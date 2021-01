Vzadu se necháme zabít, před bránou soupeře ne, postěžoval si Horváth

Čermák z penalty netrefil branku a Příbram v úvodním jarním kole fotbalové ligy získala nesmírně cenný bod.

„Měl jsem pocit, že jsou kluci odevzdaní. Dokud není míč za čárou, nevidím důvod, proč nedělat všechno pro to, abychom nedostali gól. Já volal přes cele hřiště nějaká slova, která určitě nebyla sprostá. Byl to spíš hec a nakonec to možná nějaký vliv na Aleše mělo, když penaltu neproměnil,“ vysvětloval své počínání Pavel Horváth.

Byl to pro něj speciální zápas. Na podzim byl ještě oficiálně veden jako příbramský asistent, protože pro funkci hlavního kouče neměl potřebnou profesionální licenci. To se nyní změnilo.

Druhým aspektem bylo jméno soupeře. Horváth byl dlouho kapitánem Viktorie Plzeň a prožil s ní obrovské úspěchy. Nyní se proti klubu svého srdce postavil jako protivník. „Do kabiny jsem v případě úspěchu slíbil nějaké občerstvení. Kuřata, sekanou i nějaké dobré pití,“ prozradil Horváth.



Příbram bude ve druhé polovině sezony bojovat o záchranu, to je naprosto jasné. Po včerejšku je na posledních čtyřech místech tabulky tohle pořadí: 15. Mladá Boleslav 10 bodů 16. Brno 10 bodů 17. Příbram 10 bodů 18. Opava 7 bodů Experti se celkem shodují, že právě z tohoto kvarteta nakonec vzejde trio sestupujících.



„Jsem hrozně rád za bod, protože kluci podali výkon v enormním nasazení. Velmi dobře plnili taktické věci, o kterých jsme se před zápasem bavili. Doufám, že to pro nás bude odrazový můstek k dalším kolům,“ řekl spokojený Horváth na tiskové konferenci po nedělním souboji.

Příbram v něm měla štěstí. Většinu hrací doby byla pod tlakem. Ale bránila dobře, křečovitá Plzeň si příliš možností nevytvořila. Největší šancí byla zmíněná penalta, další pokusy zlikvidoval brankář Ondřej Kočí. „Ke konci první půle jsme byli celkem pod tlakem. Vždycky se to odrazilo po centru a Plzeňák tam vyplaval sám. Naštěstí mě trefil a vypadalo to jako dobrý zákrok. Ještěže tak,“ ulevil si po vychytané nule příbramský gólman.

Směrem dopředu jeho spoluhráči příliš nebezpeční nebyli.



Dvakrát byli jejich střely v nadějných pozicích zablokovány a potrestána nebyla ani chyba brankáře Aleše Hrušky v poslední fázi zápasu. „Trošku se měníme v tom, že jsme ochotní se nechat zabít před vlastní brankou, jen nedostat gól. To je posun,“ pochvaloval si Horváth. „Bohužel se tak ještě nechováme vepředu. Tam kdybychom se nechali zabít, tak jsme tu branku dali,“ poukázal Horváth na nedostatečnou obětavost v koncovce.

Další duel čeká Příbram už ve středu, kdy má na programu dohrávku v Českých Budějovicích.

„Prostě musíme dál sbírat body, abychom se dostali z pásma sestupu a mohli přemýšlet o záchraně,“ podotkl Pavel Horváth. „S Plzní pro nás určitě cenný bod. Přežili jsme dvě stoprocentní šance i penaltu, asi jsme mohli prohrát. Ale měli jsme štěstí, brankář Kočí předvedl dobré zákroky a já jsem přesvědčen, že jsme si remízu zasloužili.“