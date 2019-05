Příbramský šéf Starka počítal v sobotu vteřiny zbytečně

Jenže Bohemka skórovala.

V poslední možné chvíli.

V posledních sekundách pětiminutového nastavení.

Příbram ten gól poslal do nevyzpytatelné baráže, v níž bude proti druholigovému vyzyvateli z Brna hájit své místo v nejvyšší soutěži.

„Mrzí to, ale my nemohli spoléhat na pomoc někoho jiného. Měli jsme si to uhrát sami. Ať už v Opavě, nebo i v různých dalších zápasech venku jsme zbytečně ztratili. Tohle už byla jenom dohra,“ litoval příbramský kanonýr Jan Matoušek.

Za Příbram v sezoně nastřílel deset branek, i když za ni odehrál pouze dvacet zápasů, protože podzim strávil ve Slavii. O víkendu proti Dukle podepsal svou bilanci dvěma góly z pokutových kopů, jenže žádnou velkou radost mít nemohl.

Brno má formu

Pád do baráže si nikdo nepřál, v prolínací soutěži proti nadržené Zbrojovce se může přihodit cokoliv. „Bude rozhodovat hlavně bojovnost a nasazení. Musíme hrát koncentrovaně a nic nevypustit. Myslím, že to zvládneme,“ doufá Jan Matoušek. „Spíš než kvalita týmu bude asi v tom dvojzápase rozhodovat hlava. Věřím, že se na to připravíme. Víme, že nás nečeká vůbec nic jednoduchého. Brno poslední výsledky mělo skvělé a dávalo spoustu branek.“

Ale plno gólů umí střílet také Příbram. Hlavně doma, kde bude hrát odvetu, což by měla být pro mužstvo výhoda.

Proti Dukle si navíc Středočeši vyzkoušeli, jaké to je, když se musí otáčet výsledek. Prohrávali totiž 0:1 a 1:2, než vyrovnaný zápas proti sestupujícímu soupeři definitivně zlomili.

„Musím Duklu pochválit, hrála velice dobře na míči. Myslím, že stejným způsobem, jakým jsme se my prezentovali na podzim. Už vidím, jak je těžké hrát proti takovému stylu. My se s tím ale dokázali popasovat a otočit to. Nebyl to jednoduchý zápas,“ glosoval Matoušek.

Po výhře hlavy dole

Po závěrečném hvizdu se hráči na trávníku neradovali. Koukali po sobě a čekali, až jim někdo oznámí výsledek z vršovického Ďolíčku. Když se dozvěděli o last minute vítězství Bohemians, svěsili hlavy.

Bohužel, štěstí se k nám nepřiklonilo. Ten vývoj na Bohemce pro nás nebyl přívětivý. Ale zvítězili jsme a musíme to brát jako pozitivum. Teď se připravíme na středu a neděli,“ řekl příbramský kouč Roman Nádvorník, který v průběhu jara u týmu nečekaně nahradil Josefa Csaplára.

Do definitivního konce sezony zbývá v lize odehrát pět zápasů. V baráži se kromě Příbrami s Brnem utkají ještě Jihlava s Karvinou, taktéž pohárovým systémem na dva zápasy.

Jediné střetnutí pak rozhodne v souboji ostravského Baníku s Mladou Boleslaví o postupujícím do předkola Evropské ligy.