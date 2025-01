Kuchta se po návratu do Sparty skvěle uvedl, Podbrezové dal dva góly

Sparta aktuálně pátý tým slovenské ligy porazila díky dvěma brankám Jana Kuchty z prvního poločasu a trefě Radka Šilera z druhého dějství. Český reprezentant Kuchta oblékl dres českého mistra poprvé poté, co se minulý týden do Sparty vrátil z dánského Midtjyllandu na hostování do konce sezony s opcí na trvalý přestup.

V Lize mistrů útočník hrát nemůže, protože zimní posily lze dopsat na pohárovou soupisku až po skončení základní fáze. Sparta už nemá šanci na postup, posledním utkáním v Leverkusenu své účinkování v soutěži uzavře.