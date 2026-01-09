Chance Liga 2025/2026

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Autor: ,
  14:06
Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i navrátilci Daniel Vašulín s Alexandrem Sojkou. Skóre uzavřel Christophe Kabongo. Zápas se hrál netradičně na tři poločasy po 45 minutách.

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné. | foto: Petr Eret, MAFRA

Trenér Viktorie Martin Hyský prostřídal hráče přesně v polovině dlouhého utkání, pouze trojice brankářů si rozdělila rovnoměrně po jednom poločase. Hned do úvodní jedenáctky naskočila i nejčerstvější posila, navrátilec z Genku Patrik Hrošovský, který navlékl kapitánskou pásku. Mimo hru zůstaly opory Matěj Vydra, Lukáš Červ a Amar Memič a Tomáš Ladra, Svetozar Markovič a Jan Paluska.

Ve 23. minutě otevřel skóre hlavičkou po rohu navrátilec z hostování v Olomouci Vašulín, jeden ze dvou nejlepších střelců ligové sezony zároveň v úvodním dějství zahodil vyloženou šanci z několika metrů do odkryté branky. Třetí tým švýcarské ligy krátce po změně stran po chybě v defenzivě Viktorie srovnal, v 74. minutě se opět po rohovém kopu prosadila hlavou zimní posila z Bohemians 1905 Kadlec.

Chvíli před koncem druhé půle překvapil gólmana Tvrdoně Cassano a Západočeši tak rozhodli až v závěrečné třetině zápasu. Střelou k tyči se nejprve prosadil Sojka, kterého si Viktoria odkoupila zpět z Hradce Králové, a na 4:2 zvýšil Kabongo.

Plzeňští vstoupí do jarní části sezony už 22. ledna, kdy v předposledním kole ligové fáze Evropské ligy přivítají FC Porto. Příští čtvrtek odehraje čtvrtý celek české nejvyšší soutěže ve Španělsku generálku proti Sönderjyske.

Přípravný zápas
9. 1. 2026 10:30
FC Lugano FC Lugano : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Góly:
51. Behrens
86. Cassano
Góly:
23. Vašulín
74. Kadlec
114. Sojka
123. Kabongo
Sestavy:
Saipi – Papadopoulos, Alioski, Grgič, Steffen, Cimgnani, Bislimi, Dos Santos, Zanotti, Delcroix, Behrens.
Sestavy:
Wiegele – Spáčil, Havel, Dweh, Višinský, Hrošovský, Souaré, Panoš, Valenta, Suchý, Vašulín.
Náhradníci:
Von Ballmoos, Ndiaye – Brault, Kelvin, Koutsias, Botanik, Kendouci, Mahoun, Cassano, Doumbia, Philstrom, Marquis, Parente, Puddu, Maslavrov, Ndiaye
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý, Ťapaj – Novák, Kabongo, Sojka, Doski, Kadlec, Jemelka, Slončík, Chalupa, Krčík, Adu, Zeljkovič.
Žluté karty:
56. Bislimi, 68. Dos Santos
Žluté karty:
25. Spáčil, 32. Dweh

Rozhodčí: Morales – Gomis, López

20. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
