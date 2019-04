Proti Příbrami už nám začíná nadstavba, míní slovácký Hofmann

„Už nám začíná nadstavba,“ uvědomuje si osmadvacetiletý stoper Stanislav Hofmann.

Od čtrnáctého místa, z něhož tým spadne do baráže, dělí dvanácté Slovácko tři body. A oba soupeře, které má pod sebou - Příbram i pražské Bohemians - přivítá v závěru základní části doma.

„V sobotu proti Příbrami hrajeme o všechno. Doufám, že to na hřišti bude vidět. Že to bude vypadat jako druhý poločas proti Plzni, kdy jsme jezdili po zadku. Říkat si můžeme, co chceme, ale hlava pak někdy v tak důležitém zápase svazuje. Rozhodovat bude bojovnost a nasazení,“ zdůrazňuje Hofmann.

Je pro vás desáté místo vůbec ještě tématem?

Museli by všechno ztratit, což se Teplicím vzhledem k jejich losu asi nestane. Občas v kabině padne, že se někdo díval, že má Zlín těžký los, takže u něj to třeba možné je. Ale my bychom museli udělat 7 bodů, což nebude nic jednoduchého.

Jaký bodový zisk vidíte jako reálný?

Oba týmy, co jsou pod námi, Příbram a Bohemku, potřebujeme porazit, abychom na ně před nadstavbovou skupinou získali nějaký náskok. Bodovat budeme chtít i v Liberci.

V lize jste nevyhráli už šest utkání v řadě. Jaká je v týmu nálada?

Zaplať pánbůh máme zdravou kabinu. Po prohře to samozřejmě je dva dny tišší, naštvané, ale pak se vždy dostaneme do pozitivního myšlení. Už jsme zažili i horší situace, třeba podzimních osm porážek v řadě, a dostali se z toho.

Vezme si před rozhodujícími boji někdo v kabině slovo?

Když mám něco na srdci, rozhodně se nebojím to říct. Je nás tam víc starších, třeba Vlasta Daníček nebo Honza Navrátil. Hlavní slovo má ale vždy trenér, který k nám promlouvá před zápasem. Myslím, že se dobře připravíme a zvládneme to.

Jaro jste odstartovali výtečně, byli jste dokonce sedmí. Překvapilo vás, že teď musíte znovu zažívat záchranářské nervy?

I když jsme jednu chvíli už byli celkem vysoko, úplně na šestku jsem nemyslel, ta je našlapaná. Ale byl jsem přesvědčený, že na desítku máme a dostaneme se do ní. Bohužel v posledních zápasech jsme začali ztrácet a všichni kolem nás vyhrávat. Otočilo se to a hrajeme o to, abychom nespadli na čtrnácté místo a nemuseli hrát baráž.

Třikrát v řadě jste neskórovali. To je hlavní problém?

Jednoznačně. Góly nám chybí už strašně dlouho. Můžeme to trénovat, jak dlouho chceme, říkat si k tomu cokoliv, v zápasech pak situace řešíme špatně. Kdybychom třeba v posledních třech zápasech dali aspoň dva góly, mohli jsme mít o tři čtyři body více. Kvůli tomu nám to desáté místo uteklo. Mrzí mě, že si nepomůžeme ani standardkou, že se z ní neprosadíme. Buď to hůř kopeme, nebo si špatně nabíháme.

Obrana vám šlape?

V rámci možností jo, v posledních domácích zápasech jsme Jablonec, Mladou Boleslav i Plzeň moc do šancí nepustili, měli maximálně dvě za zápas, to už asi moc vylepšit nejde. Dozadu má celá hra od útočníka až po brankáře hlavu a patu. Ale nemůžeme hrát každý zápas na nulu. Je potřeba začít dávat góly.

Čekáte, že proti Příbrami to bude zápas o jednom gólu?

Vzhledem k tomu, že jsme teď třikrát vyšli naprázdno... (směje se) Doufám, že ani lidi nepřijdou s očekáváním, že dáme čtyři pět branek a za chvíli bude vymalováno. Nemají vůbec špatný tým. Očekávám, že budou dost nepříjemní v brejcích, mají vepředu samé rychlé hráče. Bude to ohromně těžký zápas už jen proto, co je ve hře.