Starka vábí do Příbrami tureckého šampiona, Zeman skončil v béčku

Zmizí z ní i velká jména, třeba šampion s Plzní Martin Zeman či talentovaný záložník Roman Květ, o němž trenér Josef Csaplár ještě v minulé sezoně prohlašoval, že je hráčem pro Real Madrid.

„Těch změn u nás bude přes zimu hodně. Věřím, že se trenérovi podaří vybrat takový kádr, který na jaře uhraje záchranu,“ řekl na začátku přípravného bloku šéf příbramského klubu Jaroslav Starka.

Nejčerstvější novinky oznámil klub ve čtvrtek. Včetně prvotřídní pecky, jíž je přílet Aydina Yilmaze. Tenhle jedenatřicetiletý záložník je totiž pětinásobným tureckým šampionem v dresu Galatasaray Istanbul a mohl by patřit mezi velké hvězdy české ligy. Spolu s ním dorazil i Erdi Sehit, odchovanec mládežnické akademie Fenerbahce Istanbul.

Smlouvu s Příbramí ale ještě ani jeden nepodepsal, na rozdíl od pravého beka Lukáše Pazdery, který přestoupil z Baníku Ostrava.

„Uvidíme, kdo z těch, co přišli, zůstane. Tři čtyři hráče jsme udělali a ještě děláme na dalších posilách. Pokud to vyjde, budu šťastný,“ uvedl Starka.

Jistými nováčky v příbramském kádru jsou také slovenský obránce Peter Kleščík z Trenčína, mladý útočník Jakub Šašinka z Baníku či další forvard Martin Jindráček z Teplic. Do mateřského klubu se vrací také příbramský odchovanec Jan Kvída, jenž naposledy hrál za druholigový Hradec Králové.

Další fotbalisty bude klub v přípravě testovat.

„Já mám největší radost, že jsme trochu posílili obranu. Peter Kleščík je dobrý stoper, měl by nám v defenzivě pomoci,“ věří Starka.

Nečekaný konec Zemana

Martin Zeman patří ve fotbalové lize k zavedeným značkám. Starty sbíral za Spartu i Plzeň, z Příbrami se před časem odrazil k zahraničnímu angažmá.

Když se nyní do klubu vracel, očekávalo se, že bude obrovskou posilou. Jenže svými výkony nepřesvědčil, a tak s ním trenér Roman Nádvorník už dál nepočítá.

Jan Navrátil ze Slovácka (vlevo) a Roman Květ z Příbrami.

Zeman dostal svolení k hledání nového angažmá a zatím se v Příbrami bude připravovat s B týmem, kde se potká i s brankářem Markem Boháčem, stoperem Markem Kodrem a středopolařem Romanem Květem, což jsou další odpadlíci z ligového kádru.

Kronďáka střídá Čuhel

Příbram neváhala sáhnout ani do trenérského štábu, v němž skončil asistent Radek Kronďák, místo něhož přišel zkušený Petr Čuhel. Tedy kouč, který už dvakrát v klubu působil.

Středočeský tým je po podzimu v ligové tabulce poslední. Pokud by se z této příčky nevymanil, sestoupil by přímo do druhé ligy. „Dostat se ze šestnáctého místa je jasný cíl. Nejlépe na třinácté, což je ale hodně daleko. Hlavně se však vyhnout přímému sestupu a spadnout maximálně do baráže,“ podotkl Starka.

Baráž proti druhému a třetímu celku druhé nejvyšší soutěže budou hrát čtrnáctý a patnáctý prvoligový klub.

Příbram si tradičně zahraje zimní Tipsport ligu, v níž se utká s Jabloncem, Bohemians 1905 a druholigovou Duklou. Od 30. ledna do 8. února Středočeši absolvují soustředění v Turecku, kde narazí na Šinnik Jaroslavl, Arsenal Tula a BATE Borisov.

Oproti loňské zimě je kemp v lepších klimatických podmínkách novinkou. „Jezdili jsme každý rok třeba dvacet let zpátky. Loni trenér Csaplár k moři nechtěl, považoval to za zbytečné. Letos trenéři řekli, že by jeli, tak jsme udělali soustředění v Turecku, jako posledních asi pět nebo šest let. Tam se nám dařilo, dobré terény. Když vyjde počasí, příprava se finalizuje tam,“ vyhlíží Jaroslav Starka.