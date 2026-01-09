Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Trenér Viktorie Martin Hyský prostřídal hráče přesně v polovině dlouhého utkání, pouze trojice brankářů si rozdělila rovnoměrně po jednom poločase. Hned do úvodní jedenáctky naskočila i nejčerstvější posila, navrátilec z Genku Patrik Hrošovský, který navlékl kapitánskou pásku. Mimo hru zůstaly opory Matěj Vydra, Lukáš Červ a Amar Memič a Tomáš Ladra, Svetozar Markovič a Jan Paluska.
Ve 23. minutě otevřel skóre hlavičkou po rohu navrátilec z hostování v Olomouci Vašulín, jeden ze dvou nejlepších střelců ligové sezony zároveň v úvodním dějství zahodil vyloženou šanci z několika metrů do odkryté branky. Třetí tým švýcarské ligy krátce po změně stran po chybě v defenzivě Viktorie srovnal, v 74. minutě se opět po rohovém kopu prosadila hlavou zimní posila z Bohemians 1905 Kadlec.
Chvíli před koncem druhé půle překvapil gólmana Tvrdoně Cassano a Západočeši tak rozhodli až v závěrečné třetině zápasu. Střelou k tyči se nejprve prosadil Sojka, kterého si Viktoria odkoupila zpět z Hradce Králové, a na 4:2 zvýšil Kabongo.
Plzeňští vstoupí do jarní části sezony už 22. ledna, kdy v předposledním kole ligové fáze Evropské ligy přivítají FC Porto. Příští čtvrtek odehraje čtvrtý celek české nejvyšší soutěže ve Španělsku generálku proti Sönderjyske.
51. Behrens
86. Cassano
23. Vašulín
74. Kadlec
114. Sojka
123. Kabongo
Saipi – Papadopoulos, Alioski, Grgič, Steffen, Cimgnani, Bislimi, Dos Santos, Zanotti, Delcroix, Behrens.
Wiegele – Spáčil, Havel, Dweh, Višinský, Hrošovský, Souaré, Panoš, Valenta, Suchý, Vašulín.
Von Ballmoos, Ndiaye – Brault, Kelvin, Koutsias, Botanik, Kendouci, Mahoun, Cassano, Doumbia, Philstrom, Marquis, Parente, Puddu, Maslavrov, Ndiaye
Tvrdoň, Šilhavý, Ťapaj – Novák, Kabongo, Sojka, Doski, Kadlec, Jemelka, Slončík, Chalupa, Krčík, Adu, Zeljkovič.
56. Bislimi, 68. Dos Santos
25. Spáčil, 32. Dweh
Rozhodčí: Morales – Gomis, López