Podzim plný rozdílných příběhů. Kdo jsou vítězové a poražení ve fotbalové lize?

Jiří Čihák
David Čermák
,
  11:01
Devatenáct kol, 152 zápasů, celkem 402 gólů a k tomu stovky příběhů. Fotbalový podzim v české lize o víkendu skončil. Za obhajobou titulu na jaře vystartuje Slavia se sedmibodovým náskokem před Spartou, které dýchají na záda minimálně čtyři další vlčáci. Server iDNES.cz vybírá deset jmen, která dosavadní průběh sezony rámují. Pět vítězů a pět poražených.
Vladimír Darida

Před očima měl jistě i návraty, které se nepovedly. Možná také proto někdejší kapitán národního týmu po dvanácti letech v cizině nezvolil Plzeň, svůj někdejší klub, ale zamířil do Hradce Králové. Zaprvé: nedaleko odtud staví rodinný dům. Zadruhé: tušil, že v týmu trenéra Horejše nebude tolik na očích. A byla to trefa.

Vasil Sinjavskij z Bohemians s míčem před Vladimírem Daridou z Hradce Králové

K poctivosti a naprosté oddanosti, které jsou mu vlastní, přidal i šest ligových branek, takže v pětatřiceti letech senzačně útočí na nejproduktivnější ročník kariéry.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi.

Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař...

15. prosince 2025  14:24

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

