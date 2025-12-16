Vladimír Darida
Před očima měl jistě i návraty, které se nepovedly. Možná také proto někdejší kapitán národního týmu po dvanácti letech v cizině nezvolil Plzeň, svůj někdejší klub, ale zamířil do Hradce Králové. Zaprvé: nedaleko odtud staví rodinný dům. Zadruhé: tušil, že v týmu trenéra Horejše nebude tolik na očích. A byla to trefa.
K poctivosti a naprosté oddanosti, které jsou mu vlastní, přidal i šest ligových branek, takže v pětatřiceti letech senzačně útočí na nejproduktivnější ročník kariéry.