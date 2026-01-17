Na závěr kempu porážka. Fotbalisté Dukly v Turecku podlehli lídrovi ukrajinské ligy

Dukla ve třetím utkání zimní přípravy poprvé prohrála a inkasovala, v předchozích dvou duelech na soustředění v Turecku udržela čisté konto. V 65. minutě zmírnil porážku střelou k tyči Černák, srovnat však už čtrnáctý celek české ligy nedokázal.
44. Pasič
45. Nonikašvili
72. Černák
Samojlenko – Horin, Muravskyj, Kuzyk, Pasič, Rjabov, Jašari, Nonikašvili, Mykytišyn, Bennett, Tverdohlib
Matrevics – Šehovič, Hunal, Velasquez, Pekhart, Čermák, Žitný, Traore, Svozil (C), Kreiker, Milla
Ledvij, Palamarčuk – Dako, Drambajev, Putrya, Smotryckyj, Jakubu, Tankovskyj, Pastuch, Kravčuk, Podoljak, Assinor, Lepskij, Jaščenko
Jágrik – Peterka, Gaszczyk, Kroupa, Tijani, Kadák, Diallo, Pourzitidis, Kozma, Unušič, Ali Hindi, Černák
Dostál – Bartošák, Cupák, Fukala, Jugas, Kanu, Kolář, Kopečný, Nombil, Petruta, Ulbrich
Baier – Briedl, Cvetko, Goiginger, Maranda (C), Moormann, Pašič, Pirkl, Reiter, Seidl, Weissman
Bakatukanda, Bumberger, Fofana, Huskovic, Joao Luiz, Knollmuller, Maier, Mensah – Oelz, Radulovic – Ronivaldo, Strauss – Turner – Wahling
Stojkovič – Cvetkovič, Djokovič, Jovančič, Mbong, Nikcevic, Sissoko, Stojanovič, Tedič, Tomovič, Tufegdžič.
Carapic, Kalicanin; Bodganovic, Cambridge, Cisse, Djordjevič, Docič, Dzigbah, Maiga, Maravic, Marsenič, Matijaševič,