Komický vlastenec Slavie. Divím se, že se to spíš nestalo nám, řekl Horváth

Byl to druhý vlastenec slávistů během jediného poločasu. „Ve světě už se to určitě někdy stalo, ale já to teda nepamatuju. Fakt mě to mrzí,“ litoval zkušený slávistický stoper Kúdela.



Když z levé strany vracel balon k vlastní bráně, už vypršel nastavený čas prvního poločasu. Gólman Kolář, který jinak ve hře nohama vyniká, na kluzkém hřišti zasypaném sněhovou pokrývkou při pokusu o rychlou změnu pohybu podklouzl a už se nezvedl. Vleže jen sledoval, jak se reflexní oranžový balon kutálí do brány.

Pro domácí to byl gól zadarmo, který je před odchodem do kabin dostal do vedení 2:1. Příbramský trenér Pavel Horváth se však u střídačky jen nevěřícně držel za hlavu, než aby se z nabytého vedení radoval.

„Přišel za mnou Roman Pavlík, náš trenér brankářů, a řekl mi: To není možný, že se tohle nestalo nám,“ líčil Horváth po utkání se smíchem.

Měl dobrou náladu, protože navzdory tomu, že Slavia ve druhém poločase výsledek zvrátila, Příbram ještě dokázala v posledních sekundách pětiminutového nastavení srovnat. Se Slavií bodovala téměř po šesti letech.

„Jsem rád hlavně za kluky, protože odevzdali velmi dobrý fyzický a taktický výkon,“ řekl příbramský kouč.



Slavia dostala tři góly v ligovém utkání poprvé od května 2018, kdy doma podlehla 1:3 Jablonci.

„Už při příjezdu jsme viděli, že terén tady v Příbrami nebude ideální, ale do nesnází jsme se dostali kvůli vlastním chybám,“ hodnotil Kúdela. „Po přestávce to z naší strany bylo lepší, vstřelili jsme gól, ale poslední situaci jsme bohužel nezvládli.“

Byla z toho teprve třetí ztráta mistra v rozjeté sezoně. A také cenný bod pro Příbram, kterou příště čeká důležitý záchranářský souboj s Opavou.