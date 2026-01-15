Plzeň se na Porto naladila výhrou nad Sönderjyske, má ale potíže se stopery

Trenér Martin Hyský bude muset při skládání sestavy na utkání s Portem především v defenzivě hodně improvizovat. Kvůli karetnímu trestu nemohou nastoupit obvyklí stopeři Dweh s Jemelkou, ze zdravotních důvodů ve čtvrtečním duelu scházeli i další zadáci Paluska a Havel, který po zápase Evropské ligy odejde do Bohemians 1905.
Ve středu obrany nezvykle nastoupili Doski se Spáčilem, druhý jmenovaný ale inkasoval tvrdý úder do hlavy a už v průběhu první půle střídal. Další stoper Krčík stejně jako ostatní zimní posily bek Kadlec se záložníkem Hrošovským a navrátilci Vašulín, Slončík a Sojka nebudou moci proti Portu hrát, na soupisku pro Evropskou ligu je Viktoria může zařadit až pro vyřazovací část. Zřejmě ze zdravotních důvodů scházel i útočník Adu.
|
Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek
Viktoria i ve značně improvizované sestavě měla v generálce od úvodu navrch a brzy otevřela skóre. Kabongo nejprve trefil ve 12. minutě tyč, ale pár sekund nato už zblízka nezaváhal. V polovině úvodního dějství zvýšil po Memičově zpětné přízemní přihrávce střelou k tyči z hranice vápna Červ.
Čtvrtý celek dánské ligy krátce po změně stran snížil, ale minutu před koncem hlavou zblízka pojistil vítězství Viktorie střídající Vašulín. Západočeši na soustředění navázali na úvodní výhru nad Luganem a Sönderjyske porazili i ve druhém vzájemném duelu. V září 2020 dánského soupeře zdolali v kvalifikaci Evropské ligy hladce 3:0.
Čtvrtý tým české nejvyšší soutěže přesně za týden vstoupí do jarní části sezony domácím duelem předposledního kola ligové fáze Evropské ligy proti FC Porto.
13. Kabongo
23. Červ
89. Vašulín
53. Agger
Wiegele – Spáčil, Doski, Červ, Višinský, Souaré, Panoš, Valenta, Memić, Kabongo, Vydra (C).
Flo – Hoeg, Hoppe, Hyseni, Ingason, Klysner, Kristensen, Qamili, Soulas, Vinderslev, Vogtmann
Novák, Sojka, Hrošovský, Ladra, Jemelka, Slončík, Chalupa, Suchý, Krčík, Dweh, Vašulín, Zeljkovič, Tvrdoň, Šilhavý, Ťapaj.
Pardubice si poradily s Jihlavou, slavil i Liberec
Fotbalisté Liberce ve svém druhém utkání na soustředění ve Španělsku porazili maďarský tým Puskás Akadémia 1:0 brankou Lukáš Maška. Pardubice na úvod zimní přípravy zdolaly druholigovou Jihlavu 2:0 a v součtu se závěrem podzimní části nejvyšší soutěže si připsaly čtvrtou výhru po sobě. Za východočeského favorita se prosadili Jason Noslin a Ladislav Krobot.
Liberec na úvod přípravy ve Španělsku podlehl druholigovému Düsseldorfu 1:3, zato proti pátému celku maďarské nejvyšší soutěže udržel čisté konto. Utkání rozhodl ve 34. minutě hlavičkou po centru Mašek.
|
Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu
„První zápas dopadl tak, jak dopadl. Dnes to bylo o něco lepší a věřím, že se v dalším utkání opět posuneme. Zápas jsme zvládli, ale mohli jsme přidat ještě jednu či dvě branky. Samozřejmě jsme hráli s kvalitním soupeřem, který o víkendu hraje ligu. Jsem rád, že jsme to dnes zvládli s nulou,“ citoval klubový web kouče Radoslava Kováče.
Pardubický trenér Jan Trousil rozdělil mužstvo na dvě jedenáctky. Každý z hráčů odehrál poločas s výjimkou zkušeného Vacka, který kvůli zranění už po 25 minutách střídal. Zhruba o šest minut později přízemní střelou zpoza vápna otevřel skóre Noslin a po necelé hodině hry přidal zblízka pojistku po centru z pravé strany Krobot.
„Každé vítězství se počítá. My jsme do toho šli z plné přípravy, za dva dny odjíždíme na soustředění. Včera jsme měli náročný trénink, chtěli jsme hráče vidět v únavě. Myslím, že to splnilo očekávání. Oba poločasy byly hodně podobné. Jsem rád, že jsme Jihlavu kromě jedné dvou situací moc do šancí nepustili,“ řekl asistent pardubického trenéra Tomáš Polách.
34. Mašek
Koubek – Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh, Hodouš, Stránský, Masopust, Rus, Mahmič, L. Mašek
2. poločas: Krajčirík – Mikula, N'guessan,Drakpe, Koželuh, Sychra, Lexa, Diakité, Juliš, L. Mašek, Letenay
Szapannos – Duarte, Fameyeh, Lukács, Golla, Nissilä, Soisalo, Maceiras, Nagy Zs. (C), Markgráf, Kern
Markek, Dárdai, Favorov, Harutjujnan, Magyar, Mondovics, Németh, Orján, Szemel, Szolnoki, Vekony
31. Noslin
57. Krobot
Mandous (46. Stejskal) – Hamza (46. Godwin), Vacek (25. Jelínek), Patrák (46. Krobot), Solil (46. Řezníček), Mahuta (46. Samuel), Konečný (46. Saarma), Zarate (46. Míšek), Boledovič (46. Trédl), Noslin (46. Bammens), Botos (46. Tanko)
Slavata – Haala (46. Vlček), Beneš (46. Alkasim), Štětka (46. Čermák), Farka (46. Matoušek) – Pešek (46. Šelicha), Lacko (46. Labaran) – Křivánek (46. Ogiomade), Miška (46. Lopatář), Křehlík (46. Sambou) – Smutný (46. Usman)
Stejskal – Godwin, Krobot, Míšek, Řezníček, Saarma, Samuel, Tanko, Trédl
Vlček, Alkasim, Čermák, Matoušek, Labaran, Šelicha, Ogiomade, Lopatář, Sambou, Uchechi
Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek
Počet diváků: 120