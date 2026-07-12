Slávisté v přípravě na pátý pokus zvítězili, proti Ružomberku skórovali třikrát

Slavia i tentokrát nastoupila ještě bez reprezentantů, kteří se zúčastnili mistrovství světa. Šanci dostali spíše hráči mimo očekávanou základní sestavu. Červenobílí se potkali se svým bývalým asistentem trenéra, desátý celek minulé sezony slovenské ligy vede někdejší spolupracovník kouče Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl.
Po nepříliš záživné první půli se favorit prosadil až v poslední půlhodině. V 60. minutě po centru na zadní tyči otevřel skóre důrazný Glossoa, za šest minut přidal pojistku po soupeřově chybě v rozehrávce Schranz. Chvíli před koncem uzavřel skóre hlavičkou Sayang.
„Dnes to bylo specifické. Hřiště bylo hodně pomalé, suché, takže vázla kombinace. I když jsme včera prohráli se Slovanem Bratislava, bylo tam paradoxně více pozitivních momentů než dnes,“ řekl klubové televizi Trpišovský. „Pro hráče je výhra důležitá, ale my to moc neřešíme. Vloni jsme všechny přípravné zápasy vyhráli a pak jsme v prvním kole remizovali s Hradcem Králové,“ připomněl kouč.
Sobotní utkání se Slovanem kvůli zranění nedohráli obránci Youssoupha Mbodji a Denis Halinský. „U Mbodjiho to vypadá spíš vážnější. U Haliho je první prognóza dobrá, vypadá to na kouslý sval. V Praze ještě půjde na kontrolní rezonanci,“ přiblížil Trpišovský.
V nadcházejícím týdnu se zapojí do tréninku už i reprezentanti. V sobotu čeká Slavii v Norimberku generálka na sezonu proti Lyonu, v jehož barvách působí český ofenzivní záložník Pavel Šulc.
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„Bude nás čekat spojování a určitá selekce. Hráčů je hodně, nejtěžší je udělat správnou chemii v týmu. Jsou s námi někteří mladší hráči, kteří se odpojí. Máme celkem jasno o nějakých 19 jménech, která budou v kádru pro podzimní část. Pak je hodně jmen na pár míst. Bude to souviset s tím, jak se podaří pro některé hráče najít uplatnění jinde,“ uvedl Trpišovský.
Jablonec, který se chystá na 2. předkolo Konferenční ligy, v přípravě po třech zápasech zvítězil. Triumf nad nováčkem druhé německé ligy Osnabrückem zařídil v nastavení úvodního dějství z penalty Jan Chramosta.
„Naše únava dosahuje vrcholu. Hráli jsme včera, byli jsme tři hodiny v autobuse na zápas a dnes něco podobného. Jsem rád, že po včerejším špatném výsledku jsme to dnes dotáhli do vítězného konce. Věřím, že to mužstvu může pomoct,“ citoval klubový web jabloneckého trenéra Luboše Kozla.
60. Glossoa
66. Schranz
82. Sanyang
Domčak – Glossoa (74. Kolísek), Vlček, Camara – Piták, Moses, Dorley (74. Jelínek), Javorček (74. Rajnoha) – Ayaosi, Schranz (74. Kohout), Nowak (58. Sanyang).
Krajčírik – Bačík (67. Buchvaldek), Hranoš, Jevoš (46. Kostka), Kostl, Koubek (74. Kelemen), Luterán, Mojžíš (74. Bóďa), Murgaš, Selecký, Souček (67. Chobot).
Kolář – Jelínek, Kohout, Kolísek, Rajnoha, Sanyang.
Húska – Bóďa, Buchvaldek, Chobot, Hladík, Huňa, Kelemen, Kostka, Marušin, Mirko, Prekop, Slávik, Tučný.
87. Murgaš
45+2. Chramosta
Hanuš – Pavlovič, Tekijaški, Novák (61. Nykrín) – Vakho, Nebyla (61. Suchan), Okeke (80. Horák), Zorvan (80. Malenšek), Sláma – Alegue (46. Polidar), Chramosta (46. Sedláček)
1. poločas: Krumrey – Wensing, Jacobsen, Opitz, Riesselmann, Lesueur, Wiemann, Wagner, Fabinski, Kopacz, Kammerbauer
2. poločas: Jonsson – Abu Hanna, Henning, Münst, Meissner, Janotta, Müller, Faber, Badjie, Kröger, Schmidt
Kukučka, Mihelak – Suchan, Milla, Nykrín, Sedláček, Souček, Ahl, Lavrinčiík, Cedidla, Polidar, Horák, Sobol, Malenšek, Jawo