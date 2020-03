Reklama na antifotbal. Zápas nevalné kvality, přiznal kouč Boleslavi

Třináct minut před koncem středočeského derby šance jako hrom.



Jenže Lukáš Budínský gólmana Ondřeje Kočího z pokutového kopu nepřekonal. Jen tak podtrhl úroveň utkání, která byla mizerná.

Hodně mizerná!

Souhrn 23. ligového kola

„Byl to zápas nevalné kvality,“ přiznal boleslavský kouč Jozef Weber, který na rozdíl od některých svých předchůdců u týmu umí pravdivě popsat situaci i po nepovedených duelech. „Byla to zasloužená remíza, a to tvrdím i přesto, že jsme měli k dispozici penaltu,“ řekl Weber.



Od obou celků je to zatím na jaře velké trápení. Boleslav po odchodu klíčových hráčů ještě neskórovala a propadla se na osmou příčku.

Jarní skóre 0:8

Poslední Příbram je na tom ještě hůře. Její jarní skóre po víkendu zůstalo na hrozivých 0:8. A vzhledem k ostatním výsledkům se prohloubila i ztráta na největší soupeře.

„Za bod jsme nakonec při vědomí neproměněné penalty soupeřem byli rádi. Ale my jsme ještě předtím mohli vyřešit hodně situací lépe. To mě mrzelo, zápas mohl mít jiný průběh,“ litoval příbramský kouč Petr Čuhel, který po čerstvém odvolání trenéra Romana Nádvorníka vedl Příbram do souboje s Boleslaví v jakémsi provizoriu.

„Už v týdnu mi bylo řečeno, že tohle utkání povedu. Další rozhodnutí jsou záležitostí vedení, přípravu na víkendový zápas to neovlivnilo,“ vysvětlil Čuhel.

Není tajemstvím, že příbramský šéf Jaroslav Starka oslovil zkušeného Karla Jarolíma. Bývalý trenér národního týmu by mohl do klubu vstoupit i se svými dvěma syny, Davidem a Lukášem.

Bezesporu by se jednalo o velmi zajímavý triumvirát, ale dlouhé námluvy do konce víkendu k finální dohodě nepokročily.

Příbram i pod Čuhelem prokázala jisté zlepšení. Otázkou však je, zda to nebylo spíš bídou soupeře. Domácí byli hladovější, do zápasu vstoupili bojovně a často se dostávali k pokutovému území.

Ale nápaditost, přesný finální centr, nebo snad pohledná kombinace? Ne, žádný takový prvek se ve hře nedal vystopovat.

Když po jedné z nepřesných přihrávek minul míč o kousek stojnou nohu Jana Rezka, takže příbramský kapitán kvůli koordinaci nemohl reagovat, jen rozpačitě zakroutil hlavou. „Nebyli jsme v týdnu v lehké situaci. Ke změně trenéra se přidaly i klimatické podmínky, těžko jsme zde hledali hřiště k odpovídající přípravě, ale snažili jsme se za každou cenu průběh jara změnit,“ podotkl Čuhel. „V určitých situacích nám chyběla potřebná agresivita.“

Boleslav v utkání nebyla lepším mužstvem, ani ona nedokázala produkovat kloudné a vědomé akce. Na velké šance však zvítězila, o penaltě už byla řeč a gól měl vstřelit i Tomáš Ladra, jemuž se z nějakých čtyř metrů nepovedlo ve vyložené pozici trefit branku.

„Musím vyseknout poklonu domácím pořadatelům, jak dokázali dát dohromady trávník,“ nemínil se Jozef Weber vymlouvat na těžký terén. „V závěru sice byly obě šestnáctky rozkopané, ale s tím se musí na jaře počítat.“