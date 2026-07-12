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Chance Liga 2026/2027

Slávisté v přípravě na pátý pokus zvítězili, proti Ružomberku skórovali třikrát

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  19:55

Ivan Schranz (Slavia) dává gól v Jablonci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalisté Slavie na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3:0. Český šampion se v pátém utkání letní přípravy dočkal první výhry. Favorit dal všechny tři branky až po přestávce, premiérově se za Pražany trefila jedna z posil Neil Glossoa, poté skórovali Ivan Schranz a Youssoupha Sanyang. Jablonec rovněž v Rakousku porazil Osnabrück 1:0.

Slavia i tentokrát nastoupila ještě bez reprezentantů, kteří se zúčastnili mistrovství světa. Šanci dostali spíše hráči mimo očekávanou základní sestavu. Červenobílí se potkali se svým bývalým asistentem trenéra, desátý celek minulé sezony slovenské ligy vede někdejší spolupracovník kouče Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl.

Po nepříliš záživné první půli se favorit prosadil až v poslední půlhodině. V 60. minutě po centru na zadní tyči otevřel skóre důrazný Glossoa, za šest minut přidal pojistku po soupeřově chybě v rozehrávce Schranz. Chvíli před koncem uzavřel skóre hlavičkou Sayang.

„Dnes to bylo specifické. Hřiště bylo hodně pomalé, suché, takže vázla kombinace. I když jsme včera prohráli se Slovanem Bratislava, bylo tam paradoxně více pozitivních momentů než dnes,“ řekl klubové televizi Trpišovský. „Pro hráče je výhra důležitá, ale my to moc neřešíme. Vloni jsme všechny přípravné zápasy vyhráli a pak jsme v prvním kole remizovali s Hradcem Králové,“ připomněl kouč.

Sobotní utkání se Slovanem kvůli zranění nedohráli obránci Youssoupha Mbodji a Denis Halinský. „U Mbodjiho to vypadá spíš vážnější. U Haliho je první prognóza dobrá, vypadá to na kouslý sval. V Praze ještě půjde na kontrolní rezonanci,“ přiblížil Trpišovský.

V nadcházejícím týdnu se zapojí do tréninku už i reprezentanti. V sobotu čeká Slavii v Norimberku generálka na sezonu proti Lyonu, v jehož barvách působí český ofenzivní záložník Pavel Šulc.

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„Bude nás čekat spojování a určitá selekce. Hráčů je hodně, nejtěžší je udělat správnou chemii v týmu. Jsou s námi někteří mladší hráči, kteří se odpojí. Máme celkem jasno o nějakých 19 jménech, která budou v kádru pro podzimní část. Pak je hodně jmen na pár míst. Bude to souviset s tím, jak se podaří pro některé hráče najít uplatnění jinde,“ uvedl Trpišovský.

Jablonec, který se chystá na 2. předkolo Konferenční ligy, v přípravě po třech zápasech zvítězil. Triumf nad nováčkem druhé německé ligy Osnabrückem zařídil v nastavení úvodního dějství z penalty Jan Chramosta.

„Naše únava dosahuje vrcholu. Hráli jsme včera, byli jsme tři hodiny v autobuse na zápas a dnes něco podobného. Jsem rád, že po včerejším špatném výsledku jsme to dnes dotáhli do vítězného konce. Věřím, že to mužstvu může pomoct,“ citoval klubový web jabloneckého trenéra Luboše Kozla.

Přípravný zápas
12. 7. 2026 17:00
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : MFK Ružomberok 3:0 (0:0)
Góly:
60. Glossoa
66. Schranz
82. Sanyang
Góly:
Sestavy:
Domčak – Glossoa (74. Kolísek), Vlček, Camara – Piták, Moses, Dorley (74. Jelínek), Javorček (74. Rajnoha) – Ayaosi, Schranz (74. Kohout), Nowak (58. Sanyang).
Sestavy:
Krajčírik – Bačík (67. Buchvaldek), Hranoš, Jevoš (46. Kostka), Kostl, Koubek (74. Kelemen), Luterán, Mojžíš (74. Bóďa), Murgaš, Selecký, Souček (67. Chobot).
Náhradníci:
Kolář – Jelínek, Kohout, Kolísek, Rajnoha, Sanyang.
Náhradníci:
Húska – Bóďa, Buchvaldek, Chobot, Hladík, Huňa, Kelemen, Kostka, Marušin, Mirko, Prekop, Slávik, Tučný.
Žluté karty:
Žluté karty:
87. Murgaš
Přípravný zápas
12. 7. 2026 15:00
FK Jablonec FK Jablonec : VfL Osnabrück 1:0 (1:0)
Góly:
45+2. Chramosta
Góly:
Sestavy:
Hanuš – Pavlovič, Tekijaški, Novák (61. Nykrín) – Vakho, Nebyla (61. Suchan), Okeke (80. Horák), Zorvan (80. Malenšek), Sláma – Alegue (46. Polidar), Chramosta (46. Sedláček)
Sestavy:
1. poločas: Krumrey – Wensing, Jacobsen, Opitz, Riesselmann, Lesueur, Wiemann, Wagner, Fabinski, Kopacz, Kammerbauer
2. poločas: Jonsson – Abu Hanna, Henning, Münst, Meissner, Janotta, Müller, Faber, Badjie, Kröger, Schmidt
Náhradníci:
Kukučka, Mihelak – Suchan, Milla, Nykrín, Sedláček, Souček, Ahl, Lavrinčiík, Cedidla, Polidar, Horák, Sobol, Malenšek, Jawo
Náhradníci:
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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