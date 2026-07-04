Sparta porazila Opavu, dvakrát pálil Ševčík. Teplice a Liberec jen remizovaly

Sparta dala tři ze čtyř branek po změně stran, dvakrát skóroval Michal Ševčík, po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš.
Trenér Brian Priske nasadil tři nové posily - Ebrimu Singhateha, Viktora Vitályose a brankáře Krisztiána Hegyie. Vedle Ševčíka nastoupili i další navrátilci z hostování Adam Karabec, Dominik Hollý, Martin Suchomel a Ondřej Kukučka.
Před polovinou úvodního dějství otevřel v tréninkovém centru na Strahově skóre kapitán Haraslín, mezi 52. a 58. minutou se pak dvěma povedenými ranami prosadil Ševčík. V 67. minutě z první zvýšil na 4:0 Ryneš, slezský celek, který figuruje v roli podezřelého v korupční aféře, poté v závěru snížil.
Remízy Liberce a Teplic
Liberec pouze remizoval s 2:2 Duklou. Přitom rychle vedl po brance Lukáše Maška, na kterou přihrála nová posila Jan Bořil. Dukla, která na jaře sestoupila z nejvyšší soutěže, ale skóre otočila na přelomu poločasů dvěma góly Rajmunda Mikuše. Vyrovnat se mu povedlo velmi šťastně, z penalty trefil tyč a od zad gólmana Koubka se balon odrazil za čáru. Remízu zařídil Lukáš Letenay.
S druholigovým soupeřem se rozešly smírně i Teplice, které hrály s Příbramí bez branek. Proti Příbrami měly trvalou převahu, skórovat ale nedokázaly. „V první půli jsme měli šance, ze kterých jsme měli vstřelit branku. Na druhou stranu musím pochválit brankáře Melichara, který nás vychytal. Zlikvidoval čtyři gólové šance,“ řekl klubové televizi asistent teplického trenéra Jan Rezek.
Bohemians 1905 po obratu porazili Táborsko 4:2, Bohemians 1905 s Táborskem, které před pár dny odmítlo nabídku na administrativní postup do první ligy, otočili skóre v poslední půlhodině. Dvakrát se v divokém zápase prosadil Jan Kovařík.
Mladá Boleslav rozhodla o vítězství 3:0 nad Žižkovem třemi góly v úvodní čtvrthodině druhé půle. Hradec Králové, který se chystá na 2. předkolo Evropské ligy, proti rezervě pražské Sparty zahazoval šance. Vítězství 2:1 favoritovi zařídil až v 86. minutě z dorážky Abdullahi Umar.
Olomouc v prvním ze dvou sobotních utkání porazila Banskou Bystrici 2:1. Slovenský soupeř v úvodu druhé půle srovnal, ale hned za minutu rozhodl obloučkem David Tkáč. Odpoledne Sigma nastoupí ještě proti Kroměříži.
21. Haraslín
52. Ševčík
58. Ševčík
67. Ryneš
80. Lacík
Surovčík – Suchomel, Sørensen, Pech, Vitályos (K) – Karabec, Irving, Eneme – Kuol, Singhateh, Haraslín
Ciupa – Lehoczki, Aidara, Leitl – Zálešák, Novák, Turanjanin, Helešic – Sy, Čejka, Bránecký (K)
Hegyi – Kukučka, Ševinský, Ryneš, Kadeřábek, Mannsverk, Hollý, Ševčík, Moudrý, Azaka, Mercado, Schánělec
Hafera – Mastný, Barteska, Bauer, Boukassi, Brož, Buchta, Diao, Fabiánek, Janoščín, Lacík, Rubý, Sochor, Vladař
45. Lehoczki, 79. Novák
Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Váňa
6. Neto
86. Umar
74. Vaňkát
Vágner – Čihák, Uhrinčať, Zentrich, Van Buren, Mihálik, Slončík, Ponikelský, Ludvíček, Horák, Neto.
Zajac – Krpálek, Vitarigov, Rebibo, Negouai, Mokrovics, Havrlík, Feit, Pavlo, Vodolán, Novák.
Vízek, Zadražil – Wiesner, Kubr, Hodek, Regža, Čech, Trubač, Umar Vlkanova.
Kerl – Kotísek, Demmer, Sivok, Tošnar, Vaňkát, Kotísek, Pavlík, Diviš, Kaczmarek, Borolbold.
Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek
Počet diváků: 1040
1. poločas:Trmal – Bílek, Jakubko, Vientiess, Riznić, Kodeš, Fortelný, Radosta, Čermák, Hopi, Zlatohlávek
2. poločas: Lichtenberg – Švanda, Kozák, Náprstek, Harušťák (75. Beránek), Jukl, Takács (80. Klimpl), Mareček, Auta, Tarabuda, Garzha
Melichar (69. Bleha) – Svoboda, Švestka, Vrána, Faye, Roušar, Řezníček, Zátopočný (64. Nghabo), Conte, Málek, Traoré
Stoppen – Siegl, Spáčil, Jadrníček, Dolžnikov, Janošek, Jezierski, Mikulenka, Šíp, Grgič, Růsek
Dostál – Kudela, Polášek, Toman, Holík, Moučka, Žák, Hlinka, Říha, Kříž, Čelůstka
Berka – Mikaelsson, Kliment, Kostadinov, Drábek, Fiala
Aldin, Bartolomeu, Dočkal, Koryčan, Kulíšek, Mynář, Polák, Štecha, Švach, Toman, Vajner, Zavadil
21. Varačka
24. Zeronik
20. Smrž
63. Kovařík
67. Mirvald
71. Kovařík
Pastornický – Plachý, Havel, Slouk, Heppner, Varačka, Bláha, Šplíchal, Kateřiňák, Zeronik, Hruška.
Šiman – Kareem, Banda, Kadlec, Havel – Smrž, Černý – Mirvald, Mikuda, Zeman – Krobot.
2. poločas: Frühwald – Kareem, Sakala, Lischka, Mirvald – Čermák, Černý – Mikuda, Matoušek, Kovařík – Almási
Kerbach – Řezáč, Benneth, Holiš, Paschal, Rataj, Barac, Abraham, Hašek, Pawlik.
10. L. Mašek
59. Letenay
35. Mikuš
50. Mikuš
Koubek – Hůlka, Drakpe, Bořil (C), Koželuh, Stránský, Bužek, Hodouš, Dulay, L. Mašek, Kušej. (1. poločas)
Musil – Masopust, Rýzek, Mikula, Sychra, Faye, Lexa, Juliš, Edeh (C), Letenay, Soliu. (2. poločas)
Bašta – Velasquez, Mikuš, Šebrle (45. Kostka), Hašek, Ali Hindi, Svozil, Matěj Hanousek (C), Unušić, Diallo, Kozma.
Vácha – Franke, Kozojed, Gaszczyk, Žitný, Zamazal, Zarate, Ambler, Kroupa.
66. Zamazal
45+1. Ghali
51. Tkáč
50. Polievka
Koutný (46. Hruška) – Sylla, Král, Noumbissie (K) – Hadaš, Baráth, Beran, Ghali – Krivak, Sejk, Tkáč (57. Kostadinov)
Hroššo – Šikula, Bakaľa, Miranda, Bolaji, Považanec, Richtárech, Polievka, Szánthó (K), Ďuriš, Arevalo
Hruška – Siegl, Mikaelsson, Kostadinov, Jadrníček, Fiala
Lukáč – Hanes, Slebodník, Sivíček, Adewale, Baláž, Veselovský
Rozhodčí: Zaoral – ?,?
Počet diváků: 350
46. Teterja
59. Krulich
62. Šubert
1. pol.: Floder – Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš – Macek, Kozel – Solomon, Langhamer, Kolářík – Klíma.
2. pol.: Jovanoski – Zachoval, Donát, Harušťák, Kolář – Penner, Zíka – Šubert, Jinoch, Teterja – Krulich.
Sirotník (46. Škodoň) – Reiter (46. Nový), Richter, Divíšek (46. Klusák), Adel (79. Janovský) – Hönig (46. Jirásek), Batioja – Kaulfus (46. Farka), Hrubý (75. Pachito), Vlček (46. Prošek) – Toula (46. Patka, 63. Obal).
40. Reiter
Rozhodčí: Bohata – Dohnal, Blažek
Počet diváků: 120