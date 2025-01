Malér. Slavia přišla o kapitána. A Provod musí na vyšetření s kolenem

„Ostatní kluci mají dva dny teploty, jeho se to drží mnohem déle a nelepší se to,“ líčil asistent trenéra Milan Kerbr, když se dohrála generálka na pohár. Slavia ve velmi důrazném utkání zvítězila po zásluze 1:0, ale spíš než výsledek řešila, kdo všechno nemohl hrát.

Však i hlavní kouč Trpišovský sledoval utkání v zimní čepici ze samotky v horním patře tréninkového areálu v Marbelle. Teplotu osmatřicet dostal ze soboty na neděli. Vždyť ani tradiční příprava na utkání se pro jistotu zrušila, hráči se nechtěli sejít v jedné místnosti. Přípravu, rozestavení nebo popis standardních situací dostali od trenérů přes whatsapp.

Během španělského soustředění postupně ulehla zhruba polovina týmu. Proti americkému soupeři, který hrál nebývale drsně, zůstali jen na tribunce Chorý, Holeš, Vlček, Staněk, Schranz nebo Kušej, čili samí reprezentanti. Jestli budou k dispozici pro Evropskou ligu, to zatím nikdo netuší. Kušej tedy určitě ne, má zraněný sval a na podzim hrál poháry za Mladou Boleslav. Problém je s těmi ostatními.

„Každý den je stejný, vypadávají dva až tři hráči. Pochopitelně i členové realizačního týmu. Vždyť my skládali sestavu až v den zápasu a nevíme, jaký stav bude zítra na tréninku. Uvidíme za dva tři dny s jakou sestavou půjdeme na PAOK.“

Ke všemu klíčový záložník Provod odletěl na vyšetření do Prahy, protože ho pobolívá operované koleno. Čeká ho magnetická rezonance. „Snad to nebude extrémně vážné, ale nechci předbíhat. Je to nějaká bolest, kterou měl už v minulosti, ale hrál s ní. Takových hráčů najdete v lize desítky, že jdou přes bolest,“ pokračoval Kerbr.

Přípravný zápas slávistických fotbalistů s Philadelphií Union.

Každopádně vyhlídky na ideální stav jsou zatím pro Slavii dost daleko. Už v úterý se přesouvá do Řecka, přitom aktuálně je tým vcelku vybrakovaný. Proti Philadelphii to rozhodně nebyla žádná klasická generálka, byť by si to termín v přípravném období žádal.

Obvyklé střídání celé jedenáctky po hodině hry se nekonalo, protože nebylo kde brát. Celý zápas si kupříkladu odkroutil osmnáctiletý stoper Mikuláš Konečný a hrál velmi dobře. Jeho křížný pas přes celou šířku na výtečného Malicka Dioufa dokonce zahájil akci před jediným gólem. Diouf se hravě uvolnil a ve 24. minutě přesným centrem našel Chytila.

Z tribuny všechno sledoval třeba bývalý reprezentační brankář Vaclík, který je v Marbelle na dovolené s rodinou. Těsně před koncem se zvedli trenéři Liberce, kteří se přijeli podívat na nejsilnějšího soupeře z české ligy. Jenže právě teď je Slavia spíš souborem marodů. Hráči se v luxusním golfovém resortu Westin raději nijak nedruží, nanejvýš si v přízemí zahrají ping-pong. Ti aktuálně nemocní chodí po chodbách v rouškách.

Na nedělním duelu bylo postupně znát, že ztrácí grády. Slavisté neproměnili dva sólové nájezdy a hlavně se báli o nohy, protože soupeř ještě přitvrdil. Po jednom neodpískaném zákroku se asistent Houštecký tak naježil, že vynadal rozhodčímu. Křičel na něj anglicky, že se zbláznil, a dostal červenou kartu.

„Na můj vkus to bylo opravdu až moc ostré a o některé hráče jsme se báli. Hlavně o Malicka, který to schytával. Klukům jsme kladli na srdce, ať dávají míč dřív od nohy, protože některé momenty byly za hranou,“ dodal Kerbr.

Mimochodem, Slavia si připravila lehce upravené standardní situace. Po vzoru Arsenalu, který tím je poslední dobou pověstný: „Je nejlepší v celé Evropě. Když míč dostanete do malého vápna, máte dobré bloky a hlavičkáře, je velká pravděpodobnost, že dáte góly. Věřím, že budeme úspěšní.“