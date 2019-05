Pasivní, mdlá a mátožná. Fotbalová Příbram padá k baráži

Příbram totiž o víkendu zahrála bídně a po porážce 1:2 v Opavě se v tabulce propadla na čtrnáctou příčku. Moc velkou perspektivu, že se z ní ještě dostane pryč, mužstvo nemá.

„Tímhle výsledkem jsme se odsoudili k tomu, že půjdeme do baráže,“ pochopil i příbramský kouč Roman Nádvorník. „Potřebovali jsme získat minimálně bod.“

Aby se Příbram nevyzpytatelné baráži ještě vyhnula, musela by doma v sobotu porazit sestupující Duklu, což není neřešitelný problém. Jenže to nestačí. K tomu by Opava musela zvítězit na stadionu Bohemians. A jelikož Slezanům už o nic nepůjde, jednalo by se o hodně překvapivý výsledek.

„Opava se díky vítězství nad námi zachránila, takže nevěřím, že na Bohemce něco uhraje,“ nespoléhá na pomoc Roman Nádvorník.

Chybělo pět minut

Přitom stačilo tak málo...

Udržet v Opavě nerozhodný výsledek, který platil ještě pět minut před koncem. Pak by naděje na přímou záchranu byla mnohem větší.

„Celý týden se pečlivě připravujeme na to, že jediné, v čem nás může Opava porazit, jsou standardky Zavadila. Bohužel jsme jednu neuhlídali a pět minut před koncem jsme dostali gól na 1:2,“ litoval Nádvorník.

Fór ale nespočíval jen v téhle jedné situaci. Podstatné bylo, že Příbram soupeři nabízela spoustu možností, při nichž se dala výjimečná kopací technika veterána Zavadila využít. Ať už to byly rohové kopy, či rozehrávky po faulech.

Bývalý příbramský záložník posílal do pokutového území jeden centr za druhým, po jeho trestných kopech vstřelila Opava obě branky a navíc zahodila fůru dobrých možností. Pavel Zavadil byl prostě v klíčovém duelu faktorem X.

Příbramský trenér Roman Nádvorník

„Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Bylo to strašně těžké utkání. Myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Mohli jsme přidat další góly, bohužel jsme tam nemohli dotlačit ani jednu šanci nebo standardku, ale nakonec to vyšlo,“ hodnotil skvělý Zavadil.

Příbram nedokázala navázat na výkon z úterý, kdy dominovala v Ďolíčku a paralyzovala tam Bohemians výhrou 4:1. V Opavě byla pasivní, mdlá a mátožná. Vůbec nedokázala dostat dobré balony na fofrníka Matouška, který odehrál možná svůj nejhorší part sezony.

Světlou chvilkou byla jen vyrovnávací branka Fantiše, který dorazil míč za čáru po předchozím vtipném dloubáčku spoluhráče Květa.

Gól platil, i když při něm hrála roli ruka. „Do ruky mě balon plácl, ale měl jsem ji u těla,“ hájil se Antonín Fantiš.

Více kontroverzní pak bylo vyloučení jeho spoluhráče Karla Soldáta. Vypadalo to na penaltový faul, ale rozhodčí pískal filmování příbramského hráče.

Druhá žlutá karta, červená, odchod pod sprchy, konec nadějí... „Nesmím se vyjadřovat k některým věcem, ale červená karta poté, co jsme v gólové šanci a hráč je stažený... Nevím, musím se na to podívat, ale bylo to zvláštní,“ našlapoval velmi opatrně Roman Nádvorník. Ve druhé lize je situace po víkendu jasná.

1. České Budějovice.

2. Vysočina Jihlava.

3. Zbrojovka Brno.

Pokud se Příbram o víkendu zázračně nevyhoupne ze čtrnácté příčky, v baráži na ni čeká Zbrojovka, s prvním zápasem v Brně a odvetou ve středních Čechách.

Fakt nezáviděníhodná šichta.