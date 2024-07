Teplický objev ze 4. ligy dostal jméno Kevin a do vínku góly. Nový Potočný?

„Hned první den, když jsem byl v Teplicích na zkoušce, mi o něm říkali,“ usmál se novic z Gabčíkova.

Inspiruje vás Potočný?

Rozhodně. I moje rodina o něm četla na sociálních sítích. Ptal jsem se také pana Verbíře (vedoucí týmu) a říkal, že Potočnému se podařila menší pohádka. A že doufají, že mně se povede také.

Kevin Zsigmond Slovenský fotbalista, útočník, 26 let, 174 cm. Rodák z Dunajské Stredy přišel z Gabčíkova ze 4. ligy, uspěl na testech. Dříve hrál za maďarský Mosonmagyaróvár či Trebišov. Nikdy v nejvyšší soutěži nepůsobil. Jde cestou jiného útočníka Romana Potočného, jehož v zimě 2015 vytáhly Teplice z divizních Brozan. Teď má 233 ligových startů, 39 gólů a titul s Plzní.

On předtím dělal s krumpáčem i jako prodavač oděvů. Co vy?

Rodiče mojí snoubenky vlastní na Slovensku reklamní agenturu, třeba potiskujeme trička nebo gravírujeme pera. A já tam dělal všechno. Vozil jsem zboží, pomáhal jsem jako grafik, ale i ve výrobě. Snoubenka firmu pomalu přebere. Jsem za tu práci vděčný, bavilo mě to, hlavně tvořit grafiku. A díky šoférování jsem neměl ani problém vycestovat 500 kilometrů do Teplic. Dříve jsem pomáhal také tátovi, který dělal střechy, a dva měsíce jsem byl kurýr.

Teď máte vysněný job?

Ano. Sport sice taky považuji za práci, ale je to jiné, když se věnujete tomu, co děláte od dětství.

Když se vám jako hráči ze čtvrté ligy ozvaly Teplice, byl to šok?

Je vtipné, že agentovi jsem nejdříve zavěsil telefon. Myslel jsem si, že to není reálné. Zavolal mi znovu, že Teplice pošlou oficiální list do Gabčíkova, když nevěřím, že mě chtějí na zkoušku. A když přišel mail, už jsem nebyl skeptický a uvěřil jsem.

Je to pro vás velký skok?

První týden byl velmi náročný, musel jsem si zvyknout na tempo, ale každý den a týden se to zlepšuje. Jsem na dobré cestě, cítím se líp, zvládám to líp. Zpětná vazba od trenérů je dobrá, takže myslím, že se adaptuji docela rychle.

Je vám šestadvacet, neztrácel jste naději na profesionální fotbal?

Ani ne. Tedy jen na chvilku, když nevyšlo angažmá po druhé slovenské lize. Jinak jsem tomu věřil neustále a dělal pro to všechno.

Co se tedy během kariéry stalo, že jste zapochyboval?

Jsem odchovanec Dunajské Stredy, pak jsem byl rok v Maďarsku ve druhé lize, potom rok ve třetí lize na Slovensku, pak zase u nás druhá liga. A tenkrát přišel zlom, tehdejší agent mě oklamal a já nakonec šel do Gabčíkova do čtvrté ligy.

Jak vás oklamal?

Po dobré sezoně v Trebišově nasliboval hory doly. Našeho trenéra vzali do první ligy, já se chystal sám celé léto a čekal jsem, co mi agent zařídí. Povídal mi, ať už v Trebišově nepodepisuju smlouvu, že mi něco najde. A nebylo nic. Jen jsem čekal. Dozvěděl jsem se od více jeho hráčů, že to je asi nějaký podfuk. A že on je zvláštní člověk.

Teplický útočník Kevin Zsigmond na tréninku.

Okradl vás?

Naštěstí peníze až tak nechtěl, spíš byl pohádkář. Trošku to po dobré sezoně narušilo moji mentální stránku. Po čtvrt roce jsem si ale řekl, že to ještě nevzdám, že můj příběh nemůže takhle skončit. A teď jsem v Teplicích. V první lize. Jsem nadšený, jde o další krok v kariéře.

Jak vám zvedla sebevědomí kupa gólů, byť ve čtvrté lize?

Za poslední dvě sezony jsem nastřílel 57 gólů, což je super. Dařilo se mi, přišlo z toho zatím menší ovoce. Ale je to ocenění i pro mužstvo, měli jsme ho perfektní. Věřím, že teď nebude mít Gabčíkovo konkurenci a postoupí do třetí ligy.

Roste sebedůvěra víc, než kdybyste dal tři góly třeba ve druhé lize?

Určitě, sebevědomí se vám zvedá zápas od zápasu. Ve dvou sezonách jsem si ho zase vybudoval po té špatné situaci s agentem.

Jste technický útočník?

Ano. Poslední sezony se mi daří standardní situace, umím z nich hrozit. Máme to v rodině, můj táta byl expert na střelbu ze standardek, takže mě k tomu vedl odmalička. Taky nejsem nejpomalejší. V útoku umím pomoct i na pozici deset nebo osm, to není problém. Ale moje nejsilnější stránka asi bude mentalita.

Máte maďarské předky, jak by se mohlo podle příjmení zdát?

Ani ne. U nás na Žitném ostrově je víc Maďarů. Nějaké kořeny máme přes tátu, ale spíš z té naší oblasti, kde žijeme, než z Maďarska.

Teplický útočník Kevin Zsigmond, posila ze Slovenska.

A co křestní jméno Kevin? Taky není úplně obvyklé.

To je taky příhoda. Naši až do konce čekali, že budu děvčátko, měli připravené jméno Karolína. Pak se dozvěděli, že to bude kluk. Tehdy letěl film Sám doma s postavou Kevina, navíc velký herec byl Kevin Costner. A tak jsem to jméno dostal, líbí se mi, je unikátní.

Dělají si z vás v šatně legrácky?

Od první minuty. Prý Sám doma. Ano, zatím jsem tu Sám doma. (smích) Je to sranda, zábava. Taky mi říkají McAllister podle bývalého fotbalisty, taky byl Kevin.

Už jste jako nováček musel v šatně zpívat písničku?

Nejen já, i další noví hráči. Byla to švanda. Zpíval jsem Načo pôjdem domov od Kmeťoband. Slovenská písnička. A podařilo se to dost dobře.

Jak se v Teplicích cítíte?

Vyzdvihl bych každého jednoho člověka, který v klubu pracuje. Od pana Verbíře po celý štáb. Od prvního dne, co jsem tady, se v Teplicích cítím jako doma. Ne jako nový. Udělali mi tady takové prostředí, že jsem to ještě nikdy nezažil. Co potřebuji, v tom jsou nápomocní.

Až nastoupíte v lize, třeba na Slavii, bude to završení snu?

Snad ne završení, ale další krok. Mám osobní cíle. Podávat co nejlepší výkony, být nápomocný týmu, debutovat v lize. Určitě to bude pro mě velmi emoční. Zvlášť po takové cestě a takových zkouškách. Bude to nezapomenutelné. Zatím mi dávají čas, abych se ještě líp adaptoval, určitě párkrát nastoupím i za béčko. A pokud nastoupím v lize, bude to obrovský moment mého života.