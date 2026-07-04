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Chance Liga 2025/2026

Sparta porazila Opavu, dvakrát pálil Ševčík. Teplice a Liberec jen remizovaly

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  15:08
Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou. | foto: ČTK

Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu s Opavou.
Sparťan Ebrima Singhateh obehrává opavského Matthiase Leitla.
Sparťan Pavel Kadeřábek hlavičkuje v zápase s Opavou.
Santiago Eneme ze Sparty bojuje o míč s opavskou přesilou.
6 fotografií
Sparťanští fotbalisté ve svém úvodním přípravném utkání porazili druholigovou Opavu 4:1. To Liberec s Duklou jen remizoval, stejně jako Teplice s Příbramí. Hradec Králové ve svižném utkání gólem v závěru ve udolal sparťanskou rezervu, Bohemians 1905 po obratu porazili Táborsko 4:2 a Mladá Boleslav zvítězila 3:0 nad Žižkovem a Olomouc 2:1 nad Banskou Bystricí.

Sparta dala tři ze čtyř branek po změně stran, dvakrát skóroval Michal Ševčík, po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš.

Trenér Brian Priske nasadil tři nové posily - Ebrimu Singhateha, Viktora Vitályose a brankáře Krisztiána Hegyie. Vedle Ševčíka nastoupili i další navrátilci z hostování Adam Karabec, Dominik Hollý, Martin Suchomel a Ondřej Kukučka.

Před polovinou úvodního dějství otevřel v tréninkovém centru na Strahově skóre kapitán Haraslín, mezi 52. a 58. minutou se pak dvěma povedenými ranami prosadil Ševčík. V 67. minutě z první zvýšil na 4:0 Ryneš, slezský celek, který figuruje v roli podezřelého v korupční aféře, poté v závěru snížil.

Lukáš Haraslín ze Sparty bojuje o míč s Ondřejem Lehoczkim z Opavy.

Remízy Liberce a Teplic

Liberec pouze remizoval s 2:2 Duklou. Přitom rychle vedl po brance Lukáše Maška, na kterou přihrála nová posila Jan Bořil. Dukla, která na jaře sestoupila z nejvyšší soutěže, ale skóre otočila na přelomu poločasů dvěma góly Rajmunda Mikuše. Vyrovnat se mu povedlo velmi šťastně, z penalty trefil tyč a od zad gólmana Koubka se balon odrazil za čáru. Remízu zařídil Lukáš Letenay.

S druholigovým soupeřem se rozešly smírně i Teplice, které hrály s Příbramí bez branek. Proti Příbrami měly trvalou převahu, skórovat ale nedokázaly. „V první půli jsme měli šance, ze kterých jsme měli vstřelit branku. Na druhou stranu musím pochválit brankáře Melichara, který nás vychytal. Zlikvidoval čtyři gólové šance,“ řekl klubové televizi asistent teplického trenéra Jan Rezek.

Bohemians 1905 po obratu porazili Táborsko 4:2, Bohemians 1905 s Táborskem, které před pár dny odmítlo nabídku na administrativní postup do první ligy, otočili skóre v poslední půlhodině. Dvakrát se v divokém zápase prosadil Jan Kovařík.

Mladá Boleslav rozhodla o vítězství 3:0 nad Žižkovem třemi góly v úvodní čtvrthodině druhé půle. Hradec Králové, který se chystá na 2. předkolo Evropské ligy, proti rezervě pražské Sparty zahazoval šance. Vítězství 2:1 favoritovi zařídil až v 86. minutě z dorážky Abdullahi Umar.

Olomouc v prvním ze dvou sobotních utkání porazila Banskou Bystrici 2:1. Slovenský soupeř v úvodu druhé půle srovnal, ale hned za minutu rozhodl obloučkem David Tkáč. Odpoledne Sigma nastoupí ještě proti Kroměříži.

Přípravný zápas
4. 7. 2026 13:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 4:1 (1:0)
Góly:
21. Haraslín
52. Ševčík
58. Ševčík
67. Ryneš
Góly:
80. Lacík
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Sørensen, Pech, Vitályos (K) – Karabec, Irving, Eneme – Kuol, Singhateh, Haraslín
Sestavy:
Ciupa – Lehoczki, Aidara, Leitl – Zálešák, Novák, Turanjanin, Helešic – Sy, Čejka, Bránecký (K)
Náhradníci:
Hegyi – Kukučka, Ševinský, Ryneš, Kadeřábek, Mannsverk, Hollý, Ševčík, Moudrý, Azaka, Mercado, Schánělec
Náhradníci:
Hafera – Mastný, Barteska, Bauer, Boukassi, Brož, Buchta, Diao, Fabiánek, Janoščín, Lacík, Rubý, Sochor, Vladař
Žluté karty:
Žluté karty:
45. Lehoczki, 79. Novák

Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Váňa

Přípravný zápas
4. 7. 2026 11:00
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 2:1 (1:0)
Góly:
6. Neto
86. Umar
Góly:
74. Vaňkát
Sestavy:
Vágner – Čihák, Uhrinčať, Zentrich, Van Buren, Mihálik, Slončík, Ponikelský, Ludvíček, Horák, Neto.
Sestavy:
Zajac – Krpálek, Vitarigov, Rebibo, Negouai, Mokrovics, Havrlík, Feit, Pavlo, Vodolán, Novák.
Náhradníci:
Vízek, Zadražil – Wiesner, Kubr, Hodek, Regža, Čech, Trubač, Umar Vlkanova.
Náhradníci:
Kerl – Kotísek, Demmer, Sivok, Tošnar, Vaňkát, Kotísek, Pavlík, Diviš, Kaczmarek, Borolbold.

Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek

Počet diváků: 1040

Přípravný zápas
4. 7. 2026 10:30
FK Teplice FK Teplice : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 0:0 (0:0)
Sestavy:
1. poločas:Trmal – Bílek, Jakubko, Vientiess, Riznić, Kodeš, Fortelný, Radosta, Čermák, Hopi, Zlatohlávek
2. poločas: Lichtenberg – Švanda, Kozák, Náprstek, Harušťák (75. Beránek), Jukl, Takács (80. Klimpl), Mareček, Auta, Tarabuda, Garzha
Sestavy:
Melichar (69. Bleha) – Svoboda, Švestka, Vrána, Faye, Roušar, Řezníček, Zátopočný (64. Nghabo), Conte, Málek, Traoré
Přípravný zápas
4. 7. 2026 17:00
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko : FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
4. 7. 2026 17:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
4. 7. 2026 15:00
zápas probíhá
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:0 (0:0)
Sestavy:
Stoppen – Siegl, Spáčil, Jadrníček, Dolžnikov, Janošek, Jezierski, Mikulenka, Šíp, Grgič, Růsek
Sestavy:
Dostál – Kudela, Polášek, Toman, Holík, Moučka, Žák, Hlinka, Říha, Kříž, Čelůstka
Náhradníci:
Berka – Mikaelsson, Kliment, Kostadinov, Drábek, Fiala
Náhradníci:
Aldin, Bartolomeu, Dočkal, Koryčan, Kulíšek, Mynář, Polák, Štecha, Švach, Toman, Vajner, Zavadil
Přípravný zápas
4. 7. 2026 11:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : Bohemians Bohemians 2:4 (2:1)
Góly:
21. Varačka
24. Zeronik
Góly:
20. Smrž
63. Kovařík
67. Mirvald
71. Kovařík
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Havel, Slouk, Heppner, Varačka, Bláha, Šplíchal, Kateřiňák, Zeronik, Hruška.
Sestavy:
Šiman – Kareem, Banda, Kadlec, Havel – Smrž, Černý – Mirvald, Mikuda, Zeman – Krobot.

2. poločas: Frühwald – Kareem, Sakala, Lischka, Mirvald – Čermák, Černý – Mikuda, Matoušek, Kovařík – Almási
Náhradníci:
Kerbach – Řezáč, Benneth, Holiš, Paschal, Rataj, Barac, Abraham, Hašek, Pawlik.
Náhradníci:
Přípravný zápas
4. 7. 2026 17:00
GKS Piast Gliwice : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
4. 7. 2026 11:00
FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 2:2 (1:1)
Góly:
10. L. Mašek
59. Letenay
Góly:
35. Mikuš
50. Mikuš
Sestavy:
Koubek – Hůlka, Drakpe, Bořil (C), Koželuh, Stránský, Bužek, Hodouš, Dulay, L. Mašek, Kušej. (1. poločas)
Musil – Masopust, Rýzek, Mikula, Sychra, Faye, Lexa, Juliš, Edeh (C), Letenay, Soliu. (2. poločas)
Sestavy:
Bašta – Velasquez, Mikuš, Šebrle (45. Kostka), Hašek, Ali Hindi, Svozil, Matěj Hanousek (C), Unušić, Diallo, Kozma.
Náhradníci:
Náhradníci:
Vácha – Franke, Kozojed, Gaszczyk, Žitný, Zamazal, Zarate, Ambler, Kroupa.
Žluté karty:
Žluté karty:
66. Zamazal
Přípravný zápas
4. 7. 2026 10:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:0)
Góly:
45+1. Ghali
51. Tkáč
Góly:
50. Polievka
Sestavy:
Koutný (46. Hruška) – Sylla, Král, Noumbissie (K) – Hadaš, Baráth, Beran, Ghali – Krivak, Sejk, Tkáč (57. Kostadinov)
Sestavy:
Hroššo – Šikula, Bakaľa, Miranda, Bolaji, Považanec, Richtárech, Polievka, Szánthó (K), Ďuriš, Arevalo
Náhradníci:
Hruška – Siegl, Mikaelsson, Kostadinov, Jadrníček, Fiala
Náhradníci:
Lukáč – Hanes, Slebodník, Sivíček, Adewale, Baláž, Veselovský

Rozhodčí: Zaoral – ?,?

Počet diváků: 350

Přípravný zápas
4. 7. 2026 11:00
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 3:0 (0:0)
Góly:
46. Teterja
59. Krulich
62. Šubert
Góly:
Sestavy:
1. pol.: Floder – Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš – Macek, Kozel – Solomon, Langhamer, Kolářík – Klíma.
2. pol.: Jovanoski – Zachoval, Donát, Harušťák, Kolář – Penner, Zíka – Šubert, Jinoch, Teterja – Krulich.
Sestavy:
Sirotník (46. Škodoň) – Reiter (46. Nový), Richter, Divíšek (46. Klusák), Adel (79. Janovský) – Hönig (46. Jirásek), Batioja – Kaulfus (46. Farka), Hrubý (75. Pachito), Vlček (46. Prošek) – Toula (46. Patka, 63. Obal).
Žluté karty:
Žluté karty:
40. Reiter

Rozhodčí: Bohata – Dohnal, Blažek

Počet diváků: 120

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Argentina
Egypt
Švýcarsko
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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Sparta porazila Opavu, dvakrát pálil Ševčík. Teplice a Liberec jen remizovaly

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

Sparťanští fotbalisté ve svém úvodním přípravném utkání porazili druholigovou Opavu 4:1. To Liberec s Duklou jen remizoval, stejně jako Teplice s Příbramí. Hradec Králové ve svižném utkání gólem v...

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Jednou už tahle varianta na stole byla. A není to tak dávno. Koncem loňského října se Českem šířila velkolepá zpráva: fotbalovou reprezentaci by mohl převzít Jürgen Klinsmann. Po necelém roce byl ve...

4. července 2026

Propadák byl blízko. Kapverdy sahaly po senzaci, Argentinci praví: Zaslouží si uznání

Jamiro Monteiro z Kapverd si podává ruku s Lionelem Messim.

Ulevilo se jim. A jak! Argentinci pořádně hazardovali, nechybělo příliš a z mistrovství světa se mohli pakovat už v prvním kole play off. Navíc na úkor velikého outsidera z Kapverd, kterého nakonec...

4. července 2026  6:01

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