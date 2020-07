Příbramský kouč Horváth: Závěr ročníku byl podivný, ale přijímáme to

Ligová skupina o záchranu se kvůli koronaviru v opavském týmu nedohrála, takže se středočeský celek udržel administrativně. Jestli by příslušnost k elitě zachoval i na hřišti v posledních dvou kolech, to už se nikdo nedozví.

Příbram měla dohrát ligu v neděli na hřišti Karviné, místo toho mají hráči od čtvrtečního večera volno.

„Chtěli jsme si to vybojovat na trávníku, ale samozřejmě jsme šťastní, že jsme se zachránili,“ ulevilo se Pavlu Horváthovi, který k příbramskému mužstvu nastoupil v březnu jako na své debutové prvoligové angažmá v roli kouče.

O čem ještě po nečekané předčasné záchraně hovořil?

O podivném ročníku

„Ten závěr ročníku už od února byl podivný. A skončilo to takhle. My to přijímáme, jsme rádi, že zůstáváme v lize, a budeme se snažit o to, abychom hráli důstojnou roli v dalším ročníku. To, že jsme byli v této sezoně na 16. místě, není důvod ke spokojenosti. Naopak je to důvod k tomu, abychom už teď pracovali na tom, abychom byli příští rok lepší.“

O tréninku v pauze

„Normálně jsme trénovali po celou dobu přestávky, která nastala kvůli čtrnáctidenní karanténě Karviné. Byli jsme připraveni. Kluci měli dvakrát v sobotu a v neděli volno, ale týdny byly normální. Věřím tomu, že jsme byli dobře připraveni na to, hrát ligu až do konce.“

O přístupu hráčů

„Myslím, že kluci za tu dobu, co jsem tady, makali. Udělali jsme nějaký počet bodů, který zatím nestačil. Ale už nezjistíme, jestli by to stačilo na záchranu dál.“

O oslavě záchrany

„Kluci nějakou oslavu měli, na pátek si narychlo naplánovali nějakou společnou akci, to k tomu patří. Já k tomu nemám žádné výhrady. Věřím, že už od víkendu myslí na to, co nás čeká příští sezonu, byť mají krátkou dovolenou. Někteří budou mít volno do 3. srpna, někteří do 5. srpna.“

O osmnáctičlenné lize

„Myslím, že to není na škodu. Nadstavba nebyla úplně špatná, ale asi to úplně nesplnilo ten cíl, který to mělo mít. Aby zvýšila atraktivitu ligy. Teď se bude hrát v osmnácti týmech, my to přijímáme.“

O příchodu posil

„Posily máme v hledáčku, i když jsme i v tomhle ovlivnění covidem, protože se budou hůře shánět peníze. Chtěli bychom vytvořit kvalitní jádro a okolo něj nabalit další hráče. Máme na to minimum času, takže se to pokusíme vyčarovat, dát to dohromady.“

O přípravě na novou sezonu

„Bude trvat jen nějaké tři týdny. Musíme to brát, jak to je, takže věříme, že nám bude i tahle krátká doba stačit, abychom se na nový ročník dobře nachystali.“