Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Jablonec přejel Boleslav, Liberec má první výhru pod novým koučem. Slaví také Plzeň

Autor: ,
  19:25

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo). | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu druholigový Artis Brno 4:2. Jablonec ve finále turnaje v Benátkách nad Jizerou rozdrtil Mladou Boleslav 5:0. Dvě branky si připsal Sebastian Nebyla. Teplice porazily Trnavu 2:0, Olomouc pak jiného slovenského soupeře Ružomberok 1:0. Liberec zvítězil nad Ústím nad Labem 2:0, naopak Zlín oba přípravné zápasy prohrál.

Západočeši dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Skóre otočili v závěrečné dvacetiminutovce, dvakrát se trefili Christophe Kabongo s kapitánem Matějem Vydrou.

Plzeňský kouč Martin Hyský ještě postrádal reprezentanty z mistrovství světa. „Test dobrý, ukázali jsme nějaké věci. Noví hráči navnímávají proces. Nepřeceňovat, nepodceňovat, byl to první test proti dobrému, kvalitnímu soupeři,“ řekl novinářům asistent trenéra Marek Bakoš.

Dva góly na úvod přípravy. Kabongo tuší: Jestli se mám v Plzni prosadit, tak teď

Jablonec oplatil Mladé Boleslavi loňskou finálovou porážku z Benátek nad Jizerou v penaltovém rozstřelu. Vedle Nebyly se v brzkém odpoledni za úmorného vedra trefili také Chramosta, Alégué a Malenšek.

O výhře Olomouce nad Ružomberkem rozhodl v 58. minutě Krivak. „Měli jsme hlavně kondiční záměr, vyměnili jsme hráče v poločase kromě jednoho. Výsledek je taky důležitý. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli, i když jsme mohli přidat i další góly. Soupeř měl ale taky nějaké šance,“ citoval klubový web trenéra Pavla Hapala.

Za Teplice se proti Trnavě prosadili útočníci Pulkrab a Zlatohlávek. „Utkání sloužilo k tomu, abychom získali herní sebevědomí. Výsledek je dobrý, nebudeme ho ale přeceňovat. Úplně nebylo vidět, jaké tady panovalo počasí, kluci to zvládli výborně,“ řekl asistent teplického trenéra Ondřej Prášil klubové televizi.

Liberec prožil úspěšnou premiéru pod vedením slovenského trenéra Branislava Fodreka, druholigovému Ústí nad Labem dal obě branky po změně stran.

Zlínu se naopak roli favorit potvrdit nepovedlo, nejprve podlehl druholigové Kroměříži 0:2, pak s jinou zahajovací jedenáctkou slovenské Skalici 1:2. Pardubice v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězily nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.

Přípravný zápas
27. 6. 2026 13:30
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : FK Jablonec FK Jablonec 0:5 (0:3)
Góly:
Góly:
9. Nebyla
36. Chramosta
39. Nebyla
70. Alégue
87. Malenšek
Sestavy:
1. pol.: Floder – Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš – Teterja, Macek, Penner, Kolářík – Šubert, Klíma.
2. pol.: Jovanoski – Donát, Králik, Zachoval, Kolář – Ogungbayi, Langhamer, Penner, Solomon – Jinoch, Krulich.
Sestavy:
1. pol.: Mihelak – Cedidla, Okeke, Innocenti – Čanturišvili, Zorvan, Polidar, Sobol – Nebyla, Chramosta, Suchan.
2. pol.: Kukučka – Souček, Novák, Cedidla – Nykrín, Lavrinčík, Sedláček, Horák – Alégue, Jawo, Malenšek.
Náhradníci:
Matoušek, Karafíát
Náhradníci:

Rozhodčí: Orel – Ježek, Panský

Počet diváků: 200

Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:00
FK Teplice FK Teplice : FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)
Góly:
28. Pulkrab
73. Zlatohlávek
Góly:
Sestavy:
Ludha (46. Němeček) – Švanda (46. Bílek), Vientiess (46. Taratuda), Večerka (46. Jakubko), Riznič (46. Radosta), Jukl (46. Auta), Kodeš (46. D. Mareček), Hopi (46. Náprstek), Kozák (46. Fortelný), Krejčí (46. Zlatohlávek), Pulkrab (46. Svatek).
Sestavy:
Janáček – Tomič, Uljkay, Bajrami, Mikovič, Sabo, Stručka, Mehmeti, Khorkheli, Azango, Kudlička.
Náhradníci:
Němeček – Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta, Auta, D. Mareček, Náprstek, Fortelný, Zlatohlávek, Svatek
Náhradníci:
Vantruba, Casagrande, Begala, Škrbo, Wildeboeg, Gong, Trello, Bukovský, Koštrna, Mensah, Provházka, Husár, Pristach, Laušič, Pittel, Polťák.
Žluté karty:
85. .
Žluté karty:

Počet diváků: 150

Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:00
FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 2:0 (0:0)
Góly:
55. Hodouš
81. L. Mašek
Góly:
Sestavy:
1. poločas: Koubek – Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek, Masopust, Faye (C), Sychra, Rus, Soliu, Letenay.
2. poločas: Musil – Juliš, Hůlka (C), Drakpe, Dušák, Stránský, Lexa, Dulay, Edeh, Hodouš, L. Mašek.
Sestavy:
Holý – Rudenkyj, Peterka (C), Ullman, Richter, Kott, Goj, Moulis, Idumbo, Do Marcolino, Černý.
Náhradníci:
Náhradníci:
Němec, Maxa – Osaghae, Hřebík, Pažout, Fantiš, Novotný, Bzura, Diarra, Mráz.
Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Góly:
58. Krivak
Góly:
Sestavy:
Stoppen (46. Berka) – Hadaš (46. Dolžnikov), Spáčil (46. Sylla), Lurvink (46. Král), Ghali (70. Hadaš), Janošek (46. Krivak), Tkáč (46. Zahradníček), Růsek (46. Šíp), Grgič (46. Jezierski), Mikulenka (46. Fiala), Sejk (46. Jásir)
Sestavy:
Húska – Buchvaldek, Chobot, Franzotti, Hladík, Hranoš, Köstl, Koubek, Luterán, Mojžíš, Murgaš
Náhradníci:
Berka – Dolžnikov, Sylla, Král, Jezierski, Krivak, Zahradníček, Šíp, Fiala, Jásir
Náhradníci:
Halada – Bóďa, Doros, Hrmo, Huna, Jackuliak, Jevoš, Kelemen, Oravec, Selecký

Rozhodčí: Kovář – Seidler, Filák

Počet diváků: 390

Přípravný zápas
27. 6. 2026 9:00
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
28. Koryčan
66. Polášek
Sestavy:
Bachůrek (46. Knobloch) – Bartošák (73. Fojtů), Cupák, Didiba, Gaži, Kopečný, Lilling, Penkevics (59. Dorňák), Poznar (65. Bránecký), Štefan (73. Hönig), Toure (65. Brázda)
Sestavy:
Szakal (46. Dostál) – Zavadil (46. Říha), Hlinka /K/ (46. Němeček), Kříž (46. Kudela) – Štecha (46. Toman), Polák (46. Kulíšek), Holík (46. Mynář), Čelůstka (46. Polášek) – Dočkal (46. Bartolomeu), Koryčan (46. Žák), Moučka (46. Aldin).
Náhradníci:
Knobloch – Bránecký, Brázda, Dorňák, Fojtů, Hönig
Náhradníci:
Dostál – Říha, Němeček, Kudela, Toman, Kulíšek, Mynář, Polášek, Bartolomeu, Žák, Aldin
Žluté karty:
24. ?
Žluté karty:
Přípravný zápas
27. 6. 2026 10:00
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : SK Artis Brno SK Artis Brno 4:2 (0:1)
Góly:
49. Kabongo
72. Vydra
80. Kabongo
90. Vydra
Góly:
7. Adediran
50. Komljenovič
Sestavy:
Ťapaj (46. Tvrdoň) – Büchner (46. Spáčil), Kadlec (46. Dweh), Krčík (46. Kubín), Nghabo (46. Novák), Chalupa (46. Valenta), Hrošovský (46. Pirgić), Ladra (46. Panoš), Souaré (46. Kabongo), Toure (46. Vydra), Faal (K) (46. Růžička)
Sestavy:
Kašík (46. Borek) – Harazim (46. Fulnek), Šimek (46. Jeřábek), Plechatý (46. Mach), Preisler (46. Lutonský) – Petrák (46. Sedlák), Pospíšil (46. Breite) – Fomba (46. Švancara), Samek (46. Komljenovič) (75. Tauš), Papalelé (46. Rolinek) – Adediran (46. Vukadinović)
Náhradníci:
Tvrdoň – Spáčil, Dweh, Kubín, Novák, Valenta, Pirgić, Panoš, Kabongo, Vydra, Růžička
Náhradníci:
Borek – Fulnek, Jeřábek, Mach, Lutonský, Sedlák, Breite, Švancara, Komljenovič, Rolinek, Vukadinovič

Rozhodčí: J. Beneš – ?, A. Beneš

Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:15
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : MFK Skalica 1:2 (0:0)
Góly:
60. ? (vla.)
Góly:
58. Križan
66. Onyedika
Sestavy:
Dostál – Pišoja, Mbatshi, Křapka, Grygera – Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Chibuzor (76. Hönig) – Ulbrich (83. Brázda) – Šmiga (80. Bránecký)
Sestavy:
Junas – Karhan, Šimko, Sula, Mášik, Gulíšek, Nagy, Daniel, Ravas, Pudhorocký, Potočný
Náhradníci:
Fojtů, Dorňák, Hönig, Brázda, Bránecký
Náhradníci:
Obinna, Križan, Nonikašvili, Bariš, Hollý, Smejkal, Černek, Morong, Guinari, Riška
Přípravný zápas
27. 6. 2026 16:00
SK Holice : FK Pardubice FK Pardubice 0:17 (0:7)
Sestavy:
Sedlák – Hanč, Prokop, Krošl, Sochůrek, Balog, Řehák, Lát, Roček, Peterka, Kovařík
Sestavy:
1. pol.: Charatišvili – Hamza, Icha, Smékal, Godwin, Drchal, Solil, Mahuta, Bammens, Botos, Sljubyk.
2. pol.: Mandous – Vecheta, Zima, Trédl, Míšek, Šimek, Matys, Leipold, Kopásek, Noslin, Saarma.
Náhradníci:
Výborný – Václavek, Černý, Tlučhoř, Jelínek, Javorski
Náhradníci:

Rozhodčí: Škorpík – Navrátil, Rázek

Počet diváků: 455

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na turnaji už padl gólový rekord, slavilo se 177krát

Sledujeme online
Turecký brankář Ugurcan Cakir chytá pokus Christiana Pulisice z USA

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jablonec přejel Boleslav, Liberec má první výhru pod novým koučem. Slaví také Plzeň

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo).

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu druholigový Artis Brno 4:2. Jablonec ve finále turnaje v Benátkách nad Jizerou rozdrtil Mladou Boleslav 5:0. Dvě branky si připsal...

27. června 2026  19:25

Fotbalové přestupy ONLINE: Do Liberce míří trio ze Slavie, ta vítá rekordní posily

Sledujeme online
Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

27. června 2026  17:10

Dva góly na úvod přípravy. Kabongo tuší: Jestli se mám v Plzni prosadit, tak teď

Liberecký obránce Josef Koželuh padá v souboji s Christophem Kabongem z Plzně.

Přichází konečně jeho čas v Plzni? Fotbalový útočník Christophe Kabongo se na úvod přípravy blýskl dvěma góly a asistencí proti brněnskému Artisu. Viktoria na hřišti divizní Doubravky v horkém...

27. června 2026  16:55

Jako ve snu! Kapverdy slavily postup a trenér hlásí: Nic pro nás není nemožné

Fotbalisté Kapverd slaví postup do vyřazovací fáze mistrovství světa.

Tři remízy, z toho dvě bezbrankové, a tedy tři body do tabulky. Kapverdám, jedné z historicky nejmenších zemí na fotbalovém šampionátu, ale při jejich premiéře na mistrovství světa stačily na postup....

27. června 2026  16:30

Volby trenérů nám vůbec nevyšly, uznal Mikloško. Kupila se jedna věc za druhou

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v první lize.

Z loňského boje o druhé místo v lize se fotbalisté ostravského Baníku během roku propadli do baráže o záchranu v první lize. Zvládli ji. Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, uznává,...

27. června 2026

Úspěch je postup na MS, řekl šéf fotbalu. Vznikne analýza, kterou odprezentujeme

Předseda české fotbalové asociace David Trunda (vlevo) s generálním manažerem...

Ani on nemá v plánu výraznější zásahy do národního týmu, šéf české fotbalové asociace David Trunda mluvil po příletu z USA spíš o budoucnosti reprezentace. Ta skončila na mistrovství světa už ve...

27. června 2026  15:31

Nedvěd: Koubek je správná cesta. Schickův konec mě překvapil, nálada špatná není

Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa.

Předchozí den hodnotil světový šampionát v televizi, ihned po příletu šel generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd také před ostatní novináře. Na pražském letišti zopakoval, že trenér...

27. června 2026  13:30

Je to katastrofální mistrovství světa. Chtějí, aby Íránci vypadli, bědoval Taremí

Mehdi Taremi z Íránu nedal penaltu proti Egyptu na mistrovství světa.

Kapitán íránských fotbalistů Mahdí Taremí označil mistrovství světa za katastrofální a zpochybnil, jestli je jeho tým na šampionátu, který pořádají USA, Kanada a Mexiko, stále vítaný. Dvaatřicetiletý...

27. června 2026  12:20

Hrajeme jako Afričané před lety, pálí bohém Řízek. Součka by už nezval

Premium
Marián Řízek

Cupoval obrany soupeřů, když se vysunul z pozice libera na hrot, teď cupuje hru české reprezentace na mistrovství světa. Někdejší fotbalový bohém Marián Řízek, bývalý teplický ligista, nechodí pro...

27. června 2026

Tým se nedotkl svého maxima, je to i můj neúspěch, řekl Koubek. Mluvil o inovaci

Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa

Po dvanáctihodinové cestě z amerického Dallasu přišel v dobré náladě, na novináře se usmíval. A když dorazil do kolečka před kamery, roztáhl ruce a zapěl: „Tak se do mě pusťte!“ Trenér českých...

27. června 2026  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krejčí četl připravenou řeč: Fotbal musí mít odborníky. Je naše maximum to správné?

Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí po příletu do Prahy z mistrovství...

Chvíli ještě nervózně přešlapoval za skleněnými zásuvnými dveřmi, pak ale Ladislav Krejčí, kapitán českých fotbalistů, zamířil po návratu z mistrovství světa na letišti přímo před kamery a novináře.

27. června 2026  10:11

Posily číslo osm a devět. Slavia oficiálně potvrdila příchod N’Guessana s Diakitém

Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie

Už ve čtvrtek dostali povolení zapojit se do tréninku a teď jsou jejich přestupy do fotbalové Slavie oficiální. Z Liberce přicházejí dvaadvacetiletý stoper Ange N’Guessan a o dva roky mladší záložník...

27. června 2026  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.