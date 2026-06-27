Jablonec přejel Boleslav, Liberec má první výhru pod novým koučem. Slaví také Plzeň

Západočeši dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Skóre otočili v závěrečné dvacetiminutovce, dvakrát se trefili Christophe Kabongo s kapitánem Matějem Vydrou.
Plzeňský kouč Martin Hyský ještě postrádal reprezentanty z mistrovství světa. „Test dobrý, ukázali jsme nějaké věci. Noví hráči navnímávají proces. Nepřeceňovat, nepodceňovat, byl to první test proti dobrému, kvalitnímu soupeři,“ řekl novinářům asistent trenéra Marek Bakoš.
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Dva góly na úvod přípravy. Kabongo tuší: Jestli se mám v Plzni prosadit, tak teď
Jablonec oplatil Mladé Boleslavi loňskou finálovou porážku z Benátek nad Jizerou v penaltovém rozstřelu. Vedle Nebyly se v brzkém odpoledni za úmorného vedra trefili také Chramosta, Alégué a Malenšek.
O výhře Olomouce nad Ružomberkem rozhodl v 58. minutě Krivak. „Měli jsme hlavně kondiční záměr, vyměnili jsme hráče v poločase kromě jednoho. Výsledek je taky důležitý. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli, i když jsme mohli přidat i další góly. Soupeř měl ale taky nějaké šance,“ citoval klubový web trenéra Pavla Hapala.
Za Teplice se proti Trnavě prosadili útočníci Pulkrab a Zlatohlávek. „Utkání sloužilo k tomu, abychom získali herní sebevědomí. Výsledek je dobrý, nebudeme ho ale přeceňovat. Úplně nebylo vidět, jaké tady panovalo počasí, kluci to zvládli výborně,“ řekl asistent teplického trenéra Ondřej Prášil klubové televizi.
Liberec prožil úspěšnou premiéru pod vedením slovenského trenéra Branislava Fodreka, druholigovému Ústí nad Labem dal obě branky po změně stran.
Zlínu se naopak roli favorit potvrdit nepovedlo, nejprve podlehl druholigové Kroměříži 0:2, pak s jinou zahajovací jedenáctkou slovenské Skalici 1:2. Pardubice v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězily nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.
9. Nebyla
36. Chramosta
39. Nebyla
70. Alégue
87. Malenšek
1. pol.: Floder – Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš – Teterja, Macek, Penner, Kolářík – Šubert, Klíma.
2. pol.: Jovanoski – Donát, Králik, Zachoval, Kolář – Ogungbayi, Langhamer, Penner, Solomon – Jinoch, Krulich.
1. pol.: Mihelak – Cedidla, Okeke, Innocenti – Čanturišvili, Zorvan, Polidar, Sobol – Nebyla, Chramosta, Suchan.
2. pol.: Kukučka – Souček, Novák, Cedidla – Nykrín, Lavrinčík, Sedláček, Horák – Alégue, Jawo, Malenšek.
Matoušek, Karafíát
Rozhodčí: Orel – Ježek, Panský
Počet diváků: 200
28. Pulkrab
73. Zlatohlávek
Ludha (46. Němeček) – Švanda (46. Bílek), Vientiess (46. Taratuda), Večerka (46. Jakubko), Riznič (46. Radosta), Jukl (46. Auta), Kodeš (46. D. Mareček), Hopi (46. Náprstek), Kozák (46. Fortelný), Krejčí (46. Zlatohlávek), Pulkrab (46. Svatek).
Janáček – Tomič, Uljkay, Bajrami, Mikovič, Sabo, Stručka, Mehmeti, Khorkheli, Azango, Kudlička.
Němeček – Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta, Auta, D. Mareček, Náprstek, Fortelný, Zlatohlávek, Svatek
Vantruba, Casagrande, Begala, Škrbo, Wildeboeg, Gong, Trello, Bukovský, Koštrna, Mensah, Provházka, Husár, Pristach, Laušič, Pittel, Polťák.
85. .
Počet diváků: 150
55. Hodouš
81. L. Mašek
1. poločas: Koubek – Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek, Masopust, Faye (C), Sychra, Rus, Soliu, Letenay.
2. poločas: Musil – Juliš, Hůlka (C), Drakpe, Dušák, Stránský, Lexa, Dulay, Edeh, Hodouš, L. Mašek.
Holý – Rudenkyj, Peterka (C), Ullman, Richter, Kott, Goj, Moulis, Idumbo, Do Marcolino, Černý.
Němec, Maxa – Osaghae, Hřebík, Pažout, Fantiš, Novotný, Bzura, Diarra, Mráz.
58. Krivak
Stoppen (46. Berka) – Hadaš (46. Dolžnikov), Spáčil (46. Sylla), Lurvink (46. Král), Ghali (70. Hadaš), Janošek (46. Krivak), Tkáč (46. Zahradníček), Růsek (46. Šíp), Grgič (46. Jezierski), Mikulenka (46. Fiala), Sejk (46. Jásir)
Húska – Buchvaldek, Chobot, Franzotti, Hladík, Hranoš, Köstl, Koubek, Luterán, Mojžíš, Murgaš
Berka – Dolžnikov, Sylla, Král, Jezierski, Krivak, Zahradníček, Šíp, Fiala, Jásir
Halada – Bóďa, Doros, Hrmo, Huna, Jackuliak, Jevoš, Kelemen, Oravec, Selecký
Rozhodčí: Kovář – Seidler, Filák
Počet diváků: 390
28. Koryčan
66. Polášek
Bachůrek (46. Knobloch) – Bartošák (73. Fojtů), Cupák, Didiba, Gaži, Kopečný, Lilling, Penkevics (59. Dorňák), Poznar (65. Bránecký), Štefan (73. Hönig), Toure (65. Brázda)
Szakal (46. Dostál) – Zavadil (46. Říha), Hlinka /K/ (46. Němeček), Kříž (46. Kudela) – Štecha (46. Toman), Polák (46. Kulíšek), Holík (46. Mynář), Čelůstka (46. Polášek) – Dočkal (46. Bartolomeu), Koryčan (46. Žák), Moučka (46. Aldin).
Knobloch – Bránecký, Brázda, Dorňák, Fojtů, Hönig
Dostál – Říha, Němeček, Kudela, Toman, Kulíšek, Mynář, Polášek, Bartolomeu, Žák, Aldin
24. ?
49. Kabongo
72. Vydra
80. Kabongo
90. Vydra
7. Adediran
50. Komljenovič
Ťapaj (46. Tvrdoň) – Büchner (46. Spáčil), Kadlec (46. Dweh), Krčík (46. Kubín), Nghabo (46. Novák), Chalupa (46. Valenta), Hrošovský (46. Pirgić), Ladra (46. Panoš), Souaré (46. Kabongo), Toure (46. Vydra), Faal (K) (46. Růžička)
Kašík (46. Borek) – Harazim (46. Fulnek), Šimek (46. Jeřábek), Plechatý (46. Mach), Preisler (46. Lutonský) – Petrák (46. Sedlák), Pospíšil (46. Breite) – Fomba (46. Švancara), Samek (46. Komljenovič) (75. Tauš), Papalelé (46. Rolinek) – Adediran (46. Vukadinović)
Tvrdoň – Spáčil, Dweh, Kubín, Novák, Valenta, Pirgić, Panoš, Kabongo, Vydra, Růžička
Borek – Fulnek, Jeřábek, Mach, Lutonský, Sedlák, Breite, Švancara, Komljenovič, Rolinek, Vukadinovič
Rozhodčí: J. Beneš – ?, A. Beneš
60. ? (vla.)
58. Križan
66. Onyedika
Dostál – Pišoja, Mbatshi, Křapka, Grygera – Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Chibuzor (76. Hönig) – Ulbrich (83. Brázda) – Šmiga (80. Bránecký)
Junas – Karhan, Šimko, Sula, Mášik, Gulíšek, Nagy, Daniel, Ravas, Pudhorocký, Potočný
Fojtů, Dorňák, Hönig, Brázda, Bránecký
Obinna, Križan, Nonikašvili, Bariš, Hollý, Smejkal, Černek, Morong, Guinari, Riška
Sedlák – Hanč, Prokop, Krošl, Sochůrek, Balog, Řehák, Lát, Roček, Peterka, Kovařík
1. pol.: Charatišvili – Hamza, Icha, Smékal, Godwin, Drchal, Solil, Mahuta, Bammens, Botos, Sljubyk.
2. pol.: Mandous – Vecheta, Zima, Trédl, Míšek, Šimek, Matys, Leipold, Kopásek, Noslin, Saarma.
Výborný – Václavek, Černý, Tlučhoř, Jelínek, Javorski
Rozhodčí: Škorpík – Navrátil, Rázek
Počet diváků: 455