí. To samé platí i pro letní posilu Viktorie Adrijana Zeljkoviče, který se představí v dresu našeho soupeře.

„Na herní soustředění do Rakouska vyrazíme již v kompletním složení,“ potvrzuje Kolář.