Ostravští fotbalisté prohráli na soustředění přípravný zápas proti Prištině

Fotbalisté Ostravy na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině. Od 15:00 čeká Baník další přípravný duel proti Aktobe z Kazachstánu.

Brankář Viktor Budinský | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf v Turecku proti srbskému Javoru.

Přípravný zápas
18. 1. 2026 15:00
FC Aktobe FC Aktobe : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
18. 1. 2026 9:30
FC Priština FC Priština : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 3:2 (3:1)
Góly:
23. Zeqiri
26. Karić
43. Ilievski
Góly:
10. Pira
57. Owusu
Sestavy:
Gjokaj – Mokono, Boueye, Naumčeski, Bytyqi, Zeqiri, Limani, Karić, Šaletić, Veliu, Ilievski
Sestavy:
Budinský – Rusnák, Měkota, Pojezný, Holzer – Buchta, Frýdl – Owusu, Laine (C), Plavšić – Pira
Náhradníci:
Náhradníci:
Hrubý – Sirotek, Jaroň, Šancl
Žluté karty:
36. Boueye
Žluté karty:
Přípravný zápas
18. 1. 2026 13:30
FK Jablonec FK Jablonec : Pogoň Štětín 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hanuš – Souček, Tekijaški, Novák, Polidar – Alegue, Zorvan, Vakho – Okeke, Jawo, Sedláček.
Náhradníci: Kotlín – Štěpánek.
Sestavy:
Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Mendy, Przyborek, Ulvestad, Pozo, Koutris, Greenwood, Grosicki, Mukairu.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
