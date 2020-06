Kontroverzní moment: Musovi na gól Slavie přihrál spoluhráč rukou

Poslední tým tabulky se lídrovi statečně bránil, ale osm minut před koncem přece jen inkasoval. Po skrumáži, nepřehledné situaci, několika soubojích v pokutovém území.

„Vždycky zavírám zadní tyč. Míč se ke mně odrazil a já to tam uklidil. Měl jsem v hlavě jenom to, abych vystřelil na bránu,“ líčil střídající Petar Musa.

„Za výhru jsem strašně rád. Příbram dobře bránila, bylo to těžké utkání. Hlavní jsou tři body.“

Chorvatský útočník dostal dost prostoru a vystřelil v akrobatické pozici, nohu takřka za hlavou. Krásně míč sklopil k zemi, k tyči, mimo dosah brankáře Melichara.

Petar Musa mezi nejlepšími střelci Slávistický útočník Petar Musa se desátým gólem sezony dotáhl na nejlepší střelce ligy. Deset branek dalo dalších pět hráčů: sparťan Kanga, jablonecký Doležal, boleslavský Budínský, dále Komličenko (Boleslav) a Krmenčík (Plzeň), kteří v zimě přestoupili do zahraničí a další branky v letošní sezoně Fortuna ligy už nepřidají. Musa dal sedm gólů na podzim na hostování v Liberci, kde hostoval. Po návratu do Slavie se trefil proti Opavě, v derby se Spartou v nastavení zajistil remízu 1:1 a naposled rozhodl duel v Příbrami.

„Měli jsme v hlavě, že tam Petara dáme na větší část zápasu. Čekali jsme, jak se to ve druhém poločase bude vyvíjet. Ve vápně je neskutečný,“ chválil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Rozhodující souboj před gólem svedl stoper Zima. Zaklínil se rukou s Dramém a skákající míč zaťatou pěstí posunul k Musovi. Nechtěně? Úmyslně? Nebo mu snad jeho ruku do míče nasměroval Dramé, jak tvrdí někteří slávisté?

To nakonec je úplně jedno. Podle nového výkladu pravidel, který je znám od loňského léta, neplatí gól, pokud se míč útočícího hráče dotkne ruky. Lhostejno, jestli je úmyslná či nikoliv.

„Nesmí být dosaženo žádné branky poté, co některý z útočících zahraje rukou. Byť by to bylo nezaviněně a nechtěně. Pokud útočící fotbalista jakýmkoli zásahem paže získá výhodu, tzn. dostane se do brankové příležitosti nebo ji vytvoří, hra musí být přerušena,“ zní pravidlo.

„Je důležité, aby fanoušci pochopili, že sporné ruce útočících hráčů se pískají, aby nebylo dosaženo sporné branky. Naopak sporné ruce bránících fotbalistů by se pískat neměly, aby nebyla nařízená sporná penalta,“ vysvětloval loni v červenci změny v pravidlech předseda pravidlové komise Jiří Kureš.

Sudí Ondřej Pechanec měl celou situaci před sebou, ale ruky Zimy si všimnout nemusel. Nebyla patrná ani z reálného pohledu. Možné porušení pravidel odhalil až televizní záznam.

Videoasistent Machálek to buď přehlédl, nebo situaci nepovažoval za zakázanou. Hlavnímu Pechancovi každopádně neuznání branky nedoporučil.

Slavia ve zbývajících osmi minutách těsné vedení udržela, v tabulce díky vítězství zvýšila náskok na jedenáct bodů. Druhá Plzeň svůj duel 27. kola hraje v Ostravě ve středu.