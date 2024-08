Síla, rychlost, technika. Fotbalisty Plzně posílil ghanský útočník Adu

Mladý africký útočník byl hodně vidět v nedávných vzájemných zápasech ve 3. předkole Evropské ligy. Na začátku srpna v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy v domácím azylu Kryvbasu v Košicích dal úvodní branku ukrajinského mužstva, které následně prohrálo 1:2. Ve venkovní odvetě v Doosan areně pak Adu znovu patřil k nejnebezpečnějším hráčům svého týmu, porážce 0:1 od Plzně a vyřazení ale nezabránil.

„Vzhledem k postupu do pohárové Evropy nás čeká náročný program na třech frontách a chceme na něj být co nejlépe připraveni. O hráči jsme věděli, navíc nás velmi zaujal i během vzájemných duelů s Kryvbasem,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

„Jde o silného, rychlého a technicky vybaveného útočníka. Když se naskytla příležitost přivést jej do našeho týmu, reagovali jsme. Slibujeme si od něj ještě větší zvýšení konkurence v ofenzivě,“ doplnil bývalý záložník Viktorie.

Adu v minulosti působil v ghanském klubu Bechem United, přes Isloch Minsk pak vloni v létě přestoupil do Kryvbasu. V této sezoně odehrál v ukrajinské lize tři zápasy a připsal si jednu branku, další přidal v kvalifikaci Evropské ligy proti Viktorii. Ke čtvrteční odvetě závěrečného 4. předkola v Edinburghu proti Heart of Midlothian nebude Západočechům k dispozici, v hlavní fázi pohárů už jej bude moci trenér Miroslav Koubek využít.

„Budu klukům ve čtvrtek držet palce, aby vše zvládli a mohli jsme si pak společně zahrát Evropskou ligu,“ uvedl Adu. „Na vlastní oči jsem viděl, jak kvalitní klub Viktorka je. Hraje zajímavý fotbal a má skvělé fanoušky. Na nové angažmá se těším, je to pro mě obrovská výzva,“ dodal Adu.

Západočeši jsou s blížícím se závěrem přestupního období aktivní. Vedle Adua by mohli také přivést posilu do obrany za klíčového stopera Robina Hranáče, jenž o víkendu přestoupil do Hoffenheimu. Podle spekulací médií se Viktoria zajímá například o kapitána Partizanu Bělehrad Svetozara Markoviče.