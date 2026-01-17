Chance Liga 2025/2026

Na závěr kempu porážka. Fotbalisté Dukly v Turecku podlehli lídrovi ukrajinské ligy

Autor:
  12:44
Fotbalisté Dukly na závěr soustředění v Turecku prohráli v přípravném zápase s Čerkasy 1:2. Lídr ukrajinské ligy rozhodl dvěma brankami na konci prvního poločasu, za Pražany v 65. minutě snížil Michal Černák. Zápas se hrál netradičně na dvakrát 50 minut.

Brankář Dukly Praha Rihards Matrevics během utkání proti Plzni. | foto: Petr EretMAFRA

Dukla ve třetím utkání zimní přípravy poprvé prohrála a inkasovala, v předchozích dvou duelech na soustředění v Turecku udržela čisté konto. V 65. minutě zmírnil porážku střelou k tyči Černák, srovnat však už čtrnáctý celek české ligy nedokázal.

Přípravný zápas
17. 1. 2026 9:00
FC LNZ Čerkasy : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 2:1 (2:0)
Góly:
44. Pasič
45. Nonikašvili
Góly:
72. Černák
Sestavy:
Samojlenko – Horin, Muravskyj, Kuzyk, Pasič, Rjabov, Jašari, Nonikašvili, Mykytišyn, Bennett, Tverdohlib
Sestavy:
Matrevics – Šehovič, Hunal, Velasquez, Pekhart, Čermák, Žitný, Traore, Svozil (C), Kreiker, Milla
Náhradníci:
Ledvij, Palamarčuk – Dako, Drambajev, Putrya, Smotryckyj, Jakubu, Tankovskyj, Pastuch, Kravčuk, Podoljak, Assinor, Lepskij, Jaščenko
Náhradníci:
Jágrik – Peterka, Gaszczyk, Kroupa, Tijani, Kadák, Diallo, Pourzitidis, Kozma, Unušič, Ali Hindi, Černák
Přípravný zápas
17. 1. 2026 14:00
Wisła Plock : Bohemians Bohemians 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
17. 1. 2026 14:30
CSKA Sofia : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
17. 1. 2026 17:30
FK Jablonec FK Jablonec : FK Vardar FK Vardar 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
17. 1. 2026 13:00
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : Blau-Weiss Linec 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dostál – Bartošák, Cupák, Fukala, Jugas, Kanu, Kolář, Kopečný, Nombil, Petruta, Ulbrich
Sestavy:
Baier – Briedl, Cvetko, Goiginger, Maranda (C), Moormann, Pašič, Pirkl, Reiter, Seidl, Weissman
Náhradníci:
Náhradníci:
Bakatukanda, Bumberger, Fofana, Huskovic, Joao Luiz, Knollmuller, Maier, Mensah – Oelz, Radulovic – Ronivaldo, Strauss – Turner – Wahling
Přípravný zápas
17. 1. 2026 13:00
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko : FK Čukarički Bělehrad 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sestavy:
Stojkovič – Cvetkovič, Djokovič, Jovančič, Mbong, Nikcevic, Sissoko, Stojanovič, Tedič, Tomovič, Tufegdžič.
Náhradníci:
Náhradníci:
Carapic, Kalicanin; Bodganovic, Cambridge, Cisse, Djordjevič, Docič, Dzigbah, Maiga, Maravic, Marsenič, Matijaševič,
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Breite míří do Artisu Brno

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Breite míří do Artisu Brno

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  11:47

Báječný debut v italské lize. Durosinmi zařídil Pise remízu s Atalantou

Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (vpravo) se po přestupu z Plzně do Pisy...

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající...

16. ledna 2026  23:03

Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie

Angelo Preciado v utkání s Rigou.

Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte...

16. ledna 2026  22:26

Výhra potěší, ale nedávám jí velkou váhu. Trpišovský o přípravě, Chamovi či Barce

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hovoří s trenérem české reprezentace...

Potěšil ho obrat ve výsledku, první vítězství v přípravě, návrat Oscara po zranění i výkon Chama. „A teď už máme v hlavě Barcelonu,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér slávistický fotbalistů hodnotil...

16. ledna 2026  22:21

Slavia v závěru rozhodla generálku s Bergenem, Sparta podlehla Malmö

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté ve svém prvním ze dvou utkání na soustředění ve Španělsku neskórovali a Malmö, které před rokem a půl vyřadili v play off Ligy mistrů, podlehli 0:1. V závěru se na hřiště dostal...

16. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  19:30

Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Z nabízené dvojice dostali toho přijatelnějšího soupeře. Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní utkání je na programu 19. února v Olomouci, odveta...

16. ledna 2026  12:19,  aktualizováno  14:08

Role SLO v českém fotbale roste. Posílila ji nová smlouva LFA s policií

Fanoušci Sparty se shromažďují na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na...

Významné posílení role Supporter Liaison Officerů (SLO), zjednodušeně prostředník či koordinátor mezi klubem a fanoušky, přináší nová smlouva Ligové fotbalové asociace (LFA) s Policií ČR. „Role SLO...

16. ledna 2026  12:56

Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu.

Po kapitánovi odchází z fotbalové Sigmy další stěžejní článek týmu. Jan Navrátil bezesporu zaslouží označení olomoucká legenda, vždyť se Sigmou vyhrál oba tituly v tuzemském poháru. V pětatřiceti...

16. ledna 2026  10:27

Hru o záchranu jsem nečekal, říká Šancl. Do Baníku šel původně za Hapalem

Jedna z ostravských posil, záložník Filip Šancl (vpravo), sleduje míč, za nímž...

Před rokem Filip Šancl přestoupil z Jihlavy do Slavie Praha, odkud zamířil na hostování do Pardubic. A v září mu šéfové Slavie umožnili přestup do ostravského Baníku. K jeho týmu se připojil v...

16. ledna 2026  9:13

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

16. ledna 2026  6:39

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

vydáno 16. ledna 2026

Plzeň se na Porto naladila výhrou nad Sönderjyske, má ale potíže se stopery

Plzeňský obránce Merchas Doski.

Fotbalisté Plzně zvítězili na závěr soustředění ve Španělsku v přípravném utkání nad Sönderjyske 3:1 a úspěšně zvládli generálku na zápas Evropské ligy s FC Porto. V úvodním dějství se za Viktorii...

15. ledna 2026  17:45,  aktualizováno  20:54

