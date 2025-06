Všechny čtyři branky v souboji nadcházejících účastníků evropských pohárů mezi Sigmou a Universitateou padly až po změně stran. Skóre otevřel hlavičkou Jáchym Šíp, za chvíli srovnal zblízka bývalý jablonecký hráč Andrej Fábry. Vítěze českého poháru ale poslal za dalších osm minut do vedení křížnou střelou Matěj Hadaš a pojistku přidal svým premiérovým gólem v dresu Hanáků Vašulín, který rychle překonal drobné zranění z minulého týdne.

Jablonec naopak s Legií Varšava prohrál, i když měl hlavně v druhém poločase více šancí. Jediný gól inkasovali Severočeši v souboji pátých týmů svých domácích soutěží z minulé sezony v 82. minutě po rohovém kopu.

„Legia je jeden z největších klubů v Polsku, každý rok hodlají hrát o titul. Byl to kvalitní soupeř. Postupem času jsme si zvykli a větší šance jsme měli určitě my, jenže jsme to nevyřešili do gólů. Prohrát jsme nemuseli. Za stavu 0:0 jsme ten gól dát měli, pak bychom to asi zvládli i výsledkově. Ale pořád je to jen příprava, byl to dobrý test,“ citoval jablonecký web trenéra Luboše Kozla.

FCU Olimpia Kluž : SK Sigma Olomouc 1:3 (0:0) Góly:

47. Šíp

61. Růsek

67. Vašulín Sestavy:

Koutný – Chvátal, Vraštil, Leibl, Sláma, Breite, Langer, Mikulenka, Dele, Dolžnikov, Růsek Náhradníci:

Stoppen – Hadaš, Slavíček, Huk, Král, Elbel, Siegl, Sylla, Jalovičor, Spáčil, Šíp, Navrátil, Zahradníček, Vašulín Žluté karty:

43. Sláma