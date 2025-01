Smetana by poslal Kohúta do Baníku už teď, ale jen s náhradou. A co Petržela?

Petržela a Zlín? Teď už asi ne Dres Slovácka, kde má ještě platnou smlouvu do léta, už neoblékne. Nový trenér Ondřej Smetana nemá o Milana Petrželu zájem, rekordman v počtu prvoligových startů ale končit nehodlá a intenzivně si hledá angažmá. „Hrozně rád bych ho tady viděl. Potkali jsme se na turnaji legend v Plzni. Za tu dobu, co ho znám, nepřibral snad ani kilo. Neuvěřitelné. Velký profesionál, velký fotbalista. Doufám, že Zlín do toho na poslední chvíli vlétne,“ pronesl zlínský útočník Tomáš Poznar. Že by Petržela zamířil z Uherského Hradiště do Zlína, ale moc pravděpodobné není, byť by si to fotbalový nezmar asi přál. Zůstal by v regionu, s lídrem druhé ligy by hrál o postup. „Milana znám strašně dlouho. Mrzelo mě, že nepřišel před šesti lety, když končil v Plzni,“ připomněl generální manažer klubu Zdeněk Grygera, že Zlín ofenzivního záložníka lákal v létě 2019. Petržela ale tehdy upřednostnil Slovácko, kde vstoupil do ligy a kde po návratu prožil nečekané fotbalové jaro. Záložník Milan Petržela ze Slovácka se raduje ze svého gólu v utkání proti Zlínu. „Doba je někde jinde. Milan je pořád fotbalista, má kvalitu, ale není to na pořadu dne,“ přiznal Grygera, jehož slova potvrdil i trenér Bronislav Červenka. „Byli jsme v kontaktu, ale jednání nebylo až tak intenzivní. Určitě by nám pomohl, ale musíme zohledňovat i věkový průměr týmu, který je v soutěži nejvyšší,“ zmínil Červenka, že Petrželovi je 41 let. „Potřebujeme mužstvo doplnit mladšími.“ Místo v kádru se budou v zimní přípravě snažit získat dva Afričané. Nigerijský útočník Stanley Kanu (25) hrál naposledy za béčko portugalského Maritima, krajní obránce Séverin Tatolna ze Středoafrické republiky přišel ze švédského Karlstadu. „Dostanou dva tři týdny čas, aby přesvědčili, že budou pro tým prospěšní,“ nastínil Červenka, který postrádal marody Koláře, Bartošáka, Nombila, Tkáče a Simerského.