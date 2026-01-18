Ostravští fotbalisté prohráli na soustředění přípravný zápas proti Prištině

Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf v Turecku proti srbskému Javoru.
23. Zeqiri
26. Karić
43. Ilievski
10. Pira
57. Owusu
Gjokaj – Mokono, Boueye, Naumčeski, Bytyqi, Zeqiri, Limani, Karić, Šaletić, Veliu, Ilievski
Budinský – Rusnák, Měkota, Pojezný, Holzer – Buchta, Frýdl – Owusu, Laine (C), Plavšić – Pira
Hrubý – Sirotek, Jaroň, Šancl
36. Boueye
Hanuš – Souček, Tekijaški, Novák, Polidar – Alegue, Zorvan, Vakho – Okeke, Jawo, Sedláček.
Náhradníci: Kotlín – Štěpánek.
Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Mendy, Przyborek, Ulvestad, Pozo, Koutris, Greenwood, Grosicki, Mukairu.