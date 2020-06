Úleva pro Slavii, před Plzní nepřišla o klíčové muže. V ohrožení je i soupeř

„Za což jsem rád, ale jestli je to dobře, uvidíme až podle toho, jestli Plzeň porazíme,“ poznamenal pravý obránce Vladimír Coufal. „Razím teorii, že každý z nás je nahraditelný, kdybych chyběl já či někdo další, vzal by to za mě jiný hráč, proto je nás v týmu dvacet.“



Ale upřímně, kdyby slávisté přišli o jednoho nebo i víc členů základní sestavy, před zápasem sezony proti nažhavenému soupeři, navíc bez podpory vlastních fanoušků, by to jistě byla nevýhoda.

Coufal je reprezentační pravý bek. Důrazný, nesmlouvavý, vytrvalý. Slavia za něj nemá plnohodnotné zastoupení. Zvlášť, když Holeš v posledních zápasech začal nastupovat v záloze a trápí ho zranění.

Kúdela je z celé slávistické obrany nejzkušenější. Je oporou pro parťáka Zimu, devatenáctiletého stopera, který se v sestavě teprve zabydluje.

A Stanciu se po koronavirové pauze vrátil ve skvělé formě. Je tahounem a mozkem slávistických akcí. V Boleslavi (1:0) byl u vítězné branky, proti Jablonci (5:0) rovnou u tří. Také v úterý po jeho centru a následné skrumáži v pokutovém území padl rozhodující gól.

Mezi karetně ohroženými byl v Příbrami také náhradník Frydrych.

„Trenéři mě na to upozorňovali, ale já se na to spíš snažil nemyslet,“ řekl Coufal. „Když to máte v hlavě, může to být na škodu. V Seville jsem se toho snažil vyvarovat a kartu jsem dostal hned asi v patnácté minutě,“ vybavil si.

„Jinak ale musím říct, že rozhodčí Pechanec odřídil výborné utkání, takřka bez karet, takže pochvala i pro něj,“ doplnil Coufal.

Se žlutou ze zápasu odjeli jen slávističtí střídající hráči Hellebrand s Júsufem, kteří se v závěru snažili nedovolenými zákroky zbrzdit příbramský tlak. Úspěšně.

Slavia vyhrála i třetí utkání v řadě, opět bez inkasovaného gólu, a v tabulce má znovu jedenáctibodový náskok před Plzní. Ta hraje ve středu v Ostravě, na odpočinek před nedělním soubojem v Edenu tak bude mít o skoro čtyřiadvacet hodin méně a k tomu dlouhé cestování...

Také někteří plzeňští fotbalisté jsou v karetním ohrožení. Čtvrté žluté napomínání, čili stop pro zápas na Slavii, hrozí stoperu Hejdovi a záložníkům Buchovi s Čermákem.